Los mares subirán 20 centímetros en 300 años si no se reducen las emisiones

A menos que los gobiernos intervengan drásticamente para reducir las emisiones de carbono, las acumuladas en la última década y media por sí solas causarán un aumento de 20 centímetros en el nivel de los mares hacia 2300, según un informe publicado este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

El estudio encabezado por investigadores de Climate Analytics, una red de científicos formada en 2008 y con oficinas en Berlín, Lomé, Nueva York y Perth; y el Instituto Postdam para Investigación del Impacto Climático, financiado por el gobierno alemán, calculó cuánto del aumento del nivel de los mares hacia 2300 se deberá a las emisiones de gas causadas por los humanos hasta 2030.

El informe es el primero que ha cuantificado la contribución de las actividades humanas a las emisiones que causan el efecto invernadero si los países cumplieran con los compromisos del Acuerdo de París firmado en 2015 y que expira en 2030.

Un total de 195 países firmó el acuerdo que entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. En junio de 2017 el presidente Donald Trump anunció la intención de su gobierno de retirar a Estados Unidos del acuerdo. Bajo los términos del pacto, la fecha efectiva de salida de EE.UU. es en noviembre de 2020, pero el gobierno de Trump ya ha puesto en práctica medidas que contrarían el Acuerdo de París.

"Nuestros resultados muestran que las emisiones producidas en los 15 años de vigencia del Acuerdo (2015-2030) tendrán un gran impacto en 2300", señaló Alexander Nauels, de Climate Analytics y autor principal del informe.

"La subida de 20 centímetros es significativa, es básicamente el equivalente al aumento del nivel de los mares que hemos observado en todo el siglo XX (...) El haber causado eso en apenas 15 años de emisiones es realmente impresionante", agregó el experto.

Los investigadores determinaron, asimismo, que poco más de a mitad del aumento de 20 centímetros puede atribuirse a los cinco mayores contaminantes del ambiente: China, Estados Unidos, la Unión Europea, India y Rusia.

"Las emisiones causadas por esto cinco aún cumpliendo con sus compromisos bajo el Acuerdo de París, causarán un aumento de 12 centímetros en el nivel de los mares", señaló el artículo.

Los cálculos de Climate Analytics y el Instituto Postdam difieren de los hechos por el Grupo sobre Cambio Climático (IPCC, en inglés) -la agencia de Naciones Unidas que evalúa la ciencia en esta materia - y que estiman un aumento del nivel de los océanos de 26 a 77 centímetros para 2100 acompañado por una suba de 1,5 grados Celsius en la temperatura global promedio.

Por su parte, en un informe divulgado a principios de 2018, la agencia espacial estadounidense NASA, que incluyó datos proporcionados por satélites europeos, calculó que de continuar el aumento del nivel de los mares al ritmo actual, las aguas subirán unos 65 centímetros hacia 2100.

Si se toma en cuenta todas las emisiones causadas entre 1991, un año después que el IPCC publicó su primera evaluación científica del cambio climático, y 2030 la contribución al aumento del nivel de los mares a largo plazo por parte de los cinco mayores contaminantes llega a los 26 centímetros, según el artículo de PNAS.

"Las consecuencias verdaderas de nuestras emisiones sobre el nivel del mar se despliegan a lo largo de los siglos debido al ritmo lento con que los océanos, los mantos de hielo en los polos y los glaciares responden al calentamiento global", señaló Nauels.

Johannes Gütschow, del Instituto Postdam, apuntó que "sólo cinco economías son responsables por más de la mitad del aumento del nivel de los mares causados por las emisiones en los 15 años desde que se firmó el Acuerdo de París".

"Es crucial que estos países intensifiquen sus esfuerzos de reducción de las emisiones", añadió.