El arte de la apicultura delineado en Olá

Las abejas han sido reconocidas como las principales polinizadoras de cada territorio, un proceso fundamental para la supervivencia de los ecosistemas, esencial para la producción y reproducción de muchos cultivos y plantas silvestres.

Por su encanto con la naturaleza y en busca de desconectarse del ruido de la ciudad, los veragüenses, Jeff Kelso y Paola Rodríguez, emprendieron en pandemia un nuevo reto. Inspirados en el documental “The Biggest Little Farm”, gestaron la idea de desarrollar una finca auto sostenible para actividades agrícolas no invasivas.

La pareja de esposos veragüenses radicados en Penonomé, nos recibieron con mucho entusiasmo en “Tropikos Farms”, Coclé, allí nos explicaron todo el proceso que realizan en su proyecto de apicultura.

Para evitar cualquiera picada de las abejas, lo primero que hay que hacer antes de visitar un apiario es vestirse con el equipo de protección adecuado.

Con el velo, el overol, los guantes, las botas, la protección adecuada, nos trasladamos a Olá, a tan solo 40 minutos del distrito de Penonomé, donde se encuentra la finca y los apiarios de Tropikos Farms.

Mientras nos dirigimos a Olá, los esposos cuentan a La Estrella de Panamá , que han recibido asistencia técnica y asesoría de personal del ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y de Miguel Ortega un apicultor coclesano, que les ha ayudado y facilitó las abejas.

Al ingresar a la finca se contempla una amplia vegetación, bordeada por montañas, un hermoso río y una quebrada, allí, rodeados por la naturaleza, la pareja de esposos, explica todo el proceso que se debe tener para visitar un apiario.

VESTUARIO

Paola cuenta que el overol de protección que es comprado en Estados Unidos, es de doble malla con fon en el medio, lo que permite la aireación de la persona y protege a las abejas, ya que no hay una tela fija para que la abeja dejen su ponzoña.

AHUMAADOR

Una herramienta imprescindible, cada apicultor tiene su técnica para hacerlo encender, se puede, utilizar papel, palitos pequeños, cartón, hojas secas de árboles, entre otros.

El ahumador es utilizado para que las abejas disminuyan la agresividad y se enciende antes de llegar donde se encuentran las colmenas.

Antes de abrir una colmena, hay que tener en cuenta que las abejas reinas, estén a salvo, ya que juegan un papel importante en la producción de miel.

“Cuando una colmena se queda sin reina, ellas agarran un huevo, que no tenga más de tres días y empiezan a alimentarlo con jalea real, alimento que hace que se desarrolle el órgano reproductivo de la abeja y pueda poner huevos fecundados”, explicó Jeff.

En este sentido, agregó que las reinas son las únicas que se alimentan de jalea real todo el tiempo, desde que es huevo, las demás se alimentan tres días después de que son larvas.

Entre la revisión de cada una de las cámaras de las colmenas, Jeff manifiesta que, durante la época de lluvia, es muy poco probable ver zánganos. “El zángano es el macho, no tiene aguijón, no cosecha polen, solamente fecunda a la reina, los poco que quedan los matan, para que el que se alimente sea alguien que produzca.

Prev Next Tropikos Farms, un proyecto de apicultura que nació en pandemia y fue desarrollado en Olá Elizabeth Hernández | La Estrella de Panamá

Vistas de la finca Elizabeth Hernández | La Estrella de Panamá

ESTRUCTURA DE UNA CAJA DE COLMENA Y COSECHA

El corazón de una colmena es la cámara de cría, que es una caja de madera compuesta por 10 panales donde la reina pone sus huevos (panales del centro), donde guardan miel y polen necesarios para su subsistencia (panales de los extremos). La cámara se debe mantener saludable, ya que el nido se mantiene en constante desarrollo.

Durante la época seca, entre enero a julio, Jeff y Paola revisan los paneles cada 15 días, para saber qué porcentaje tienen, cuando están al 100% completamente operculado, empiezan a extraer la miel.

En estos meses de temporada seca, se debe evaluar si es una colmena saludable y con suficiente población de abejas, para luego colocar la malla excluidora de reina, donde solo puedan pasar las obreras a través de ella, y no lo haga la reina, para así evitar que suba a poner huevos, luego se procede a colocar otra caja en la parte de arriba que se conoce como alza.

Lugar donde las abejas obreras van a depositar toda la miel excedente proveniente del néctar de las flores, esa es la que se va a cosechar, si el clima es favorable y la colmena es muy fuerte, se pueden colocar más alzas arriba lo que permitiría aumentar la producción de miel.

“En la época de verano, es donde se espera que se haga la producción de miel, ya que deja de llover y los arboles empiezan a florecer”, sostiene Jeff. En invierno hay flores, sin embargo, la lluvia daña el néctar y no sirve.

PROCESO DE EXTRACCIÓN DE MIEL

Los panales con miel operculada se trasladan al taller para iniciar la extracción, proceso que puede durar entre 12 a 18 horas detalla Paola.

Se inicia en la mesa de desoperculado, se comienza a cortar la capa de cera que las abejas colocaron para proteger la miel y de esa forma esta pueda salir.

Los panales desoperculados pasan a una máquina de acero inoxidable, donde la miel será extraída a través del proceso de centrifugación. El giró rápido de la centrífuga hará que la miel salga del panal y caiga en un tanque de acero inoxidable el cual lleva la miel por gravedad hacia un tubo controlado por una válvula que controlará la salida de la miel del mismo.

La miel extraída saldrá del tanque de la centrífuga hacia unos filtros, que tienen doble malla con orificios muy pequeños, que evita que pase los residuos de cera y la miel pueda estar pura.

La miel reposará algunas horas, para que cualquier residuo diminuto de cera que pudiera haber quedado suba hacia la parte superior del tanque y la miel pura queda debajo por ser más densa.

Estos tanques tienen otra válvula por la cual la miel sale directo a las botellas y frascos de vidrio donde serán envasados y etiquetados y ya estarán listos para su distribución.

La miel que es extraída en Tropikos Farms es multifloral, describe Paola, debido a que el néctar que consumen las abejas es de una amplia especie de flores.

Miel cremada, bloques de cera y aumentar la cantidad de colmenas, para exportar la miel al mercado internacional, es un lo que tienen visualizado a largo plazo.

Tropikos Farms arrancó el 5 de noviembre del 2020, con 50 cajas de colmenas, pero por el adiestramiento del lugar en la actualidad tienen 42 cajas de colmenas, las cuales comenzaron a producir miel pura a partir de febrero 2021. Las distribuyen en tres tamaños de botellas de miel: 250 ml, 355 ml y 750 ml; además realizan pedidos especiales para recordatorios de eventos y otros.

En la provincia de Coclé existen 66 apicultores y 588 colmenas, las cuales producen 1,923.5 galones de miel, siendo el distrito de Penonomé con más apicultores, detalló Juan Domínguez, director del Mida en la provincia.

Domínguez resaltó que, durante el tiempo de pandemia, más apicultores se han inscrito en la institución, los cuales reciben asesoramientos y los que no tienen los talleres para extraer la miel, tienen la opción de utilizar las herramientas del Mida.