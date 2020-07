Psoriasis, un problema de salud global cada vez más grave

“A los 15 años me comenzaron a salir manchas color rosa en la piel”, reseña Gladys Montenegro Ocaña, hoy 45 años. “Cuando fui al médico me pasaron a un especialista en la piel y el diagnóstico fue psoriasis. Desde entonces he estado de tratamiento y tratamiento, tratando de controlar esta dolencia que hoy está afectando la vista y el corazón. Para poder salir hacer mandados siempre tengo que salir con ropa que me cubra los brazos y piernas para evitar que las personas me miren o me rechacen”, relata.

Pero, ¿qué es la psoriasis y cómo surge?

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, no transmisible y sin cura; cuya prevalencia viene en aumento, por lo que es un problema de salud global cada vez más grave, señalan expertos en dermatología

Reynaldo Arosemena, dermatólogo clínico y especialista en la piel, afirma que la psoriasis es una enfermedad que se manifiesta con la aparición de placas rojas y escamosas en la piel en codos, rodillas y cuero cabelludo, principalmente, que producen picazón, ardor y hasta sangrado. Debido a que es una patología con naturaleza altamente visible, afecta todos los aspectos de la vida de los pacientes, tanto física, social y psicológica.

Añade que las placas evidentes en la piel, la estigmatización y discriminación social impactan esta condición de salud. “Los pacientes con psoriasis experimentan vergüenza, falta de autoestima, ansiedad, tienen mayor riesgo de sufrir de depresión, soledad, aislamiento y frustración, lo que afecta sus relaciones en el hogar, la escuela o el trabajo, así como la intimidad con su pareja”, reconoce el médico.

Actualmente más del 80% de los pacientes con psoriasis en placa moderada a severa son tratados sólo con terapia tópica y el 52% de los pacientes con psoriasis informó que no está satisfecho con su tratamiento. Sin embargo, con los avances de la investigación actualmente en curso, los objetivos de tratamiento de los pacientes con psoriasis también pueden ser más ambiciosos, elevando el estándar de cuidado y buscando lograr una piel clara y una mejora del 90-100% en los síntomas y la gravedad de la enfermedad según el perfil de cada paciente, para que puedan tener una mejor calidad de vida, liberarse de los síntomas y vivir sin miedo al rechazo, estigmatización y aislamiento.

Esta dolencia tiene dos picos de incidencia, uno mayor antes de los 40 años, que afecta la piel de manera amplia y los pacientes tienen menos compromiso articular, sin embargo el segundo pico se presenta después de los 40 años y en adultos mayores por encima de 50 a 60 años, esta forma de presentación afecta un poco más las articulaciones, señala Arosemena.

De acuerdo con el índice de afectación y severidad de la psoriasis (PASI, por sus siglas en inglés) es una herramienta objetiva que determina si el paciente tiene una psoriasis moderada o severa, la cual evalúa el enrojecimiento, el endurecimiento y la descamación de las lesiones cutáneas en cuatro áreas físicas principales: cabeza, extremidades superiores, tronco y extremidades inferiores. La necesidad de elevar la meta terapéutica de PASI 75 a PASI 90 o incluso PASI 100 no es solo porque se tienen nuevas terapias, sino también porque los pacientes que logran PASI 75 no están completamente controlados ni totalmente satisfechos más aún si se presenta en zonas especiales, como a nivel de palma de la mano y planta del pie, cuero cabelludo o área genital, donde afecta indudablemente la calidad de vida.

Tratamiento innovador para Panamá

En Panamá no se conocen cifras exactas de esta enfermedad, pero se calcula que del 2 al 3% de la población padece de psoriasis. Al menos hay 7 a 8 mil pacientes en todo el país dividiéndose entre 47% mujeres y el 53% varones.

“He vivido con esta enfermedad por años pero escondiendo mi realidad a las personas. En la escuela sufrí de bullying, eso causó que yo no quisiera ir a la escuela, pero con ayuda psicológica he sabido afrontarlo. No es fácil vivir bajo esas condiciones”, relata Montenegro Ocaña.

Debido a que las personas con psoriasis son frecuentemente estigmatizados y excluidos de los entornos sociales normales, a menudo, evitan las actividades sociales y comúnmente informan que experimentan soledad, aislamiento y frustración, menciona Arosemena. “Para los pacientes con psoriasis, liberarse de los síntomas de la enfermedad lo es todo: Significa vivir sin miedo al rechazo, abrazar sus metas y demostrarle al mundo que son personas que sienten, aman y ríen”puntualiza.

Una buena noticia para estos pacientes es que la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, del Ministerio de Salud de Panamá, otorgó registro sanitario a un nuevo medicamento, un inhibidor de la interleuquina - 23 (IL-23) con perfil de seguridad favorable que puede proporcionar un aclaramiento de la piel entre 90%-100% a los pacientes con psoriasis en placa moderada a severa en adultos que sean candidatos a tratamiento sistémico, brindándoles la posibilidad de una vida estable junto con un plan de manejo adecuado para su condición de salud.

“Este inhibidor de la interleuquina - 23 (IL-23), tiene el potencial de aliviar los síntomas a largo plazo, siempre y cuando los pacientes no dejen el tratamiento y sigan las indicaciones dadas por su médico. Este se administra de manera simple, y segura mediante inyección subcutánea en la semana 0, semana 4 y cada 12 semanas a partir de entonces. Se han demostrado altas tasas de aclaramiento completo de la piel a la semana 16, dicho resultado se prolongó a un año (52 semanas), advirtió el doctor Arosemena.

Cuando no está controlada, la psoriasis tiene una carga socioeconómica significativa, debido a que causa incapacidad a sus pacientes para realizar actividades, ocasiona pérdida de oportunidades en su vida profesional y representa una carga económica elevada para el sistema de salud.

Según el experto siete de cada diez pacientes tratados con este nuevo medicamento lograron un aclaramiento completo de la piel luego de 16 semanas.

Aunque no existe cura para la psoriasis, Arosemena insiste en que existen varias opciones de tratamiento disponibles para mejorar la calidad de vida de los pacientes como son los medicamentos tópicos y sistémicos (síntesis química y biológicos), que pueden reducir la inflamación y la formación de placas, así como remover escamas y suavizar la epidermis. “No obstante, es importante que los pacientes visiten a su dermatólogo y conversen sobre sus objetivos de tratamiento para que puedan trabajar juntos y encontrar el plan de tratamiento óptimo que le brinde la mejor oportunidad de lograr una piel completamente limpia y evitar los efectos a largo plazo de la carga de la enfermedad”.