El cáncer de pulmón, una enfermedad multifactorial que aqueja a no fumadores

Hasta un 90% de los casos de esta enfermedad suele ser tumores de células no pequeñas. Cortesía

El cáncer de pulmón es el más letal de todos los tipos de cáncer en el mundo. Aunque está estrechamente relacionado lcon e tabaquismo, también puede desarrollarse en personas con historial familiar de la enfermedad, así como en personas que nunca han fumado en su vida.

Rosita, paciente de cáncer de pulmón desde hace dos años, es fiel ejemplo de ello y reconoció a La Estrella de Panamá que su trabajo era cocinar en fondas en el corregimiento de Calidonia. Pero un buen día comenzó a tener dolores en la espalda y otras partes del cuerpo, además, presentaba malestares en el pecho, hasta que decidió ir al médico a tratarse. “Con los síntomas, lo primero que me preguntó el médico era si fumaba, le dije que no. Igual me mandó a rayos X, y a tomarme una biopsia de pulmón y una broncoscopia por el dolor que tenía en el pecho. El diagnóstico fue cáncer de pulmón de células pequeñas, algo muy raro porque no era una persona fumadora, sin embargo, el especialista me comentó que como trabajaba en una fonda con leña y manipulaba otros gases, era posible”, recordó.

De acuerdo con Yendry Rojas, gerente médica de Cáncer de pulmón de Roche Centroamérica y el Caribe, “existe un estigma y desinformación sobre las causas de la enfermedad, y aunque por lo general se asocia con fumar, en Latinoamérica un 36% de personas que padecen este tumor nunca tocó un cigarrillo”.

“La causa principal del cáncer de pulmón en las personas no fumadoras es la exposición al gas radón doméstico (gas radioactivo de origen natural y tiene tendencia a concentrarse en los interiores de los edificios como viviendas, escuelas y lugares de trabajo)”, detalló Rojas en un comunicado.

Según la OMS solo en el año 2020 se diagnosticaron 2.21 millones de personas con cáncer de pulmón, a nivel global. Foto | Cortesía

“El cáncer de pulmón tiene distintos desafíos en su diagnóstico. Por ejemplo, muchos de los síntomas de la fase temprana se confunden con otras enfermedades respiratorias y son tratados como otros padecimientos. Además, muchos pacientes que no fuman no sospechan que este tumor pueda ser la razón de lo que sienten”, comentó Rojas.

Añadió que es importante que los pacientes y los médicos tengan en cuenta que existen muchas causas externas, hábitos, y también factores biológicos que provocan el desarrollo de este tipo de tumor (por ejemplo, humo de madera para cocinar, sustancias químicas, la presencia de arsénico en el agua y ser fumador pasivo). “Las personas fumadoras, exfumadoras y que han sido expuestas al humo ajeno tienen un riesgo mayor (20% más de padecer cáncer de pulmón) y por eso se recomienda que se realicen chequeos periódicos para identificar cualquier anomalía y detectar a tiempo cualquier tipo de condición que el paciente pueda presentar”, agregó.

Según la experta, mundialmente se registra que un 15% de hombres y un 53% de mujeres de la totalidad de pacientes con cáncer de pulmón no son fumadores, por lo que no sospechan que los síntomas (falta de aliento, dolor al respirar, pérdida de apetito, pérdida de peso, tos con flema o señales de sangre) se puedan deber a este padecimiento.

Estadísticas regionales

El cáncer de pulmón se mantiene como la tercera causa de incidencia y como la primera causa de mortalidad por cáncer en América Latina y el Caribe. Foto | Cortesía

El cáncer de pulmón se mantiene como la tercera causa de incidencia y como la primera causa de mortalidad por cáncer en América Latina y el Caribe, registrando 97,601 casos y 86,627 fallecimientos, respectivamente, en 2020 y 2021.

Se trata de un cáncer que afecta a mujeres y hombres por igual y representa la muerte de 1,8 millones de personas al año. Además, es uno de los cánceres más difíciles de tratar, por eso el diagnóstico temprano de este tumor es crucial, de ahí que cada 17 de noviembre se conmemore el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón.

Diagnósticos tardíos

Julio Arias, gerente médico para Panamá de Roche Centroamérica y el Caribe, explicó a La Estrella de Panamá que la mayoría de los casos se diagnostican en estadio avanzado, lo cual representa una posibilidad de supervivencia a cinco años, que es muy baja, y las terapias dependerán del estadio en que se halle el cáncer.

“Las personas fumadoras, exfumadoras y las que han sido expuestas al humo ajeno tienen un riesgo mayor (20% más de padecer cáncer de pulmón) y por eso se recomiendan los chequeos periódicos...” YENDRY ROJAS, GERENTE MÉDICO DE ROCHE CENTROAMÉRICA Y CARIBE

“Aproximadamente el 75% de los pacientes son diagnosticados en una etapa muy avanzada o metastásica de la enfermedad, reduciendo drásticamente sus posibilidades de supervivencia a cinco años. Según cifras mundiales, el 59% de las personas con la enfermedad en una etapa temprana o localizada del tumor, tienen la posibilidad de sobrevivir cinco años o más, adelantó el médico panameño.

A su vez, reconoció que el diagnóstico de cáncer de pulmón se realiza después de una serie de exámenes radiológicos y tomografías computarizadas. Posteriormente, se toma una biopsia tumoral para una investigación histológica que ayuda a determinar el tipo de cáncer y las características genéticas del mismo. “La determinación precisa de la etapa o extensión del cáncer requiere procedimientos de diagnóstico adicionales que incluyen ultrasonidos y resonancia magnética y todos se realizan en Panamá”, explicó Arias.

Las opciones de tratamiento varían según las etapas iniciales del diagnóstico. “Por ejemplo, en un paciente diagnosticado en estadio 1 o 2 las posibilidades de sobrevida son mucho mejores que en estadio 3 y 4. Lo que ha cambiado esto es el tipo de terapia, ya que en estadio 1 y 2 el paciente puede beneficiarse de muchas modalidades de terapias (multimodales) que incluyen cirugía y quimioterapia; en etapas intermedias cirugía, radiación y quimioterapia; y en etapas avanzadas, la medicina personalizada junto a la quimioterapia pueden brindar una mayor expectativa de vida para los pacientes”, indicó el galeno.

Arias también aclaró que es importante identificar los síntomas del cáncer de pulmón para obtener un diagnóstico temprano. Alertó a estar atentos e ir al médico en tiempos de pandemia, ya que este cáncer tiene similitud con los síntomas de la covid-19. “Hay más probabilidades de presentar complicaciones por el virus si la persona tiene cáncer de pulmón o sufre de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc), fibrosis quística, fibrosis pulmonar o asma moderada a grave”. puntualizó Arias.

Se prevé que para 2040, aproximadamente 679 personas serán diagnosticadas en Panamá y 3,3 millones en el mundo con cáncer de pulmón. En el país, la enfermedad ocupó una tasa de mortalidad de 8,0% y se registraron 340 nuevos casos y 302 pacientes fallecidos en 2020, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Prevención y medidas de protección de la salud pulmonar

El sistema respiratorio está constantemente expuesto a elementos del entorno, como la contaminación o un virus en el aire que pueden afectar el funcionamiento de los pulmones.

Durante la pandemia, tomar medidas preventivas para proteger la salud pulmonar ha sido primordial para disminuir las incidencias de la covid-19, enfermedad que causa daños pulmonares y serios problemas respiratorios.

“La pandemia ha retrasado el diagnostico de muchas patologías, incluido el cáncer de pulmón cuyas manifestaciones se han podido confundir con la covid-19, por lo cual es sumamente importante visitar al médico para obtener un diagnóstico más certero y poder tomar las acciones necesarias. Adicionalmente, en algunas ocasiones esta diferenciación de sintomatología aún para el personal de salud es retadora y difícil, por lo que es importante acudir a revaluaciones si el cuadro persiste a pesar de un tratamiento inicial”, detalló en un comunicado Taysser Sowley, médica del Instituto Oncológico Nacional de Panamá (ION).

Según Sowley, no existe una manera definitiva de prevenir el cáncer, pero tomar medidas como dejar de fumar y evitar el tabaco es necesario, ya que es el mayor factor de riesgo de cáncer de pulmón, reduce el riesgo de padecer esta enfermedad.

“Al evitar la exposición a la contaminación y al humo de fumadores y al usar mascarillas se reduce drásticamente la exposición a este riesgo. Evitar exposición al asbesto y otras sustancias carcinógenas, como el arsénico, el cromo y el níquel”, también es necesario.

También invitó a las personas a ejercitarse con regularidad para fortalecer los pulmones e incrementar la capacidad respiratoria.

“Atender los controles médicos de rutina es lo más recomendable, sobre todo si se presenta algún síntoma o si estuvo expuesto a factores de riesgo, para obtener un diagnóstico temprano e iniciar un tratamiento de manera oportuna, si fuese el caso”, subrayó la oncóloga del ION.