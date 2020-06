'Transforma tu pieza', una iniciativa que pone la creatividad al servicio del diseño

En la moda sostenible figuran como criterios básicos la conservación de los recursos naturales, el bajo impacto ecológico de los materiales empleados y toda acción que busque minimizar la marca del ser humano en el medio ambiente.

La campaña, que incluye piezas versátiles, fue lanzada en Panamá y España Cedida

En este escenario, la firma española con presencia en Panamá Pilar Sáinz se prepara para lanzar al mercado –a finales de junio– “Transforma tu pieza”, una iniciativa que busca darle una segunda vida a las prendas de vestir.

“Hace un año iniciamos un programa de sostenibilidad, y como marca estamos siendo responsables y tratando de hacer las cosas mejor dentro de este mundo del plástico, donde todo es muy complicado”, señala la diseñadora Pilar Sáinz, directora creativa de su firma homónima.

La firma tiene el objetivo de ofrecer a sus clientes la oportunidad de rediseñar vestidos con alto valor sentimental u otras prendas que por alguna razón ya no están siendo utilizadas.

“En lugar de comprar y sobrecargar tu armario, ¿por qué no mirar alternativas para darle un nuevo uso a las prendas que ya tienes. El mercado tradicional nos ha querido inculcar la fórmula de usar y tirar, ¿qué te parece si mejor aplicamos la ecuación 'rediseñar piezas + creatividad = consumo sostenible?”, reflexiona Sáinz.

La firma inició su camino hacia la moda sostenible. Cedida

Cuando se deja de usar una prenda no solo se tiende a ocupar espacio de más en el armario, “sino que además generamos toneladas de residuos en gran parte no biodegradables; muchas piezas de ropa son de tejidos sintéticos e incluyen elementos metálicos o plástico”, afirma la diseñadora.

El proceso de trasformar la pieza será vía digital e inicia con una reunión con el cliente y los diseñadores y modistas. Los guiará un equipo de marking digital desde España. Aún se hacen los arreglos para la monetización del servicio. Una vez se hagan los acuerdos en cuanto a los cambios, la prenda se rediseña en Panamá o se envía a España.

“Con esto estamos ayudando al medio ambiente no produciendo más de lo que necesitamos, porque al final lo que tenemos que encontrar es un balance, pues ante el surgimiento y necesidad de una moda sostenible es probable que todos los profesionales empiecen a usar el algodón orgánico, y ahora ¿vamos a despoblar el planeta de recursos naturales también?, cuestiona Sáinz.

Los arreglos se harán a vestidos de novia, de fiesta y piezas importantes. Por ejemplo, “un vestido que tiene falda, con ello te podemos hacer una blusa o unas mangas. Dos prendas conjugarlas con elegancia, es ver lo que hay. Me apasiona, me parece muy creativo. Es crear con lo que hay y no desperdiciar nada, no estar comprando telas de más”, señala la diseñadora española, quien ha encontrado voces en contra de esta iniciativa.

“El principal reto lo veo cuando he hablado del tema y la gente trata de opacar la idea, 'eso no va a funcionar, nosotros somos diseñadores y tenemos que crear algo nuevo'. Para mí, innovar es hacer algo a partir de una prenda antigua. Se trata de poner la creatividad al servicio del diseño. Las posibilidades de modificación son infinitas. Quiero imprimir mis diseños en prendas que ya están en el mercado”, enfatiza Sáinz.

Pilar Sáinz presentó el pasado 26 de mayo su más reciente campaña. Cedida

Para la diseñadora ser sostenible debe ser una nueva filosofía de vida; volver a nuestros orígenes, trabajar con ética, que esta sea una cuestión inquebrantable.

Piezas exclusivas

Pese a la situación que se vive en el mundo por la crisis sanitaria, la firma Pilar Sáinz presentó el pasado 26 de mayo su nueva campaña #ModaPorPanamá, donde ha diseñado piezas “exclusivas y versátiles”. La campaña, también lanzada en España, incluye un enfoque social.

“Comprando una de nuestras prendas donaremos el 10% a una fundación, porque entre todas podremos salir de esta situación. Hemos apostado por una fundación que ayuda a las mujeres más vulnerables, 'Misericordia', una organización sin ánimo de lucro que ayuda a llevar comida a las familias más vulnerables de Panamá”, explica la diseñadora.