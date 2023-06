La ‘última’ canción de Los Beatles saldrá con la ayuda de la inteligencia artificial

Paul McCartney, exintegrante de la banda inglesa Los Beatles, anunció que la agrupación lanzaría su “última canción” con la ayuda de la inteligencia artificial. De acuerdo con las declaraciones del bajista en el programa Today de Radio 4 de la BBC, el tema está terminado y saldrá este año.

Todo esto fue posible por los productores, quienes utilizaron la inteligencia artificial para “liberar” la voz de John Lennon de un demo grabado en su apartamento de Nueva York con un piano de fondo.

Esta fue la misma tecnología que el director de cine neozelandés, Peter Jackson, empleó en el documental sobre Los Beatles de Disney+, Get Back, la inteligencia artificial permitió extraer los diálogos de los integrantes de la agrupación que se perdían por la baja calidad del audio de ese entonces.

Es posible que el demo hubiese sido grabado en el año 1978 con el nombre de Now and Then. Yoko Ono, la viuda de Lennon, entregó la grabación a McCartney después de la muerte del cantante por llevar escrito el texto ‘Para Paul’ en el casete. En el mismo había múltiples canciones, además de Now and Then también grabadas en baja calidad.

Según McCartney, Now and Then ya tenía un estribillo, pero faltaba escribirle estrofas y acompañamientos casi al 100%, además el audio que había dejado Lennon para él tenía un constante “zumbido” que podría ser el sonido de la electricidad del apartamento del cantante.

“En esta última grabación de The Beatles, tomamos la voz de John y la obtuvimos de forma pura a través de la IA. Entonces pudimos mezclarla, como se hace normalmente. Esto te da algo de libertad”, dijo McCartney.

A pesar de esto, no deja de parecerle perturbadora hasta donde llega la tecnología. Según él, “da algo de miedo, pero también es ilusionante porque es el futuro, habrá que ver hasta dónde nos lleva”.