Mundial U-12: Conoce el largo viaje de Panamá para llegar a Tainán

Con las maletas llenas de ilusión y mucho compromiso, la Selección Nacional U-12 viaja mañana a Tainán, para ver acción en el Mundial de la categoría, a partir del 25 de julio, un largo viaje, que será la experiencia de sus vidas.

El equipo sale a las 9:55 de la noche, del aeropuerto Internacional de Tocumen, después de 13 horas aterrizarán en Estambul, Turquía el lunes a las 10:55 de la mañana, dormirán esa noche allí. Saldrán el 22 a Tainán con otras 13 horas de viajes hasta llegar a Taipéi el miércoles 23.

Después tomarán carretera tres horas para poner pie en su destino final.

Panamá iniciará su participación el viernes 25 de julio enfrentando a Estados Unidos, en el estadio Asia Pacific Field II, a las 1:30 a.m.

En su segundo duelo los panameños se enfrentarán a Sudáfrica el 26 de julio a las 1:30 a.m., en el estadio Asia Pacific Main, el 27 de julio se mide a República Dominicana a las 1:30 a.m., ante República Checa van a las 9:30 de la noche del 27 de julio y cierra ante Corea el 29 de julio, a las 5:30 a.m.