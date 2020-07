Entre brochas y colores, el maquillaje que reluce con vitalidad tras las mascarillas

A través de cursos en línea, las maquillistas se dedican a expandir el conocimiento de sus seguidores en cuidado facial, maquillaje básico y exploración de tendencias actuales. Redes Sociales

Coloretes, polvos y brillo labial pueden ser palabras que, en tiempos actuales, representan una realidad pasada, sin embargo, siguen siendo herramientas artísticas de relajación, expresión personal, e incluso para una nueva profesión. A raíz de un confinamiento indefinido, las técnicas de un buen maquillaje se han dado espacio en las agendas de quienes ya cultivaban este arte y de quienes han encontrado un nuevo pasatiempo.

En la moda, las tendencias dirigen las acciones de quienes las siguen, pero ser una experta en la aplicación del maquillaje requiere, como cualquier arte, vocación y pasión. Para Daniela Calvo, ser maquillista en tiempos de pandemia abrió un nuevo horizonte para sus prácticas, las cuales inició a temprana edad viendo el ejemplo de su madre. “Mi madre dedicaba tiempo a arreglarse, a sentirse hermosa; lo hacía con mucho tiempo de anticipación y realmente se dedicaba y se entregaba a ello, años después comencé a hacerlo igualmente”, expresó Calvo a La Estrella de Panamá.

Ahora, con más de 10 mil seguidores en su cuenta de Instagram (@pecanmakeup), donde se dedica a hacer tutoriales de maquillaje y dar voz a la industria de cosmética libre de crueldad animal, Calvo se conecta con una gran audiencia –nacional e internacional–. A través de videos cortos e interactivos enseña las nuevas tendencias del maquillaje para cualquier ámbito: laboral, personal, casual, o incluso bases de maquillaje para efectos especiales.

La tendencia de “Tropical Vibes” diseñada por Victoria Vila para un toque rejuvenecedor y especial. Cedida

Con tiempo de sobra, los planes de mejorar en esta expresión artística se unen con las nuevas técnicas que nacen día a día para dar mejor resultado a la aplicación en el rostro, variando en su forma, textura y preferencia de la maquillista. “Todas las mujeres deben dedicarse un poquito de tiempo a sí mismas de vez en cuando. Admirar su belleza, estudiarla y aprender las técnicas de maquillaje que pueden ayudar a reforzar su confianza personal”, comentó Calvo, “porque la confianza no la da el maquillaje. Siempre he dicho que el maquillaje es simplemente un accesorio de la confianza”.

Los retos no han sido pocos en su camino hacia el éxito en este sector de la belleza femenina, ya que para escalar como influencer de moda ha tenido que reinventarse continuamente, sin dar paso a la pereza o la procrastinación excesiva. “En esta época de pandemia tenemos dos opciones: esperar a que todo pase, o unirnos al cambio”, indicó, “así que estoy creando nuevas alternativas que den luz a un futuro diferente en lo que me dedico y para ayudar a otros”.

Entre las tendencias de maquillaje que ha implementado, en su carrete de exposición, se hallan el 'Emerald Makeup', una combinación de colores esmeralda, morados y tonos oscuros brillantes que dejan el cutis como de estrella de Hollywood en sencillos pasos; 'Bronzy Look' es otra tendencia considerada un clásico entre maquillistas, quienes, como Calvo lo recomiendan para “realzar la belleza natural de cualquier mujer”.

Así mismo, los delineados se han convertido en el as bajo la manga, una especialidad aclamada por sus seguidores y que debe ser parte del portafolio de toda maquillista profesional para crear una composición elegante y estilizada para cualquier ocasión que lo amerite. Dada su popularidad en medio de la pandemia –ya que para quienes usan mascarillas, este toque puede realzar la mirada y la parte superior del rostro–, el delineado llevó a Calvo a crear un nuevo curso para las autodidactas.

Este curso en línea, ideado por Calvo, se desarrolla de manera intensiva y exclusiva para sus seguidoras que se inscriben a través de su cuenta de Instagram, algo que la maquillista certificada considera “innovador” en tiempos donde no puede ir a cumplir sus citas cara a cara. “La creatividad está en su máxima expresión. En Panamá las chicas están probando sus límites con los maquillajes 'Full color' o maquillajes de Instagram como le llamamos”, expresó, “y algunos maquilladores están explorando su rostro y mostrando diferentes facetas, siendo fieles a la mayor tendencia que ha surgido: salir de la zona de confort”.

Por su parte, la maquillista certificada Victoria Vila considera que el distanciamiento físico fue la “excusa perfecta” para expandir sus servicios a través de cursos y citas por videollamada, donde atender a personas desde la comodidad de su hogar y enseñarles cómo utilizar su maquillaje, crear 'looks' únicos, y la importancia del cuidado de la piel le ayudó a “crecer, aprender y recolectar experiencia”. La también licenciada en comunicación social recoge más de 35 mil seguidores en su cuenta de Instagram (@vickivila) que funciona como su plataforma de negocios y donde aporta sus conocimientos profesionales a módicos precios.

La tendencia “Golden Fish” recreada por Daniela Calvo, un ejemplo de creatividad en casa. Cedida

Vila se define como una mujer “Glam”, del término 'Glamuroso', que la caracteriza al ser enérgica y abierta a nuevas formas creativas de expresarse a través del maquillaje. “Me encanta poder mostrar el arte de manera natural, pero con un toque extra, que me haga sentir fabulosa, enérgica, hermosa, sin tener que utilizar tanto”, expresó. Admite que la inspiración puede correr lenta algunos días, y que para quienes busquen nuevas ideas es necesario tomar referencia de artistas que tengan mayor recorrido y un estilo que se complemente con el propio.

“Lo más maravilloso que tiene el maquillaje es lo infinito que es, no existen límites en su uso”, aseguró la maquillista, “la versatilidad es un punto a favor para los nuevos artistas, porque hay miles de maneras de poder expresar este arte. Por lo que un estilo marcado y específico es esencial, para así poder diferenciarse del resto, ya que hay mucha gente haciendo lo mismo, pero al final lo que te mantendrá en la vista es lo que tú haces distinto”.

Dentro de las tendencias que se ha dedicado a perfeccionar y enseñar en sus cursos en línea se destaca el Glam, con mucho brillo, pero toques naturales. “No me gusta que las personas se vean irreconocibles, más bien me gusta sacar la mejor versión”, explicó. En su blog de belleza en Instagram y Youtube, Vila destaca por su estampado fresco y natural, siendo voz de organizaciones que luchan contra la crueldad animal en los cosméticos, y al mismo tiempo creando un ambiente autodidacta que pavimenta el camino de las aspirantes a maquillistas profesionales.

Tras ser certificada por la academia y empresa de cosméticos Kryolan, Vila planea ampliar sus horizontes en cuanto a la creación de contenido para redes sociales, lo que es una tendencia creciente entre cualquiera que desee convertirse en una voz de cambio en plataformas globales. Así mismo, indicó que Panamá tiene espacios para iniciar nuevos proyectos en cuanto a maquillaje para producciones televisivas, en cine, e incluso para innovar en cuanto a efectos especiales, maquillaje artístico y de revista, sectores que se han fortalecido en otros países, y que Panamá podría hacer crecer.

Levantarse de la cama y maquillarse podrá sonar algo frívolo cuando no se tiene adónde ir o no se va a presentar en la calle, pero para Calvo, el maquillaje es más que algo 'superficial' en el rostro, es la “mayor expresión de personalidad” que existe en un momento en que muchas mujeres se encuentran solas en su casa o apartamento. “La Universidad de Harvard realizó un estudio en 2017 llamado The Lipstick Effect y descubrió que las personas que se maquillaban no solo tenían una autoestima más alta, sino que también se consideraban a sí mismas con una mejor actitud”, apuntó el consejero de salud mental Daryl Appleton, a Cosmopolitan, “cambió totalmente la forma en que pensaban de sí mismas”.

Para quienes solían maquillarse a diario y en estos momentos no lo hacen, ese cambio de rutina puede ser desmotivador, e incluso llevar a un desequilibrio emocional, según indicó a la revista estadounidense Sabina Rebis, médico de familia, quien aseveró que “cuando se altera la rutina, se puede perder el sentido de sí mismo, porque todo lo que te convierte en ti está repentinamente fluctuando”, por lo que la aplicación diaria de rímel o lápiz labial puede parecer frívola para un extraño, pero perderla repentinamente “puede ser un golpe para tu sentido de ti misma”.

Para salir del mismo ciclo de artículos usados, aplicar un toque distinto de color o textura en los polvos y lápiz labial puede representar un cambio total en la autoestima, aún más cuando se está en una situación de constante presión personal. Vila apuntó que si bien no todos los colores aplican para todos los tonos de piel, las combinaciones pueden dar resultados espectaculares.

“En base a la colorimetría definimos ciertos parámetros para elegir el maquillaje, tomando en cuenta el color de ojos, el subtono de la piel, el color de la ropa que utilizará, etc.”, aseveró, “luego entra la personalidad; hay personas que son más arriesgadas y optan por un look ahumado y pestañas grandes, o labios rojos, pero existen personas que solo buscan un toque natural y fresco, lo que puede dar una nueva faceta a su estilo personal, y todo artista del maquillaje debe ser capaz de crear nuevas técnicas sin dejar a un lado su toque especial”.

Dando espacio para la creatividad, la inspiración y miles de posibilidades a través de los pinceles y brochas faciales, el maquillaje resurge como un apoyo en diversos sentidos, y no con el papel “vanidoso” que se le asignaba en épocas pasadas, sino con el latido potente de una generación que busca descubrirse y reinventarse a través de su estética, dando un nuevo significado al arte de realzar la belleza.