¿Ponen freno las farmacéuticas a la medicina regenerativa?

La medicina regenerativa incluye las terapias que buscan la recuperación de los tejidos y órganos, entre ellas la terapia con células madre. El tratamiento con células madre mesenquimales es un procedimiento médico con parte de laboratorio; no es industrializado. “Por esta razón no hay interés por parte de las casas farmacéuticas en este tipo de medicina, ya que no podrían desarrollar y tener patentes, porque es una técnica: es coger una célula que está en el cuerpo, la cultivamos un poco para que sean más y, volvemos a ponerlas en otro cuerpo”, sostiene Peña.

Beneficios de la terapia con células madre, y sus detractores Lee más

Agrega que de esta manera “se está tratando a un paciente sin tomarse ni una sola pastilla, sin necesitar por primera vez una farmacéutica, por eso ellas –las farmacéuticas– son el principal enemigo, y muy potente, de los tratamientos con células mesenquimales. No hay interés de invertir dinero porque no tienen un respaldo, una patente para recuperar la inversión”.

A ello Luis Jiménez-Arias, profesional de la bioética, añade que con las células madre siempre habrá opiniones en contra, por dos razones principales: por intereses comerciales, como en el caso de las farmacéuticas –que consideran que si a los pacientes diabéticos se les tratara con células madre, estas dejarían de vender los medicamentos–, o por creencias de algún tipo.