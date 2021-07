Sobre el poder de la imagen y el hábito del monje Pixabay

“El Poder de la Imagen” es el nombre de mi seminario más exitoso y solicitado, y ya registrado, porque la imagen confiere un gran poder.

Dice un viejo adagio que el hábito no hace al monje, y es verdad hasta cierto punto, pero señoras, el hábito no hará al monje, ¡pero vieran cómo lo ayuda!

En mis años de experiencia como consultora y capacitadora de etiqueta, imagen y protocolo a damas y caballeros, he comprobado que hay dos aforismos en el tema de la imagen: que la imagen da poder, y que no aplica igual en hombres que en mujeres.

La imagen tiene importancia porque quien la proyecta bien se ve bien, inspira confianza y transmite poder. Cualquier mujer puede sacar ventaja de esta máxima, sin entender con esto que ser bonita es un requerimiento.

Dicen que la belleza es subjetiva, pero lo cierto es que agrada a todos. Y la feminidad es una pieza maestra para que la mujer exhiba una imagen de alto nivel, poderosa y confiable.

Todas las mujeres necesitan preocuparse por su imagen, porque ser atractiva abre muchas puertas, sin plantear con esto una estrategia frívola en donde el atractivo sea lo único importante, sino todo lo contrario, es una estratagema sabia.

No es cosa de decir simplemente, “ah no, es que yo soy sencilla”, con esa sencillez mal entendida en donde no arreglarse es la principal fuente.

Tampoco es aceptable decir, “es que yo nunca me maquillo, siempre he sido así”: pues señoras, hagan un alto ya, es tiempo de cambiar en pos del éxito y el logro de las metas anheladas.

Este tema no puede ser enfrentado de la misma manera por mujeres que por hombres. Ellos son completamente visuales, les llama la atención lo que deleite sus ojos y su prioridad en la mujer elegida es el físico casi antes que otras condiciones, y si fuera posible, un contorno con curvas porque lo relacionan con la “fecundidad”.

En cambio la mujer escogerá al hombre que le transmita “seguridad”, y si además presenta una personalidad con la cual se sienta protegida, alejará a un segundo plano la belleza.

La mujer que luce más atrayente será más interesante de conocer y alcanzará con más facilidad el liderazgo.

En el libro Maquiavelo para mujeres, de Harriet Rubin, dice que “ninguna mujer que desee triunfar en la vida debe comportarse o vestirse como hombre, muy sencilla o sin ciertoglamour”.

¿Y nosotras, qué es lo primero que observamos de una mujer al conocerla? Su forma de vestir, su buen gusto, su físico (si está en forma y es bonita), si luce joven y su capacidad de relacionarse con los demás.

Si desea proyectar una imagen exitosa necesita ser más femenina, aceptando esta premisa no como una debilidad, sino aprovechando el mayor beneficio de ser mujer; debe prestar atención a su salud, su peso, su atuendo, los colores que usa, el maquillaje, el cabello, así como saber vestir acertadamente según el entorno, la edad, momento, lugar y objetivo. En fin, todo lo que conforma su imagen.

¿Qué por qué es tan necesario todo esto?

Se los repito para que no lo olviden: porque aunque dicen que el hábito no hace al monje, ¡vieran cómo lo ayuda!