La historia de Los Rabanes contada en un musical

Los integrantes de la banda panameña Los Rabanes. Cedida

Emilio Regueira se encuentra cabizbajo en la habitación. Su primer amor prefirió irse con otro hombre, por presión de los padres de ella. Sumado a este drama de adolescencia, la madre de Regueira se convierte en otro pesar, quiere que él sea cura.

Emilio Regueira, ¿sacerdote? La historia del líder de la banda panameña Los Rabanes será llevada a las tablas del teatro Pacific bajo la dirección de Benjamín Cohen. Del 27 de julio hasta el 31 de julio, las productoras Diana Abouganem y Mónica Guzmán Zubieta prometen un espectáculo con los mejores éxitos de los ganadores de un premio Grammy Latino (2007).

'Rabanes, el musical' no se limita a las memorias de Regueira; el hilo conductor de la trama expone con mayor precisión la vida del vocalista de la banda que nació en 1995 tocando los fines de semana en pequeños bares de la ciudad de Chitré, provincia de Herrera.

Para escribir el libreto, Benjamín Cohen entrevistó a todos los integrantes de la agrupación:

El director de la obra Benjamín Cohen Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Emilio Regueira (voz y guitarra), Christian Torres 'El Maestro Pipón' (bajo y coros), Javier Saavedra (batería) y Carlos Cuevas (teclado y coros). También a amigos y familiares de los panameños.

Aunque en primer lugar la propuesta teatral sería elaborada según las canciones de Los Rabanes, al indagar la vida de los cuatro integrantes se podría elaborar una historia digna de Netflix, considera Cohen entusiasmado durante una entrevista con La Estrella de Panamá.

“Verán la historia de ellos, lo que les sucedió como individuos y como banda. Lo más importante para mí es que siguen unidos cada vez más, y es lo que ha permitido que Los Rabanes estén vigentes”.

Son un grupo de amigos que rompieron paradigmas, ya que al escuchar su música rebelde también criticaban lo que sucedía en la sociedad. “Tienen una crítica acerca del amor, el sexo, la muerte. Estos hombres que están tocando la guitarra eléctrica y la batería, tenían algo que decir”.

Ensayo de 'Los Rabanes, el musical' en el teatro Pacific. Didier Magallón | La Estrella de Panamá

Emilio Regueira explicó a este medio que las canciones que la audiencia escuchará en 'Rabanes, el musical' son una compilación del almanaque de éxitos en más de 13 álbumes de la banda. Hay temas cuyas letras conectan mucho con el desarrollo de la historia y asegura Regueira, serán redescubiertas por la audiencia. Por mencionar algunas, agregó ¿Porqué te fuiste Benito?, Señorita a mí me gusta su style, y temas no tan populares como Tú me desesperas, Te odio más que ayer.

En total son 14 canciones del grupo y cuatro temas originales elaborados por Cohen. Uno de los procesos más difíciles, comenta Cohen, fue el de intervención de las canciones de Los Rabanes. “Están fusionadas para otro concepto, que es el teatro musical”. Las canciones aparecen en versiones fusionadas con varios géneros musicales.

16 de estas piezas musicales cuentan con una coreografía elaborada por Emily Orillac, Jossie Jiménez, Melina Samaniego, Mónica Guzmán, Moyra Brunette y Ricardo Moreno. “Todos los coreógrafos son buenos, pero cada uno es exclusivo en su área, cada uno hizo una coreografía del género que domina”, detalla el director.

Más de 40 artistas en escena serán los encargados de encarnar a los personajes. Entre las actuaciones protagónicas se destacan las de Luis Rosman (cura), Nilena Zisópulos (mamá de Emilio), Miguel Cuadra (papá de Daniela), Oriana Vernet (Daniela), Michel Alpízar (Tania), Valerie Troncoso (Gigi), Julio Chamorro (Emilio adulto), Simón Tejeira (Emilio joven), Machi (maestro Pipón), Freddy Araúz (Javi), Julio Barsallo (Randy), y Fabiola Sánchez (directora de la escuela).

De Chitré para el mundo

Para Benjamín Cohen, el éxito de Los Rabanes radica en el talento innato que tiene la agrupación, porque muchas veces en la industria de la música no necesariamente el músico escala por el don que tiene. “Ellos no pagaban por montarse, era su talento: cómo ellos fusionaron la música, cómo cantaban, cómo se dirigen al público”.

Su genialidad, agrega Cohen, fue tan grande que Emilio Estefan vio un producto exportable internacionalmente en Panamá. “Eso tiene un mérito, no todo el mundo es firmado por una disquera como la de Emilio Estefan (...) No soy de Panamá, pero conozco a Los Rabanes desde mi adolescencia; los escuché en las discotecas de Venezuela, en Colombia, viví dos años en España y los escuché allá. Ellos lograron entrar en los países”, destaca.

Además, añade, Los Rabanes están orgullosos de su país, llevan a su país donde van, mientras que “existen muchos artistas que cuando les va bien y escalan internacionalmente, olvidan de dónde vienen. Luego, son europeos, o gringos. Ellos [Los Rabanes] llegan a cualquier lugar y dicen: 'nosotros somos de Chitré. Somos de Panamá, y venimos a traer esto'. En el escenario que sea, te lo plantean. Es muy bonito”.

27 años de carrera musical

Los Rabanes son un ejemplo de que soñar en grande es válido, y con esfuerzo y disciplina se pueden lograr éxitos inconmensurables, remarca Emilio Regueira. Pero también 'Rabanes, el musical' habla del pase de factura que muchos artistas tienen que pagar, y que no muchos se atreven a mencionar, y es la salud mental, agrega.

“En la historia de esta obra teatral se narran las heridas de la pérdida familiar, prejuicios, ansiedad, depresión... más allá de fiestas y desenfrenos, típicos del mundo del espectáculo y coqueteo con alcohol y sustancias alucinógenas. Para Emilio Regueira sanar sus demonios fue mucho más que vivir en fiestas extremas”, confiesa el vocalista.

“En la historia de esta obra teatral se narran las heridas de la pérdida familiar, prejuicios, ansiedad, depresión... más allá de fiestas y desenfrenos, típicos del mundo del espectáculo y coqueteo con alcohol y sustancias alucinógenas. Para Emilio Regueira sanar sus demonios fue mucho más que vivir en fiestas extremas” EMILIO REGUEIRA

VOCALISTA DE LOS RABANES

Sobre los retos más importantes de la banda, mencionó, está vencer las dificultades que supuso la mezcla de sonidos y el origen de la banda. “La fusión musical siempre fue el norte de Los Rabanes”, puntualiza.

Sin embargo, el hecho de no poder encasillarlos en un género específico representó el cierre de muchas puertas y la promoción de la agrupación siempre fue un tema tabú, además de ser una banda de rock de Panamá y meramente de Chitré. “Muchos festivales de los años 90 no tenían una certeza sobre incluir a Los Rabanes. Desde grabar con Rubén Blades, Don Omar, Osvaldo Ayala, Gloria Estefan, Fabulosos Cadillacs, Aldo Ranks,Thalía... de verdad es un abanico musical de mezclas y fusiones que muchos no entendían y ahora recién comienzan a explorar”, analiza Regueira.

Las nuevas metas que impulsan son la creación de más álbumes bajo el sello discográfico Sony Music Global, gestado y en sociedad con Emilio Estefan Jr, quien además es productor músical de su nuevo álbum 'Los hombres también lloran'; continuar con la gira que actualmente realizan en varias ciudades de América Latina y llevar 'Rabanes, el musical' a Centroamérica, Puerto Rico y ciudad de México, concluye.