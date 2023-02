La historiadora panameña presente en conferencia internacional sobre el agua

Marixa Lasso, historiadora y directora del Centro de Investigaciones Históricas Antropológicas y Culturales AIP (Cihac), participó de una conferencia internacional de prestigio sobre la importancia y problemáticas actuales del agua. Se desarrolla en la Universidad de Texas. Austin (Estados Unidos), bajo el nombre “A Water-Centered Perspective on Latin America and the Caribbean”.

Bajo el lema el agua esencial para la vida, la conferencia reunió a científicos de una gran variedad de disciplinas y perspectivas, que incluyen arqueología, arquitectura, ciencias de la tierra, ecología, geografía e historia, entre otras. El objetivo del evento fue reunir a referentes científicos para abordar el papel que ha desempeñado este recurso natural a lo largo de la historia y para entender cómo las sociedades actuales interactúan con este recurso esencial para la vida biológica, la subsistencia del ecosistema y las comunidades.

La investigadora panameña disertó en el panel 3, que se enfocó en el agua en el Siglo XX. El título de su presentación fue: “El Lago Gatún y el Canal de Panamá: una historia de mitos, metáforas y despoblación”.

Lasso destacó que el agua es un recurso limitado y que gracias a conocer su historia, se pueden entender las muchas maneras en las los seres humanos la han utilizado. “Recordar la riqueza de esa experiencia nos invita a pensar de manera creativa cómo enfrentar los retos del futuro”, aseguró. La historiadora detalló: “A veces pensamos que la tecnología tiene una sola manera, inevitable, de hacer las cosas. Eso rara vez es cierto, cada decisión sobre el uso del agua descarta otras posibilidades y entender la historia de esos procesos es muy interesante y revelador”. Ella abordó ese problema en su conferencia con el ejemplo del lago Gatún.

La directora de CIHAC AIP expuso cómo la creación del lago Gatún afectó la vida de tres pueblos históricos y cómo para un mismo problema se tomaron tres decisiones políticas distintas: “Un ejemplo es el del pueblo Colonial de Gatún en 1908, que se movió para la construcción de las esclusas, pero se mantuvo dentro de la Zona del Canal. Luego, el pueblo colonial de Gorgona que solo se inundó un poco, pero se movió muy lejos de la zona y el otro es el pueblo colonial de Chagres, que nunca se inundó y ni siquiera estaba dentro de los límites originales de la Zona del Canal, pero a pesar de eso se mudó varios kilómetros”.

“Hablé en el panel sobre el lago como una metáfora, porque bajo el concepto unificador de una gran inundación se escondieron muchas decisiones políticas y urbanas que no tenían nada que ver con la inundación y que tuvieron consecuencias muy importantes para los habitantes de esos poblados históricos”, detalló.