Blades: "Gabo es el que mejor me describió, me dijo 'tu eres un cronista, un cantautor de historias'"

La ciudad de Las Vegas fue el epicentro donde los grandes interpretes de la música latina se dieron cita durante dos días, para la versión 22, de los Latin Grammy Awards 2021, gala donde el cantautor del género de la salsa panameño, Rubén Blades fue condecorado como la Persona del Año.

Blades quien en sus casi 50 años de carrera artística es considerado como "el poeta de la salsa" y sus letras son considerados himnos para los pueblos hispanoparlantes, ganó dos premios más con el Albúm del Año, con "SALSWING!" y en la categoría Mejor Albúm de Salsa, con "Salsa Plus" junto a Roberto Delgado & Orquesta.

"El éxito sabe a dolor, a sudor, a esperanza y a lágrimas. Muchas veces sabe a mierda y aunque crea fama, pobre del que decida vivir en ella", dijo el músico, actor y activista al agradecer el tributo, dijo el homenajeado al recibir el premio ante cientos de estrellas de la música que se reunieron durante dos días en la ciudad de Las Vegas.

Blades, quien es un defensor de los derechos humanos", es considerado como poeta, maestro y renovador de la salsa y las letras de sus canciones, lleva mensajes que marcan la vida de miles de personas.

"Cuando empecé en esto nadie sabía cuánto iba a durar. Yo recuerdo que hice una declaración en la que decía que creía que iba a cantar hasta los 40 años. El primer sorprendido soy yo", recoge la agencia de noticias EFE.

Y agregó: "Yo pensé que la decisión de escribir canciones populares con contenido urbano no era descabellada, se pensaba que la gente solo quería bailar". En su paseo por la alfombra roja, el artista recordó la descripción que hizo Gabriel García Márquez de su trabajo: "Gabo es el que mejor me describió, me dijo 'tu eres un cronista, un cantautor de historias, que no un contador'".

Sin embargo, Blades no imaginaba lo que le espera. Durante dos noches, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación le rindió los máximos honores.

El miércoles una batería de cantantes de reconocida trayectoría internacional interpretaron los éxitos de Blades en sus casi 50 años de carrera artista. Entre las entrellas estuvieron: Christina Aguilera (Camaleón), Carlos Vives (Decisiones), Marc Anthony (Patria), Ángela Aguilar (Ligia Elena), Diego Torres (El cantante), Oscar D'León (Buscando guayaba) y Eduardo Cabra, María Becerra, Lasso, Yotuel, Rafa Pabón y Milly Quezada (Buscando América).

Luego el jueves, el panameños subió a la tarima en tres oportunidades, para cantar y recibir el galardón, así como las dos estatuillas por las categorías ganadas.

Hispania, el mundo de gente real creado por Blades: Residente

Luego de interpretar el tema "Paula C" en la tarima de la gala de este jueves, 18 de noviembre, correspondió por segundo día al cantautor del género urbano puertorriqueño, René Pérez Joglar, conocido como Residente entregarle el galardón de Persona del Año a Blades. Momento en que tomó una página y con sus manos temblorosas leyó el siguiente discurso:

"Rubén, nadie en la música tiene tu obra literaria. Marvel y DC Comics te tienen que pedir la bendición porque ni Metropoli ni Gotham City será más grande que ese mundo que creaste Hispania".

"Porque tus historias son de gente que existe, gente real sin súper poderes mágicos, gente que se desangra si le disparan, porque me enseñaste que el arte va por encima de todas las cosas aunque las historias de Superman vendan más que las de Ramiro".

"Gracias a ti con mi déficit de atención nunca me sentí solo, porque me dejaste un universo lleno de personajes que se convirtieron en mi familia".

"A mí me dolió la muerte Adán García y soy de los que cree que Sebastián no estuvo loco, porque yo también tuve novias imaginarias".

"Y me tocaste el alma con Tus cuentas del alma, porque mi mamá duerme frente a la televisión cuando se siente sola".

"Me criaste con tu música, me educaste con tus letras y me abriste las puertas de tu casa para prestarme una habitación cuando todavía no tenía casa, me aconsejaste en los momentos más complicados de mi carrera; en esos momentos en que todo el mundo se esconde, ahí estabas tú, me diste lo que más necesitaba una guía, una dirección. Eres mi mentor, mi maestro, mi amigo, eres como un padre para mí. Gracias Rubén”.