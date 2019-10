Fabiola Zavarce vislumbra apoyo del nuevo gobierno en ‘el cese de la usurpación' en Venezuela

Fabiola Zavarce (Barquisimeto, 1971) es mujer de armas tomar. Carismática, dulce y reflexiva. El 29 de enero, Zavarce fue nombrada por Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, como la representante diplomática de Venezuela en Panamá. Y desde entonces ha desgastado sus zapatos en las calles olfateando las necesidades de sus compatriotas.

Desde 2014 vive en la tierra canalera y tras la bandera de su fundación Activados Panamá, busca la integración de migrantes en el Istmo.

Su nuevo rol como embajadora le exige compromiso y disposición. No tolera la indiferencia y apela a la solidaridad internacional frente a la crisis venezolana. Fabiola tiene lo que falta en estos tiempos críticos de su patria: esperanza y recuerda la historia de otras regiones hermanas para afirmar que Venezuela ‘será libre'.

Cuenta la historia de su país con matices trágicos y espera un futuro próspero inmediato.

Se le corta la voz, como si tuviera un vidrio en la garganta, cuando denuncia la crisis humanitaria que atraviesa el país caribeño. ‘Mientras tú y yo conversamos, mueren niños por desnutrición, falta de medicamentos y delincuencia', suspira.

Sigue las instrucciones al pie de la letra y lanza como una moneda puesta al viento una frase ya frecuente entre la oposición: ‘Todas las opciones están sobre la mesa', responde sobre una solución inmediata que quiebre el régimen de Nicolás Maduro.

Es un placer tomarse un café con ella y contagiarse de su optimismo. Fabiola, ingeniera civil que pretende rescatar una nación en ruinas, es de esas pocas personas que tienen un idioma para construir.

¿Qué cree que vio Juan Guaidó en Fabiola Zavarce para designarla embajadora en Panamá?

Lo que representa a muchísimas mujeres de todos estos años de luchas. Ya son 20 años del régimen chavista. Y esas mujeres valientes que nunca se cansan, que nunca pierden la esperanza, son las que represento.

Pero, ¿cuáles serían esos méritos y valores que le hacen destacar?

Siempre es difícil describirse a sí mismo. Fabiola Zavarce es ingeniera civil, empresaria, emprendedora. Desde el 2002, cuando el expresidente Hugo Chávez pretendió adoctrinar al estilo cubano a nuestros hijos en los colegios, salí a la calle a defender el futuro de ellos. ‘Con mis hijos no te metas', era el nombre de la campaña. En las calles demostramos que juntos podíamos hacer muchas cosas. Fue una sacudida para mí para poder entrar en el medio político, y era allí donde tenía que estar.

¿Por qué interesan tan poco los valores a los políticos?

Le tenemos un mal tono a la política, pero no hay democracia sin política. No podemos dejarle el camino libre a personas que no se preparan y son quienes dirigen nuestros países. Hay muchos gobiernos desconectados de la realidad del pueblo porque no lo caminan. Un político que carece de valores y principios no puede gobernar.

¿Quién le ha hecho bien a Fabiola?

LAS TRES PREGUNTAS

LA ÚLTIMA PELÍCULA QUE LE HA HECHO LLORAR….

La que llevo en mi corazón es ‘La vida es bella'; es una de mis grandes inspiraciones. Que haya esperanza todos los días, es lo que uno debe recordar.

REFERENTES EN LA VIDA

Todas las diputadas venezolanas de la Asamblea Nacional, mi admiración es gigante porque han luchado por lograr la democracia.

UN PLACER CULPABLE

Cuando me salgo de la dieta con un Toronto (bombón de chocolate venezolano); siento que me sabe a mi país.

Mis padres. Los amo muchísimo. Son una pareja que tiene 52 años de casados, así que por ahí tendrás el ejemplo. Somos cuatro hermanos y de verdad, un ejemplo de lucha. Sufrimos la misma tragedia de todos los venezolanos , estamos dispersos. Mi papá y mi mamá están en Maracaibo; mi hermana mayor, en Canadá; y mis otros hermanos, en Estados Unidos. Nos vemos una vez al año. Gracias a Dios logramos vernos todos los diciembres. Hay valores que siempre llevo conmigo: respetar la meritocracia y la importancia de tener conexión con todos, eso lo aprendí de mi padre.

¿Cómo lleva ser la embajadora designada por el presidente Guaidó, reconocido por más de 50 países?

Creo que el éxito está en separar la política del emprendimiento, porque me parece que para hacer una política sana, donde no se vea como un medio de enriquecimiento y de verdad trabajar para los demás, debes paralelamente desarrollarte. Tener tus ingresos y tener confianza. Además, si no te ayudas tú, cómo ayudas a los demás Llevo mi familia siempre por dentro, porque es mi prioridad. Soy madre de tres varones, casada con un esposo muy valiente que me aguanta todo esto desde el 2002 que comencé en la política con el partido Primero Justicia.

Suena idealista, ¿no?

Las mujeres pueden ayudar a un pueblo entero y somos seres capaces. Ese fue mi bastión en la fundación Bienestar para Crecer, que fundé en Texas, Estados Unidos.

¿Necesita Venezuela una mujer en la silla presidencial?

Venezuela ha resucitado de las cenizas y todo es posible. Yo sí veo a una mujer en Miraflores. Pero en estos momentos Guaidó ha sido el mejor presidente que nos ha podido tocar.

¿Cómo es que ahora sí se afirma que Nicolás Maduro abandonará el poder? Convénzame...

La gota de legitimidad que le quedaba a Nicolás Maduro tuvo fecha de vencimiento el 10 de enero. Es muchísimo lo que se ha avanzado. Son 20 años de este régimen. Todos los días avanzamos. No es tanto lo que se ve, hay mucho trabajo detrás. Son muchas la cosas que no se pueden hablar porque estamos en un momento crucial para el cese a la usurpación.

¿Qué se ha hecho mal hasta ahora? Una crítica constructiva para un líder siempre ayuda...

Realmente es épico todo lo que ha pasado en Venezuela. Es una gran historia que tendremos que contar para que esta tragedia no vuelva a suceder. Guaidó está al frente de una lucha ardua. Estamos hablando de un régimen al que no le importa las vidas de los venezolanos. Realmente lo que veo es un coraje y una valentía de unos líderes y un pueblo que no se cansa.

Entonces, ¿qué falló el 30 de abril, día del levantamiento cívico-militar que presentó la posibilidad de un cambio real en el país?

Como nunca en la historia, estamos tan cerca de la libertad. Que, ¿qué pasó el 30 de abril? Definitivamente se dieron los quiebres más importantes de los militares. El que tenga ojos, que vea. Uno de los presos políticos simbólico y trofeo del dictador salió en libertad (Leopoldo López). Y unimos a esto que al preso más antiguo, Iván Simonovis, lo ha indultado Guaidó. Tenemos más de 2,000 militares desertando. No quieren seguir las órdenes de reprimir a un pueblo. El quiebre es inminente. Observamos a un presidente encargado libre por las calles, caminando con su gente; y a un usurpador, encerrado en un búnker.

Imaginemos... Venezuela libre. ¿Qué le asegura que el chavismo no vuelva?

La historia hay que contarla. Es un gran reto que nos toca como nuevo gobierno, como líderes... nos corresponde a todos los venezolanos.

La posición del presidente Juan Carlos Varela siempre ha sido contundente y ha reconocido a Juan Guaidó como presidente. ¿Espera Venezuela el mismo respaldo del mandatario electo, Laurentino Cortizo?

Es importante aplaudir la fiesta democrática en Panamá. Tenemos mucho que aprender, esa transparencia, que es lo que nosotros los venezolanos exigimos. Estamos seguros de que todos están comprometidos con la defensa de los Derechos Humanos en Venezuela y que ayudarán a la libertad de nuestra patria. Los panameños no son indiferentes con lo que está pasando y apoyan nuestra ruta: ‘Cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres'.

Pese a que Varela le entregó a usted las cartas credenciales, en la sede de la Embajada en Panamá, bajo la supervisión de Jorge Durán, se realizan con normalidad los trámites consulares. ¿Ha conversado usted con él?

No. De verdad que nosotros seguimos en nuestra ruta. No conozco sus movimientos. Lo que sé es que ya entregaron sus credenciales al Gobierno de Panamá, junto con otros 14 diplomáticos. La justicia llegará a su hora. Aunque no nos cansamos de decir que venezolanos somos todos y que estamos para reconstruirla juntos. Todo aporte es bienvenido.

¿Qué no debe hacer un venezolano migrante?

Los venezolanos debemos ser buenos migrantes y servir al país que nos abre las puertas.

¿El año que viene tendremos una nueva Venezuela?

No. Será antes.