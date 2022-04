La población de aves en una selva tropical protegida de Panamá está sufriendo grandes disminuciones.

Científicos de la Universidad de Illinois rastrearon especies de aves, por 44 años, en el Parque Nacional Soberanía para determinar si las poblaciones habían cambiado.

Cada dos años, entre 1977 y 2020, los autores de la investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, desplegaron redes de niebla en múltiples sitios de estudio, identificando y anillando miles de aves.

Los científicos estimaron cambios en la abundancia de 57 especies. Por ejemplo, el saltarín de cabeza roja, el ave frugívora más abundante muestreada y un importante dispersor de semillas. En 1977, se detectaron 23, pero en 2020, solo se capturaron nueve.

“Las abundancias estimadas de 40 (∼70%) especies disminuyeron durante el período de muestreo, mientras que solo 2 aumentaron. Además, las disminuciones fueron severas: 35 de las 40 especies en declive exhibieron grandes pérdidas proporcionales en la abundancia estimada, ascendiendo a ≥50% de sus abundancias estimadas iniciales”, es parte del resumen de la investigación publicada el lunes, 4 de abril.

Prev Next Científicos de la Universidad de Illinois revelan disminuciones severas de las poblaciones de aves en la selva tropical de Panamá Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Científicos de la Universidad de Illinois revelan disminuciones severas de las poblaciones de aves en la selva tropical de Panamá Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Científicos de la Universidad de Illinois revelan disminuciones severas de las poblaciones de aves en la selva tropical de Panamá Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Científicos de la Universidad de Illinois revelan disminuciones severas de las poblaciones de aves en la selva tropical de Panamá Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

“Nuestros hallazgos proporcionan evidencia sólida de la disminución de aves tropicales en bosques intactos y refuerzan una gran cantidad de literatura de regiones templadas que sugieren que las poblaciones de aves pueden estar disminuyendo a escala global. La identificación de los mecanismos ecológicos que subyacen a estas disminuciones debería ser una prioridad de conservación urgente”, agregaron los científicos.

Los investigadores dijeron que estas disminuciones severas y generalizadas son particularmente “alarmantes”, dado que ocurrieron en un área boscosa relativamente grande.

Los hallazgos proporcionan evidencia sólida de la disminución de aves tropicales en bosques intactos y refuerzan una gran cantidad de literatura de regiones templadas que sugieren que las poblaciones de aves pueden estar disminuyendo a escala global.

Los investigadores dijeron que aunque a menudo se piensa que los bosques tropicales son “reservas de biodiversidad”, este estudio sugiere que hay una disminución preocupante en las poblaciones de especies.

Concluyeron, según datos publicados en The Guardian, que se necesitan más estudios y escribieron: “El siguiente paso lógico hacia la comprensión y posiblemente la prevención de más declives es identificar los mecanismos ecológicos subyacentes. Para lograr esto, es probable que se necesiten estudios intensivos a largo plazo de especies individuales para profundizar en los factores”.