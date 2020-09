Colores, accesorios y prendas que arrasaron en esta temporada

Expertas en asesoría de imagen hablan de los 'looks' más destacados este año y la moda universal. Además, exponen los aciertos y desaciertos al momento de combinar atuendos, recalcando la importancia de mantener un estilo propio

Los colores tropicales marcan tendencia. Pixabay

A pocos meses de terminar 2020, asesoras de imagen hacen un repaso de las tendencias más sobresalientes y presentan las piezas que no pueden faltar en el armario.

Denis Herrera, asesora de imagen y protocolo, enfatiza que “no hay temporada sin macro y microtendencias”; sin embargo, en el mercado femenino se suele estar acostumbrado a las grandes propuestas de las pasarelas, pero la realidad es que muchas de esas colecciones no llegan a materializarse en la forma diaria de vestir.

En cambio, considera que lo que sí influye a gran escala son los estilos personales de las expertas y editoras de moda, las publicaciones de Instagram, y las creaciones de las grandes firmas de moda que consiguen introducir al mercado elementos en boga.

“Sucede lo de siempre, que primero decimos que no, y luego caemos totalmente rendidas a los encantos de esos atuendos. Nos ocurre con todas las prendas marcadas, como las camisetas de hombreras, o el calzado fuerte como las sandalias de velcro. En esta temporada hemos visto mucho los pantalones tipo short deportivos, las faldas de tenis y los pantalones anchos de color blanco como reyes del estilismo”.

Las vinchas metalizadas y brillantes son una belleza, si desea salir de lo tradicional. Pixabay

Las piezas antes mencionadas no son las únicas que están en auge. La fashionista asegura que las prendas con aire safari han logrado llegar a lo más alto y situarse entre las preferidas. “Esta es una de esas tendencias muy fáciles de combinar y que no quedará anticuada en pocas semanas. Solo necesitamos llenar nuestro armario con opciones en kaki, camel y beige, que juntos encajan de muchas formas diferentes y se pueden complementar con detalles en piel, como cinturones”.

Por tanto, añade que las prendas cropped, también se han popularizado “son un must-have absoluto”, y para aquellas que no desean enseñar demasiado, comparte que la pieza ideal es el crop top con pantalones de tiro alto que “estiliza la figura al máximo. Ha sido uno de los mayores aciertos de 2020”.

De igual manera, remarca que otra tendencia femenina este año es la del bordado inglés. “En clave total white y repleta de volantes y detalles embroidery, es perfecta para dar la bienvenida al verano con looks frescos y sofisticados. Mi consejo es combinar esta prenda con otras más casuales, como jeans rotos o sudaderas para jugar con los contrastes y no caer en estilismos anticuados”, dice Herrera, y agrega que uno de los atuendos con mayor practicidad son los trajes de chaqueta. “Estos se han convertido en un comodín favorito para ir a la oficina porque no requieren tanto trabajo, siempre resultan profesionales y sofisticados, y pueden combinarse con multitud de prendas. Hemos visto cómo la creatividad fluye en 2020 cuando se combinan con bermudas”.

En cuanto a los colores, arguye que este 2020 el amarillo pastel fue uno de los protagonistas. “El morado también ha estado entre los favoritos. Este color tan monacal insufla majestuosidad a la figura, en plisados a contraste con tonos cálidos como el naranja (como hace Balmain) a través de volantes (como Victoria Beckham) o haciendo uso del tul, como es el caso de Valentino. Otro que no puede faltar es el classic blue como estrella este año”.

Así mismo, certifica que otros de los elementos que se apoderaron de los closets fueron las vinchas. “Este es un accesorio muy práctico para nuestro cabello, además nos hacen lucir bien arregladas. ¡Me encantan! Hemos visto desde la conocida vincha de caracoles combinada con otra vincha de tela elegante y mucho más brillo. Otras muy utilizadas este año son vinchas con perlas en diferentes tamaños, que van con casi todos los outfits, casual o elegante”, comenta; “si se desea salir de lo tradicional hay que atreverse a utilizar las vinchas metalizadas y brillantes, son una belleza que dejará deslumbrados a todos”.

Herrera apunta que los diseños que no pueden faltar en un look son los cropped hasta las propuestas oversize, con cut-outs o elásticos. “Una prenda que se moderniza en su diseño, pero mantiene toda su versatilidad a la hora de combinarla, evitando que nuestros atuendos resulten sobrios. El blanco es un color que no pasará de moda y todos debemos tener una camisa en ese tono en el armario y explorar nuestra creatividad al usarla”.

El clásico tono blanco continúa siendo popular esta temporada. Pixabay

Por su parte, Cindy Pereira, asesora de imagen, etiqueta y protocolo, sostiene que a inicios de 2020 surgieron muchas tendencias. “Las faldas lápiz, el color neón, el crochet ya estaban en boga, así como las transparencias, pero sin pensarlo todo cambió con la llegada del nuevo coronavirus y hasta los famosos desfiles cerraron sus puertas y otros tuvieron muy poca asistencia. Las temporadas continúan, pero realmente la forma de vestir ha cambiado, por ejemplo, ahora las circunstancias han llevado a trabajar desde casa, y esto ha transformado la manera de vestir. En estos momentos la tendencia es hacia un business casual y la formalidad. Los sacos, las camisas y los blazers salieron nuevamente a flote”.

En esa línea, Herrera, quien también funge como experta en comunicación corporativa, manifiesta que para lucir bien durante el teletrabajo, primero se debe crear una rutina y esto incluye arreglarse como si se fuera a la oficina. “Al final del día sigues trabajando, así que se debe dejar la pereza a un lado y programarse, dejar el piyama hará que la mente sepa que estás en modo trabajo, así sea virtualmente”.

En materia de vestimenta, comparte que la camisa es una de las prendas que demuestran eficiencia y versatilidad en el armario. “Una buena camisa, con un buen corte, un buen cuello, que se note impecable no puede faltar para el teletrabajo. En la parte inferior se puede usar un leggins o jeans largo. Estar en short o pantalones muy cómodos le resta profesionalismo, porque demuestra poca preocupación en cuanto a la presentación personal”.

La experta en asesoría de imagen advierte de que hay que evitar el uso de prendas de color negro y apostar por otros tonos. “El azul es un buen color para entrevistas de trabajo, sobre todo virtuales. Para esos días donde el ánimo está abajo, recomiendo utilizar ropa en colores pastel y si quiere darle luz al rostro, las prendas en algodón en tonos grises deben ser su elección. Sobre los accesorios hay que llevarlos siempre, porque será una buena idea para darle un toque elegante al look. Se debe agregar un collar o una diadema a un outfit sencillo y todo lucirá mejor”.

Un giro

Antes, las grandes casas de marcas famosas apostaban por diseñar atuendos para un solo tipo de cuerpo; sin embargo, en estos últimos años la moda ha hecho una metamorfosis y ha incluido las tallas grandes dentro de sus colecciones.

Con relación a esta revolución en el mercado, Pereira comenta que la mejor forma de llevar la moda size fits all es lucir prendas entalladas, no ajustadas ni holgadas. “Hay que buscar un punto intermedio con esa ropa”.

“La moda puede convertirse en un disfraz para aquellas personas sin estilo propio. Debemos utilizar la moda que nos ajuste, es decir, siempre debemos vestir atuendos en tendencia que podamos adaptar o que concuerden con nuestro propio estilo. Lo más importante es conocer nuestro cuerpo, en el caso de que algo no nos guste, de manera sana se debe trabajar en ello sin dejar de darnos gustos en experimentar colores”, puntualiza.

En cuanto a Herrera, expone que en el mundo fashionista un error común es encasillar el tema de la moda y la belleza para un prototipo. “Esa mentalidad ha evolucionado, pero aún queda un largo camino por recorrer. Debemos hacer un cambio real si deseamos una mejor sociedad, pues la moda es para todos, solo se debe conocer el cuerpo, los colores que le quedan mejor a cada quien, porque todas somos bellas, igual que los caballeros. El mejor vestido siempre será la actitud, los buenos modales y la higiene, ya que se puede lucir un vestido Chanel, pero el comportamiento es el que le abrirá o cerrará las puertas”.

Por último, argumenta que es necesario comprender que dialogar sobre moda y estilo no es lo mismo. “Estos dos términos se suelen confundir; la moda es una tendencia general, impuesta y efímera; por el contrario, el estilo es propio de cada persona, es individual y duradero. Si tomamos la moda como referente absoluto, estaremos cometiendo un grave error, porque anularemos totalmente nuestra capacidad de crear nuestro estilo propio”.