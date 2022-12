Yatra: ‘Panamá te quiero... te quiero para siempre’

El cantante y compositor colombiano está de gira con el ‘Dharma Tour’ y no podía dejar de ofrecer su espectáculo en Panamá. Este 1 de diciembre, Yatra, acompañado de su banda y un cuerpo de baile, hizo vibrar el antiguo Figali

Comienza a sonar la guitarra y el bajo, se escucha la simulación de una llamada telefónica: “11-12-13-102, si estás triste, llámanos”, dice una voz de mujer. “Hola, llevo cuatro semanas jodido pasando mal”, comienza a cantar Sebastián Yatra desde la cima de una escalera. Ahí está, abriendo su concierto en Panamá con la canción ‘Melancólicos anónimos’.

El artista colombiano pisa suelo istmeño como parte de su gira ‘Dharma Tour’ con la que recorre más de 70 ciudades del mundo. En Panamá, la cita se dio en el Centro de Convenciones Plaza Amador (antiguo Figali).

No demora en cantar ‘Tacones rojos’, una de las favoritas del público. Las bailarinas, por supuesto, hacen su espectáculo llevando tacones del color mencionado en el tema. Entre el público, algunas mujeres llevan el calzado a propósito de la canción pop.

Sigue el show, canta “Yo por perro me lo busqué” al ritmo del reguetón. Pasa de un género musical a otro, ahora interpreta ‘Traicionera’, las personas la corean con intensidad, las voces les salen del alma. Yatra baila, “antes no bailaba nada, ha aprendido”, dice una joven entre la multitud.

El artista sale del escenario mientras unos jóvenes colocan un piano en medio de la tarima. Cuando empezó el concierto tenía un pantalón estilo militar y una camiseta negra. Ahora, está frente al piano con un traje blanco y negro. Suda tanto que parece que alguien vació un balde de agua sobre él.

“No me salen las palabras para expresarte que te quiero, no sé cómo explicarte qué me haces sentir…”, canta ‘Como mirarte’ mientras toca el piano. Ahí mismo, interpreta ‘Devuélveme el corazón’.

Antes de cantar ‘Dharma’, expresa: “Esta canción es para agradecerle a la vida por ustedes y es para que cada quien, se tome esa oportunidad de dar las gracias a la vida por ese milagro de tener a la persona que tienen al lado, sea su pareja, sus hijos, sus padres, sus abuelos… que están ahí y por más explicaciones que le buscamos, nunca vamos a entender que fue lo que hicimos para merecerlos”.

‘Dharma’ es el tema principal del más reciente álbum del cantante, que lleva el mismo nombre. La palabra es de origen hindú y significa lo opuesto a karma, “lo que te llega a la vida por las cosas que haces bien, es un regalo” explicó el artista a Billboard.com hace unos meses.

Continúa el espectáculo, a Yatra lo acompaña su banda. El guitarrista Tony Tobon interpreta los solos mientras el artista hace los cambios de ropa. Durante la noche canta algunas de las canciones del álbum nuevo. Pero, las más coreadas son: ‘Amor pasajero’, ‘Por fin te encontré’, ‘Runaway’, 'Un año', ‘No hay nadie más’, ‘Chica ideal’ y ‘Dos oruguitas’.

Un beso robado y la dedicatoria a su madre

El artista colombiano tiene un tema en colaboración con Carlos Vives: ‘Robarte un beso’. Mientras lo canta en Panamá, se acerca al público. Una joven lo abraza efusivamente, él se aproxima para darle un beso en la mejilla, pero ella, haciéndole honor a la canción, le roba el beso en la boca.

Uno de los momentos más emotivos de la noche es cuando le hace una dedicatoria a su madre, que según Yatra, está entre el público. “Cuando estamos tantas almas reunidas hay magia y esta canción que se llama ‘Básicamente’, siento que lo tiene todo, es con la que arranca este tercer álbum del cual estoy muy orgulloso, este es nuestro primer show después de habernos ganado dos Grammy’s con Dharma. Se la dedico a mi madre, le dedico la vida”.

Cerca de finalizar el espectáculo, el artista se quita la camiseta y la lanza a la multitud —deja ver que ha estado haciendo ejercicios para aumentar masa muscular—. También, obsequia una baqueta y la púa con la que tocaba la guitarra. Se despide, aunque minutos más tarde vuelve al escenario para cerrar el concierto con ‘Pareja del año’.

El colombiano nació en Medellín el 15 de octubre de 1994. Cuando tenía 5 años, su familia se radicó en la ciudad de Miami, donde realizó sus estudios académicos y artísticos. Yatra ha liderado las listas globales con canciones del género pop urbano, alcanzando 16 billones de reproducciones en plataformas digitales y más de 21 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Entre los galardones que ha recibido el artista destacan: dos Grammy latino, cuatro Premio Lo Nuestro, un MTV Europe Music Award, un American Music Award y un premio Herencia Hispana.