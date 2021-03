Proyecto de ley de arrecifes de coral no prohíbe la pesca artesanal

Los arrecifes de coral, también conocidos como “las selvas del mar”, son uno de los ecosistemas más diversos y biológicamente complejos del planeta. Una gran parte de toda la vida marina depende de estos para obtener alimentos y refugio. De hecho, todos los seres humanos dependen de los ecosistemas de los arrecifes de coral, porque estos proveen alimentos, protección costera e ingresos del turismo y la pesca. Sin embargo, muchos se están deteriorando y muriendo debido a las actividades humanas y a los efectos del cambio climático.

A fin de buscar protección integral para estos ecosistemas en Panamá, tanto del lado Pacífico como del Atlántico, especialistas del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), con el apoyo de expertos aliados, presentaron en 2019 a través del mecanismo de participación ciudadana del Órgano Legislativo, el proyecto de ley 196, aprobado recientemente en primer debate por la Asamblea Nacional, aunque los pescadores artesanales y comunidades que se dedican a esta actividad rechazan la iniciativa.

María Gabriella Dutari, abogada del CIAM, en una entrevista con este medio aseguró que el proyecto de ley es positivo para los panameños e hizo la salvedad de que no tiene restricciones para ninguna actividad pesquera. “Simplemente establece que a la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) le tocará regular algunos temas de pesca en las áreas en las que se compruebe que existe arrecife de coral”.

“Es una ley muy noble y tiene mucho potencial porque Panamá cuenta con arrecifes coralinos en sus dos costas (Caribe y Pacífico). Los arrecifes coralinos son los ecosistemas más biodiversos del mar. Brindan muchos servicios ecosistémicos. Los arrecifes son criaderos de especies, fijan carbono, protegen las zonas costeras y las islas ante eventos de clima extremo”, reconoció Dutari.

La abogada explicó que este proyecto de ley propone acciones concretas para la protección de los arrecifes coralinos –que se encontraban dispersas en otras regulaciones y lo que se busca es unirlas– y se conviertan en ley de la República y así continúen brindando estos servicios ecosistémicos.

“De aprobarse este proyecto como ley, Panamá sería un país pionero en la región porque Costa Rica tiene un decreto ejecutivo, pero realmente no es un proyecto de ley. Ojalá que los diputados de la Asamblea Nacional la agenden y la tomen en consideración para lograr que los arrecifes de coral sean protegidos como debe ser”, subrayó DutarI.

Héctor Guzmán, científico del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, enfatizó que este proyecto de ley no es para crear discordia, ya que el sector pesquero artesanal cree que se le está prohibiendo la pesca, y no es así. “No existe ningún artículo donde se menciona tal prohibición dentro del proyecto de ley de arrecifes, sino todo lo contrario, se está prohibiendo la extracción de peces de arrecifes, los cuales no tienen utilidad comercial; un grupo minoritario los estaba cazando para venderlos a los acuarios por sus colores. Este tipo de especies ayudan a mantener los arrecifes”, puntualizó.

Invitó a los pescadores a leer los artículos para que comprendan que no existe nada en su contra. ”Partiendo de ahí, creo que los más beneficiados son los pescadores porque lo que se busca es la protección del hábitat integral en las zonas costeras, e incluso de los manglares que son los sitios de cría de todos los peces que uno compra en el Mercado del Marisco o en el súper. Entonces, si destruimos ese hábitat o centros de crías, ¿cómo se pretende continuar pescando?”, alegó el científico.

“Es así como surge la propuesta de este proyecto de ley, que solo busca fortalecer su protección, y sobre todo beneficiar no solo a los pescadores, sino a todo el país”, enfatizó.