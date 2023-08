Sandy Correa: 'Hay que fomentar la producción teatral a lo largo del país'

La actriz y productora Sandy Correa tiene 20 años de experiencia profesional en el ámbito artístico. Cedida

Una tarea en la escuela sembró la semilla de curiosidad en Sandy Correa. Aunque estudió ingeniería industrial, nunca ha dejado la actuación. Con orgullo resalta que uno de los mejores logros durante sus 20 años de experiencia profesional en el campo artístico, es que actualmente, se desempeña como productora. Durante una entrevista con Mía Voces Activas, Correa explica sus inicios en el teatro panameño y cómo el activismo la motivó a adentrarse en un mundo totalmente distinto a su profesión y actuación: la política. La candidata a diputada por la libre postulación por el circuito 2-2 (Antón, Coclé), para las elecciones del 5 de mayo de 2024, asegura que su principal meta es fomentar las carreras técnicas en la provincia para que los estudiantes no tengan que migrar a otras provincias.

¿Cuáles fueron los primeros escenarios de Sandy Correa?

En la adolescencia, en cuarto año de secundaria, en la materia de inglés, hicimos una obra de teatro. Tuve un papel muy pequeño. Luego de presentar dos obras en el colegio, dije: ¡wao, yo puedo! También quiero hacer esto.

Drama o comedia, ¿qué prefiere?

Definitivamente el drama.

Usted es ingeniera y actriz. ¿En qué momento supo que iba a actuar de manera profesional?

Todo fue simultáneo, mientras estudiaba la carrera de ingeniería industrial, también estaba en los talleres de actuación (...) He sabido manejar las dos cosas a la vez.

¿Quiénes fueron sus referentes en el mundo artístico?

Hay muchas personas: Anina Horta fue la primera en contratarme, quien me ha dado más oportunidades a lo largo de mi carrera. Su madre, Beby Torrijos [también]. Daniel Gómez Nates es un gran mentor. Elizabeth Vargas, y Javier Stanziola.

En 20 años de experiencia profesional, ¿cuál considera es su mejor logro?

Empezar a producir, porque también ha sido una manera de generar empleo para mis compañeros. Aquí puedes elegir cuál es el guion. Hay premios, y sin quererlo quedé siendo parte del activismo cultural (...) Ahora soy la presidente de la Asociación de Teatristas de Panamá.

Sobre ese cargo, ¿cuál considera es el talón de Aquiles de los actores?

Panamá no tiene políticas públicas a favor de las artes en general. Ya tenemos una entidad, que cambió de instituto a ministerio, sin embargo, falta ese apoyo, y lo fundamental, políticas públicas.

Su última puesta en escena es una denuncia sobre el acoso laboral, ¿qué la motivó a participar de la obra 'La pura pureza de luz'?

Me contactó Javier Stanziola. Dentro de ese activismo que inicié en los últimos años a favor de la niñez y de la mujer. Poder ayudar en la producción de una obra que tiene que ver con el acoso laboral, con lo que viven las mujeres, aunque el problema se enfoca en la academia, no podía decir que no.

El doctor Diez que presentan en la obra no solo está en un ambiente laboral, sino que lo vivimos en las calles..., ¿cómo podemos eliminar el machismo en Panamá?

Es un gran trabajo, y no solamente eliminarlo en los hombres, nosotras como mujeres también tenemos actitudes machistas. Incluso las que estamos incursionando de una manera u otra en el activismo a favor de las mujeres, las que nos consideramos activistas. Esto es algo que toma tiempo, pero que empieza en casa, tiene mucho que ver con cómo nos crían, como crían a niños y niñas.

Cambiando la mirada hacia esa nueva faceta que emprendió, ¿qué la motivó a participar en la política?

Desde el colegio siempre he estado involucrada en actividades de liderazgo, incluso en la Universidad Tecnológica de Panamá creamos nuestro propio centro estudiantil. Sí, tenía muy claro que quería hacer esto (...) Quizá no me veía participando con los partidos políticos tradicionales. Siempre quería hacerlo y sobre todo representando a Antón. Cuando participé en las denuncias y quedaron en nada, fue el momento que dije ¡no! De que vale denunciar, ir a fiscalías, a las calles y que no pase nada. Tenemos que llegar a los puestos, tengo que llegar a la Asamblea. Esa fue la gotita, el empujón que faltaba para tomar la decisión.

¿Qué tan difícil fue esa recolección de firmas, tomando en cuenta que usted aspira por la libre postulación?

Fue bastante difícil, sobre todo los primeros meses del año pasado. También por otros compromisos que tenía con el teatro, y como sabemos todo el teatro se concentra en la ciudad de Panamá.

Si usted llega a ser diputada, ¿cómo llevaría el teatro a Antón?

Contar con espacios culturales no solo en Antón, sino en todas las regiones del país; hay que fomentar la producción teatral a lo largo del país. Velar porque los centros educativos tengan la enseñanza, no solamente el folclore, sino las otras expresiones artísticas.

Una de sus principales metas es que nadie tenga que salir de Antón por falta de plazas de empleo u oportunidades de estudio, ¿cómo logrará eso?

Garantizando la educación en todos los corregimientos. En Antón hay colegios donde los estudiantes no pueden obtener el título de bachiller, les toca moverse a otras áreas. Llevando institutos como el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE). Planeo crear una ley para tener una extensión del ITSE en Coclé, así la población se puede formar en áreas técnicas.

Comprendo que usted aspira por la libre postulación, pero uno puede sentirse identificado con algún partido político, ¿habrá algún tipo de alianza con un colectivo?

De momento no hay ninguna alianza, nuestro puesto en la papeleta está garantizado. Pero no te voy a negar que hay acercamientos, hay conversaciones, nada en concreto, pero estas alianzas o acercamientos se harán con quienes tengan los mejores intereses para Panamá.

Quiénes son los que han estado dispuestos a conversar...

Siguiente pregunta. (Sonríe).

Si tuviera que votar por un aspirante a la Presidencia, ¿por quién sería?

Es muy difícil. La lógica nos indica que debo apoyar a un presidente independiente, pero, ¿qué pasa con las personas que llegaron por la papeleta por la vía independiente? Dos de tres pertenecían a un partido político, la tercera figura ya no forma parte, pero también se habla de que está alineada con el expartido. Se nos agotan las posibilidades.

No se inclina por nadie, entonces...

De momento, no.

¿Qué podemos hacer para impulsar las artes escénicas en todo el país?

Sacar la política del Ministerio de Cultura (MiCultura). Dar más apoyo. Hemos visto que para el próximo año el presupuesto del MiCultura va a ser mucho mayor. Lo primero que dijimos fue: ojalá sea para el Fondo Nacional de Cultura. Tenemos una ley general de cultura del año 2020, que todavía no ha sido reglamentada; esta ley crea incentivos para que las empresas apoyen al arte y la cultura. No hay que hacer magia para apoyar las artes escénicas, con cosas tan pequeñas como reglamentar esta ley, ya estuviéramos dando grandes pasos.

¿Quién financia la campaña de Sandy Correa?

Fondos propios, fondos de familiares, se recibieron donaciones. Lo hicimos público en las redes sociales.