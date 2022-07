Marcela Perilla: 'Los datos son el nuevo petróleo de las organizaciones y del mundo'

Perilla es madre de dos hijos y oriunda de Colombia, con más de 20 años de experiencia en liderazgo y tecnología. Cedida

Centrada en el progreso y con un instinto incisivo para la innovación, Marcela Perilla se alza como una mujer de retos, de motivación y de firmeza. Dedicada por más de dos décadas a la industria de la tecnología global, desde mayo de 2021 se encuentra como la cabeza de la empresa alemana de software internacional, SAP, para el norte de América Latina y el Caribe, llevando consigo una visión progresista, equitativa y fortalecedora para la industria en la región.

En una entrevista virtual, Perilla conversó con La Estrella de Panamá, para MIA Voces Activas sobre la importancia de hacer frente a los desafíos de la digitalización empresarial, la equidad de género en la educación y el impulso de una Latinoamérica más unida.

Desde joven, Perilla se sintió atraída por la tecnología, llevando una trayectoria profesional en la cual se ha destacado por impulsar medianas y grandes empresas de la región, como Dell Technologies, IBM y Unisys. También es ingeniera y cuenta con una maestría en administración de empresas (MBA) de la Universidad de los Andes.

Perilla se considera una líder que busca la promoción de la inclusión femenina en el ámbito de las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas (Stem), empoderando y desarrollando nuevos proyectos que ayuden a cerrar la brecha de género en este sector de la región en la actualidad.

La madre, esposa, líder e ingeniera señaló la importancia de llevar a cabo un continuo análisis del rol de la mujer en la sociedad, su posicionamiento en el sector laboral y la calidad educativa para la juventud latinoamericana.

¿Cómo llega Marcela a la ingeniería y la industria de 'software'?

Bueno, esa es una historia realmente larga, pero voy a tratar de resumirla porque es uno de los temas de los que más me gusta hablar, ya que tuve la posibilidad de capitalizar una educación en el momento correcto, en el área correcta y que fue parte de lo que mis padres desde el principio me inculcaron desde muy pequeña. Tengo dos hermanos hombres y para nosotros no hay diferencia; los tres crecimos con las mismas condiciones, posibilidades de estudio, y también con el mismo trato, por lo que desde pequeña viví en un ambiente en el que no hubo tanto estereotipo, o tantas vallas para poderme permitir escoger una carrera en el área de ingeniería, que de hecho escogí muy apresuradamente cuando me gradué del colegio a los 15 años. Así que comencé a estudiar ingeniería en un campo que me pareció apasionante y que me pareció nuevo –era ingeniería de sistemas– y ese camino me llevó a tener la posibilidad de trabajar en compañías, no solamente de tecnología, sino también en aquellas que utilizan la tecnología para sus negocios. Así conecté con las posibilidades de innovar y hacer, que es algo que a mí me encanta. Me uní al equipo de SAP hace un año en una búsqueda constante de crecimiento, pero no solamente en términos de responsabilidad, sino de crecimiento en el tema de conocimiento ya que creo que el momento que vive la industria de la tecnología es único.

¿Qué le apasiona hoy?

Me apasiona aprender. Creo que si me piden definirme, te diría que soy una aprendiz constante, me encanta leer, así que leo de algunos temas diversos porque me gusta mantener un espacio abierto para seguir conociendo cosas, para seguir profundizando en los temas que me gustan. También dedico mucho tiempo a mi familia, tengo dos hijos, esposo, mi madre y mis dos hermanos, quienes formamos un núcleo. Esto me ha permitido estar en esta posición, estar en esta industria con estas responsabilidades, y también navegar en esa otra parte de la vida normal de una persona. Me apasiona todo lo que signifique arte, también soy una pintora aficionada.

“Hay una tarea importante para capacitar a nuestros maestros en el uso de tecnologías, que puedan acercar a los niños a esta nueva realidad y a sacarle provecho a la tecnología más allá de lo que la usan en el día a día con las redes sociales”.

Tras un año de su gestión, ¿cuáles han sido algunas lecciones que ha aprendido sobre ser líder y los retos que ha superado?

Creo que el liderazgo es algo que no se impone y que va ligado a algunos de los temas que son más estructurales, en la forma en que nosotros abordamos a los equipos. Un líder es aquella persona que tiene la capacidad de trabajar en equipo y hacer que un equipo se dirija a un objetivo común; para mí el liderazgo es un servicio; yo como líder puedo ayudar a que mi equipo progrese, a que obtenga los resultados que estamos buscando y que logre las metas que revisamos en los diferentes ámbitos después de un año en esta posición. Quiero decirte que ha sido realmente sorprendente la posibilidad que he tenido de entender las capacidades de SAP. Ahora trabajamos en conjunto para llevar después de la pandemia a compañías que estaban en procesos de transformación a capitalizar este momento actual de aceleración de transformación, y de adaptación para las nuevas exigencias de su entorno. Ha sido un año de aprendizaje en lo que me gusta hacer.

Hablando un poco sobre la mudanza empresarial hacia la nube, ¿cuáles son los desafíos que encuentra en la región?

Creo que es importante entender que la nube no es un destino, sino un modelo de operación; entonces, con base en eso, nosotros estamos trabajando para acompañar en la transformación de los negocios. Esto no es solamente una transformación digital, sino una transformación de la forma en que el negocio opera y cómo se puede sacar la mayor ventaja yendo a la nube. Hemos tenido un crecimiento constante en 25 trimestres, lo que significa que los clientes en la región están tomando ventaja de estas posibilidades y la reducción sustancial en los costos de la infraestructura, teniendo la capacidad de apropiar soluciones más rápidamente. Con nuestras soluciones, somos el sistema operacional de las compañías, y tener este acceso a la nube significa también tener la capacidad de crecer a un ritmo en el cual estén atendiendo las necesidades del mercado con seguridad, con la continuidad que se espera y con el acceso a los insights de la información que se requiere para trabajar en el negocio. Los datos, que son el nuevo petróleo de las organizaciones y en general del mundo, son los que van a permitir hacer un análisis sobre cómo estamos logrando acelerar esta transformación que estamos viviendo en los negocios de la región.

Sabemos que la pandemia acentuó las brechas en educación en la región latinoamericana, ¿Cómo considera que esto puede revertirse?

Este es uno de los puntos más impactantes, además de las pérdidas humanas, y que nos dejó un saldo muy negativo porque en los diferentes momentos de la educación de un ser humano se requieren interacciones personales, y por preservar la vida de los niños, de los padres y de los maestros se tomaron medidas drásticas hacia lo digital, por lo que estamos sintiendo el peso de algunas condiciones en el desarrollo de los niños, tanto en su salud mental como en la socialización. También que la calidad en términos de la apropiación de los conceptos que se dieron en estos dos años depende de las cuarentenas en cada país, y que están dejando un saldo en rojo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ojalá no tengamos que vivir como humanidad una nueva pandemia, pero de ser así, podría ser tal vez más cerrada y con los temas que puedan surgir en el futuro. En materia de salud es importantísimo invertir en la capacitación y en las herramientas tecnológicas para conectar, no solamente a los niños que están en los centros urbanos, sino también aquellos en las áreas rurales. Aquí vimos la falta que hace una buena conectividad y también la adopción de una tecnología óptima, no solamente para transmitir un concepto o hacer una clase virtual, sino para contar con herramientas que puedan ayudar a que el conocimiento sea asimilado en la forma correcta, y acá hay una tarea importante para capacitar a nuestros maestros en el uso de tecnologías, que puedan acercar a los niños a esta nueva realidad y a sacarle provecho más allá de lo que la usan en el día a día con las redes sociales. La tecnología puede ser habilitador de innovación y de colaboración, y ahora tenemos que comenzar a entender dónde hay áreas para mejorar y dedicarnos a trabajar en ellas.

En más de 20 años de carrera, ¿qué cosas nuevas ha podido aprender de sí misma?

Cuando empiezas a madurar entiendes algunas otras dinámicas de forma diferente; creo que lo más importante para mí en estos años de aprendizaje y en este sector de tecnología es que no hay que volverse 'viejo' solamente porque te está sumando años el calendario; ya esa no es una barrera, aunque hay que cuidarse.

Creo que es un reto, pero también te digo que no es diferente a la realidad de muchas de nuestras mujeres en Latinoamérica, ya que siempre hemos estado distinguidas por este poder de 'multitarea' que llevamos en diferentes aspectos y creo que lo más importante de los aprendizajes que tengo, es que disfruto inmensamente mi trabajo, dedico el tiempo también para mis otras dimensiones a fondo, o sea, cuando estoy en un lugar, estoy allá. Estoy presente. Estoy activa y sobre todo, en este camino he aprendido a disfrutar el tiempo que dedico, las personas con las que interactúo, la forma en que interactúo con alegría y también con el deseo de hacer lo mejor. Estoy trabajando en esta transformación y me gusta lo que hago.