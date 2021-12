Velas de parafina, ¿alternativa ecológica y saludable?

Las velas además de ser decorativas también permiten crear momentos especiales y brindar iluminación en el hogar. Actualmente existe infinidad de opciones y cada día, se encienden millones de ellas, pero, quizá pocas veces nos hemos puesto a pensar cuánto contaminan al ambiente y a la salud.

De acuerdo con expertos, todo depende del material del que estén hechas (parafina, soya, vegetal o de abeja). La pregunta sería ¿ cuál de estas opciones es menos perjudicial para el planeta?

Solangel Peña, creadora de Wickadoo Candle Co, reafirmó a La Estrella de Panamá que desafortunadamente se ha promovido a la parafina (un subproducto de la industria petrolera) como un contaminante del aire cuando se quema y que es perjudicial para la salud. “Nos han metido por los ojos la cera de soya y desmeritando a la parafina. No hay estudio que pruebe que la parafina refinada sea tóxica y actualmente es ilegal usar parafina no refinada”., enfatizó Peña.

Velas aromáticas Pixabay

“Me he dado cuenta que se ha promocionado la cera de soya como lo más ecológico que hay y que no contamina, pero la realidad es que el mercado de la soya lo que causa es más deforestación. Por ahora, mientras se siga produciendo petróleo la parafina refinada seguirá existiendo sin necesidad de estar deforestando, entonces es algo que se puede reutilizar para hacer velas”, argumentó la joven emprendedora.

A su vez, explicó que pese a que existen muchas marcas de velas aromáticas muchas no logran ese objetivo, lo que “nos diferencia es que cada vela aromática que promovemos cuenta con un aroma garantizado hasta que que se termine de usar”. “En Wickadoo Candle Co. eso no pasa porque yo me tomo el trabajo de que la esencia perdure hasta que la vela termine de quemarse”, insistió.

Según Peña, existen más de 500 opciones de fragancias y mechas, aunque es importante saber escoger el aroma o la esencia y la mecha para que se logre la combustión correcta. “Si la mecha tira una llama demasiado grande la fragancia se quema antes de llegar al aire y nunca se va a sentir, igualmente pasa si escogemos una mecha chica, ya que la fragancia no llega lo suficiente al área donde se coloque la vela, todo eso es un proceso de formulación que requiere de paciencia y de estrategia para que el producto tenga el resultado y el objetivo deseado, que es lograr un aroma en el área deseada y a un cliente satisfecho y no ser una marca más del montón”, puntualizó.

El proyecto

Según Peña, por ahora, solo están de manera online y cuentan una variedad de opciones de velas. “Estamos haciendo velas aromáticas dentro de tazas de café, mismas que el cliente puede personalizar con un texto o imagen para regalo, el detalle es que una vez esta vela termine de quemarse la taza queda y con esto también estamos ayudando de una forma sostenible al ambiente ya que hay velas que vienen en frasco y cuando esta termina de quemarse, algunos no se pueden reutilizar”, explicó.

Velas realizadas en taza. Instagram

Igualmente, añadió que están trabajando un proyecto para que las personas donen los envases de las velas una vez terminen de quemarlas para reutilizarlos.

También explicó que tienen una alianza con la organización Ecologi, quienes reciben un porcentaje de nuestras ganancias para la siembra de un árboles. “Esta alianza nos permite sembrar 1 árbol por cada compra realizada en nuestro sitio web”.

¿Qué dicen los científicos?

De acuerdo con un estudio del Farzad Massoudi, realizado en la Universidad de Carolina del Sur, las velas hechas con aceite de palma o aceite de soya y consideradas ‘Eco’ , ambos aceites (y sus ceras) son productos vegetales y por ende biodegradables y mucho menos contaminantes. Sin embargo, la expansión del monocultivo de palma aceitera está contribuyendo a la destrucción de las selvas en Asia, América Latina y África con toda su flora y fauna y servicios ecosistémicos asociados y los intentos de regular la industria no han sido muy exitosos.

“El monocultivo masivo de soya (mayoritariamente transgénica) también está contribuyendo a la destrucción de ecosistemas en muchas partes del mundo (los tres países con mayor producción son Brasil, Estados Unidos y Argentina). Entonces las velas de aceite de palma y soya son más limpias pero tampoco muy ‘eco’ porque se vuelve muy difícil de dar seguimiento al origen preciso de las materias primas”, dijo Massoudi según publicó Zurciendo el Planeta, una comunidad colectiva en pro del medio ambiente.

Beneficios de la aromaterapia

La aromaterapia es una técnica terapéutica utilizada en la medicina alternativa. Mediante el aroma conseguiremos relajarnos, desconectar o combatir el estrés del día a día. Hay muchas opciones para conseguirlo como los aceites esenciales o barritas, pero las velas aromáticas son una opción económica y fantástica para llevarlo a cabo, describió en su sitio Francisco Argón, fabricante de productos químicos para el mantenimiento y cuidado del hogar.

Las velas aromáticas ayudan a relajar la mente. Instagram

¿Cómo funciona la aromaterapia? Nuestro cerebro cuando percibimos un aroma comienza a liberar hormonas y neuroquímicos, que alteran nuestra fisiología modificando la manera en la que nos sentimos y nuestro comportamiento. En otras palabras, los diferentes aromas transmiten sensaciones diferentes dependiendo de cada persona, pero hay notas en cada uno de ellos que suelen ser comunes.

En definitiva, las velas aromáticas nos transportan a un ambiente agradable, pero dependiendo de las notas nos trasmitirán una sensación u otra.

Peña también coincidió en que encender una vela perfumada al final de un largo día de trabajo es una forma de liberar el estrés diario. “En estas fiestas de fin de año son un buen detalle para regalar”.