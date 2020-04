Hasta el momento los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Sin embargo, algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea, según afirma la Organización Mundial de la Salud.

Aunque hay poca información científica de que el COVID-19 afecte la piel. Un grupo de dermatólogos españoles realizan el estudio, ‘COVID-Piel’, a efectuarse en todo el territorio español, para conocer y categorizar las manifestaciones cutáneas vinculadas a la infección por el nuevo coronavirus en pacientes de cualquier edad.

El trabajo, dirigido por las doctoras Cristina Galván Casas y Alba Català Gonzalo, junto al doctor Gregorio Carretero Hernández, cuenta con la asesoría de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) y con el visto bueno de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, el registro de la plataforma europea Encepp y el Comité de Ética de la Investigación.

“Se trata de un estudio descriptivo en el que pretendemos categorizar y conocer el impacto de ciertas manifestaciones cutáneas que se están produciendo en personas que tienen o han tenido recientemente la infección por coronavirus”, expresó Galván, según redacta el diario español ABC.

Según la médico, los dermatólogos son los especialistas encargados de diagnosticar y tratar los problemas de la piel, las uñas y el pelo, son los conocedores de la patología cutánea y, por tanto, los únicos indicados para llevar a cabo un análisis como este.

En este sentido, expertos de todo el país tienen interés de cuantificar y clasificar en esta investigación la aparición de alteraciones dermatológicas en cualquier zona de la piel, coincidentes con infección COVID-19. Como se explica desde la AEDV, estas manifestaciones son muy variadas, como erupciones tipo rash (principalmente en el tronco), erupciones urticarianas, vesiculosas similares a varicela, púrpura, petequias, etc. En los dedos de manos y pies también se están observando lesiones acro-cianóticas parcheadas, generalmente de pequeño tamaño, a veces confluentes y en ocasiones con ampollas.

Lesiones similares a los sabañones en niños y adultos

Estas lesiones son similares a la perniosis (sabañones) y las encontramos con frecuencia en niños y adolescentes sin otros síntomas. Por ello, los expertos han destacado la importancia de categorizar estas manifestaciones, con el fin de poder relacionar su presencia como síntoma externo de orientación al estudio para el diagnóstico de COVID-19. Un hecho que cobra “especial importancia” en los casos asintomáticos respecto a los síntomas guía de la enfermedad, comunica la ABC.

“En el estudio hemos habilitado un correo, ‘covidpiel@gmail.com’, para que cualquier dermatólogo escriba los casos que identifique. Se trata de establecer con un criterio científico el impacto de estos síntomas en el diagnóstico y evolución de la infección”, subrayó Galván.

Aunque se han difundido algunos casos en publicaciones científicas de pacientes con COVID-19 de China o Italia, "hasta la fecha no hay ningún registro o estudio en nuestro país" sobre este tipo de manifestaciones cutáneas vinculadas a la infección por este coronavirus, agregó la especialista.

Un 20% desarrolló manifestaciones cutáneas

El primer estudio, dirigido por el dermatólogo Sebastiano Recalcati, ha sido realizado por un equipo de dermatología del Hospital Alessandro Manzoni en Lecco (Lombardía, Italia).

"Fruto de ese trabajo, empezaron a detectar síntomas cutáneos que fueron registrando y que ahora han plasmado en este estudio que ya ha sido aceptado para publicación, aunque actualmente se encuentra en proceso de revisión, por lo que carecemos de datos", señalan desde la AEDV.

Concretamente, el estudio recogió datos de 88 pacientes y corroboró que 18 de ellos (20,4%) desarrollaron manifestaciones cutáneas (ocho durante el ingreso y 10 en el proceso de post-hospitalización).

"Estos problemas cutáneos iban desde rash eritematoso (14 pacientes), urticaria generalizada (tres pacientes) y vesículas tipo varicela (un paciente). La zona del tronco fue la parte más afectada. El picor era leve o no había y las lesiones se curan en pocos días", añadieron. No obstante, según los autores del estudio, no hubo correlación con la gravedad de la infección por COVID-19.

Por su parte, el dermatólogo Vicenc García-Patos del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona contó a la revista Newtral.es que están encontrando casos de pacientes con reacciones en su piel muy diferentes y también en distintas fases de la enfermedad: algunos al principio y otros en una fase muy avanzada de la neumonía.

“Creemos que estas lesiones no son causadas directamente por el virus y por tanto no son contagiosas, sino que son el reflejo de la respuesta inmunológica que aparece contra el virus. Para luchar contra el virus, nuestras defensas fabrican muchas sustancias que pueden ser responsables de las erupciones cutáneas reactivas. En otros casos, las lesiones pueden estar ocasionadas por la inflamación de los pequeños vasos sanguíneos de la piel (llamada vasculitis) o bien microtrombosis de estos pequeños vasos”, añadió el doctor García-Patos.