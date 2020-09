Giselle González: 'La mujer tiene el reto de desmantelar paradigmas impuestos'

Giselle González se autodefine como una mujer con “un niño bien inquieto por dentro”, que valora la amistad y las relaciones basadas en la sinceridad. Egresada de la Universidad Católica Santa María la Antigua (Usma), con el título de comunicadora social, asegura que es una apasionada de la televisión. “Desde que estaba en la universidad mi gran pasión siempre ha sido la televisión”, admite la menor de cuatro hermanos. Luego de graduarse decide viajar a Venezuela, para estudiar producción en la Academia de Radio Caracas Televisión (RCTV), la cual formaba a su personal en televisión, cine, ciencias, artes y afines, pero además brindaba cupos para quienes deseaban estudiar producción de campo o actuación. “En esa academia estudié producción de televisión y producción técnica y operativa en exteriores, eso fue en la década de 1990. Después tomé un postgrado en televisión en la Universidad José María Vargas”, comenta a este medio la actual directora general del Sistema Estatal de Radio y Televisión (Sertv). González comparte la experiencia adquirida en la tierra natal de Simón Bolívar, su camino hasta convertirse en gerente senior de programación en Corporación Medcom, sus convicciones en torno a la igualdad de género y los proyectos que desea dejar como legado en “el canal de todos los panameños”.

González cree en el papel de la mujer dentro de las diferentes industrias. Cedida

Se formó en Venezuela en 1990, ¿qué es lo que más añora de esa época?

Viví en Venezuela antes de que fuera tomada por Hugo Chávez. Es un país con una geografía muy diversa y rico en todo. Era un país muy libre con una industria audiovisual en pleno surgimiento. Era la época de las grandes producciones de telenovelas, de hecho estuve en una productora que se llamó Marte Televisión, en Caracas, que producía novelas para las principales cadenas de ese país (Venevisión, Televen y, RCTV). Fue un epicentro de la industria televisiva bastante importante. Lamentablemente, hoy no están sucediendo muchas novedades en cuanto a la industria dentro del país. Tanto así, que los grandes cerebros tuvieron que emigrar y están haciendo muy buena televisión en Miami o en Los Ángeles, Estados Unidos, tal es el caso de Leonardo Aranguibel, quien fue mi profesor cuando estudié en este país. Aranguibel es actualmente director de producción de Disney Media Networks para Latinoamérica, igualmente mis compañeros de salón de clases también son grandes cineastas, escritores, es decir, tuve la oportunidad de compartir con gente muy valiosa en el ramo audiovisual y ese intercambio de conocimiento la verdad me nutrió mucho y es lo que me ha permitido llegar hasta donde estoy.

Cuando llega a Panamá, ¿había campo en los medios de comunicación?

A Panamá llegué en una situación muy particular. Antes de irme para Venezuela trabajé en Telemetro cuando empezaba el programa 'Hot Control', y cuando se expandía a Chiriquí; en ese tiempo yo era asistente de producción, pero solo estuve por un año y medio. Luego me fui a estudiar y cuando regresé, la industria había cambiado; RPC y Telemetro recién arrancaban su fusión, es decir, apenas se estaban organizando a lo que es hoy Corporación Medcom, así que no había plaza de trabajo que ofrecerme. Entonces toqué las puertas de TVN y amablemente el señor Pedro Díaz y la señora Luz María Noli me brindaron la oportunidad de trabajar en el Departamento de Noticias en la parte de producción de servicios informativos. Fue una experiencia maravillosa, sobre todo porque estaba recién graduada de un postgrado en televisión en Venezuela y puse todos mis conocimientos y aprendizaje a disposición de los servicios informativos de este canal, y se hicieron buenos programas como 'Juventud' con el periodista Ricardo Samaniego (q.e.p.d.). Se trabajó la imagen del noticiero con un eslogan muy fuerte y contundente, ahí estuve durante 11 meses. Después recibí una oferta de Medcom para trabajar con ellos de vuelta, y acepté. Me encargué de toda la parte de imagen del canal, mercadeo y producción, digamos que mi crecimiento profesional fue en Medcom, ahí estuve 22 años, y de esos, trabajé 10 años en el área de programación. Soy una de los pocos profesionales de la televisión a los que solamente le faltaría el Departamento de Ventas para tener la parrilla completa de un medio de comunicación. Por eso digo que soy explosivamente inquieta y tranquila.

¿Cómo fue ese salto de la televisión comercial a la estatal?

Yo salí de Medcom siendo gerente senior de programación para RPC y Telemetro y además fui parte del comité de innovación en Medcom. Sin embargo, siempre he tenido inquietudes en el área social. Soy de las que cree que hay que devolver todo lo que la vida nos ha regalado. Durante un viaje a Bali, Indonesia, tuve un encuentro conmigo misma. Me encontré con un grupo de mujeres profesionales que andaba en la búsqueda de un propósito, entre ellas estaba Ileanna Simancas, la hija del actor venezolano Jean Carlo Simancas, quien se dedica a hacer coaching personal y me preguntó sobre mi experiencia y sobre la importancia del rating. Me quedé pensando en que el rating es importante porque es la acumulación de todo el trabajo traducido en cúmulos de audiencia. Es la consecuencia de un trabajo bien hecho y consideré que había que hacer algo más interesante. De vuelta a Panamá, me vine con esa inquietud. En ese momento se formaban unas comisiones de trabajo en el Partido Revolucionario Democrático y me metí en la comisión de cultura, conformada por gente del partido y profesionales independientes; era un grupo bastante diverso de mentes. Me pareció bastante interesante todo el planteamiento que se estaba haciendo en esa comisión y escuchando los aportes de las personas y hacia dónde giraba todo, me sentí identificada, porque sentí que tal vez el siguiente paso que yo debería dar era devolver al ciudadano lo que yo sé hacer, que es televisión. Un buen día, en unas de esas mesas de trabajo me preguntaron cómo yo veía a Canal 11 y empecé hablar... yo aún trabajaba en Medcom. A los meses alguien pidió mi currículum y me ofrecieron el cargo de Dirección del canal y no lo pensé dos veces, acepté, pero mi propósito estaba claro, era devolverle a la audiencia panameña una televisión estatal de calidad y con una pluralidad reflejada en sus pantallas.

En un año, ¿cómo ha cambiado la programación del canal?

La televisión estatal es la identidad cultural del panameño y tiene mucho que brindar al ciudadano de este país. Contamos con un canal noble al que hay que sacarle provecho. Estoy dirigiendo el canal con el propósito de hacer un canal que todos los panameños nos merecemos y que vaya de acuerdo con este país pujante. Un canal donde todos nos sintamos orgullosos, nos identifiquemos con él y tengamos información útil para nuestras vidas. Además de ser la voz oficial en las noticias, porque hay tanto ruido afuera, noticias falsas y tanta confusión informativa. Hoy el panameño ve a Sertv como una plataforma de información del Estado y sabe cuáles son las decisiones que se están tomando a nivel gubernamental, pero a la vez cuenta con contenido relevante o de valor agregado. La idea es que todas las producciones que salen del canal estatal tengan un sello reconocido por el ciudadano y que este se sienta orgulloso de lo que ve ahí. En Sertv el cúmulo de audiencias no es tan relevante, lo relevante es la calidad de contenido que estamos otorgándoles a fin de transformar sus vidas para bien. Toda esa energía positiva que se está formando, está impactando a nuestras audiencias, porque el canal es noble y con propósitos claros.

¿Detrás de algo muy bueno, siempre hay una mente brillante?

Claro que sí. Siempre he trabajado detrás de cámara en televisión. A mis 51 años de edad, siento que llevo un niño inquieto por dentro y eso me ha permitido llegar a donde estoy.

¿Cómo ve la presencia de la mujer en los diferentes ámbitos sociales?

Yo pienso que la mujer tiene muchos retos y uno de ellos es desmantelar o desbaratar paradigmas impuestos en la mente de las personas. La mujer, por sus características, provee una energía para las relaciones sociales, algo muy importante a la hora de dirigir una empresa. La energía femenina nos permite ser más organizadas y orientadas al detalle; por eso somos las que provocamos networking y somos muy organizadoras. Ahora que estamos distanciados por la pandemia, la mujer es la que provoca todo ese tipo de acercamiento. A diferencia del hombre que posee una energía basada en la vocación.

¿Y el desempeño de la mujer en la opinión pública?

La mujer tiene una voz muy fuerte. Creo que debería tener una presencia más activa en la opinión pública, pero tenemos que ser ejemplo en la forma en que lo hacemos, justamente para no instalar paradigmas equivocados. Pienso que la mujer tiene todas las capacidades para sobresalir absolutamente en todo y la forma en que lo hacemos es determinante para obtener los resultados que deseamos. Muchas veces la forma con que se aplica no es la correcta y tenemos que hacerlo desde la razón y no desde la emoción. Las mujeres somos más emocionales, explotamos más rápido porque somos más de sentimiento. La voz de la mujer debe ser fuerte y contundente frente a la opinión pública, con bases y argumentos muy bien puestos, y debe ocupar espacios con respeto además de cuidar la forma, puesto que es fundamental para instalar una posición de admiración. Igualmente aplica para los hombres.

¿Cree en la igualdad de género?

Yo creo en la diversidad y en la igualdad de género. Pero cada quien con el potencial que trae y con la energía que le corresponde. Cada día trabajamos más en colaboración, porque nos necesitamos .

¿Un líder nace o se hace?

Hay diferentes tipos de liderazgo. Pienso que hay personas que vienen con un propósito muy claro. Se nace líder y a medida que avanzamos uno se va perfeccionando. Uno en esta vida tiene una misión y nuestro rol es buscarla. Cuando encontramos ese propósito, sale ese liderazgo dentro de uno. Una empresa puede tener muchos líderes, pero si no lo hace bien, no puede llamarse como tal. El liderazgo es sentirnos bien con lo que hacemos. Lo malo es magnificar cuando se habla de líder y lo comparamos con grandes movimientos. Un líder es el maestro del salón de clases, ese que te enseña y que busca la forma en la que el joven puede aprender.

Ya que hablamos de educación, platíquenos del proyecto 'Conéctate con la Estrella', una alternativa educativa del Meduca durante la pandemia

Es un proyecto muy bonito. Nos tocó apoyar al Ministerio de Educación al cien por ciento. Nosotros lideramos una cruzada de medios por la educación donde se unieron todos los canales comerciales (TvMax, Hosanna Visión, Viva Canal, FTV y Cable Onda a través de VOD) y por supuesto que Sertv, algo que es histórico para Panamá y la región porque apenas el pasado 24 de agosto, México arrancó las teleclases y nosotros ya teníamos meses en esto. El reto más grande que había era tener suficiente contenido producido para soportar todas las clases que requería el Meduca. Aplaudo mucho a todos los canales que se nos unieron. Por ejemplo: TVN produce y emite las clases de premedia; Medcom produce y emite las clases de primaria; Sertv produce las clases de media, de capacidades especiales denominada 'Conéctate con la diversidad', las clases de bachillerato y técnico; lo realmente gratificante y de lo que debemos sentirnos orgullosos es que no requerimos de contenido extranjero para educar a nuestros jóvenes en este tiempo de pandemia. No solo en televisión, sino también en radio. Aplaudo a todos nuestros medios de comunicación que apoyaron esta iniciativa del Meduca en plena crisis mundial y no dejaron a nuestros estudiantes abandonados. Estoy cien por ciento segura de lo capaces que somos cuando nos unimos por una causa justa.

'Encuentro con la historia', ¿cómo surge ?

A ese proyecto yo le llamo la joya de la corona. Tenemos tres emisiones al aire. Eddie Araúz, un colaborador nuestro, es un fanático de los artículos que escribe Mónica Guardia en La Estrella de Panamá y me propuso llevar esos artículos a la televisión. Me encantó la idea por dos razones: acercar la historia panameña a nuestras audiencias es una forma conectar con el pasado y sobre todo viniendo de un diario con un legado extraordinario como es La Estrella de Panamá. Lo otro es que este tipo de proyectos brinda la oportunidad de fomentar la industria creativa y ese es uno de los propósitos de Sertv, por lo que el proyecto estaba totalmente alineado. La vida de Reina Torres de Araúz es uno de mis segmentos favoritos, porque mezcla la voz original de ella con la pasión femenina en defensa de nuestra identidad.

¿Qué legado desea dejar dentro de Sertv?

El mayor reto es dejar un Sistema Estatal de Radio y Televisión muy bien organizado, sólido y en su funcionamiento con resultados, y un recurso humano bien planificado. Que al salir de aquí, el canal estatal tenga sus propósitos bien establecidos, un modelo a seguir; además de que siga siendo una institución gubernamental que se maneja con transparencia. Uno de los retos durante esta administración es construir otro estudio de televisión, bien estructurado, porque el que tenemos se ha quedado chico, además queremos también fomentar la industria audiovisual nacional. Al dejar este canal, deseo salir con la satisfacción del propósito cumplido. Que cuando salga a la calle, la gente diga que el programa que vio en Sertv le gustó mucho; ya eso para mí sería algo muy valioso. El canal estatal le pertenece a todos los panameños, así que nosotros estamos para que nos exijan contenido para brindarles lo mejor, esa comunicación en doble vía es la que queremos que se logre con nosotros.