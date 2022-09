NoFap, el movimiento que se propone acabar con la masturbación

No obstante, la masturbación es algo que según los expertos forma parte de la sexualidad humana e insisten en que hay estudios científicos que han demostrado que es saludable tanto para hombres como para mujeres. Pero existen detractores que buscan erradicar esa creencia

La masturbación ayuda a bajar los niveles de estrés, y estimula la relajación. Pixabay

La masturbación por décadas ha sido un tema tabú y avergonzante para muchos, e incluso se han creado algunos mitos alrededor. No obstante, según los expertos, la masturbación forma parte de la sexualidad humana y hay estudios científicos que han demostrado que es saludable tanto para hombres como para mujeres.

Pero lejos de creencias populares como que influye negativamente en la fertilidad, y de falsos mitos como que “si te masturbas mucho puedes quedarte ciega o ciego”, los beneficios de esta práctica son muchos.

De acuerdo con la sexóloga Tania García, uno de los beneficios de esta práctica es que ayuda a bajar los niveles de estrés, y estimula la relajación. “Tener un orgasmo libera endorfinas, que son las hormonas que nos hacen sentir bien, en nuestro cerebro”, dijo la experta al diario El Comercio, de Perú.

“Tener un orgasmo libera endorfinas, que son las hormonas que nos hacen sentir bien, en nuestro cerebro” TANIA GARCÍA

SEXÓLOGA

García también comentó que la masturbación no solamente ha de tener fines de placer, sino de autoconocimiento sobre los límites del placer, los genitales, el rol del tacto. Se trata de “un conocimiento que nos hace estar preparados para un encuentro con nuestra pareja. La autosatisfacción no es negativa, siempre y cuando no se convierta en una adicción”, matizó.

Según los expertos, reprimir la sexualidad no tiene ningún efecto positivo. Pixabay

Un cambio contra la masturbación

Algunas organizaciones se han empeñado en acabar con la masturbación esgrimiendo viejas hipótesis.

Una de las más llamativas es 'NoFab', elaborada por Alexander Rhodes el 20 de junio de 2011, quien creó un foro en la red social Reddit, plataforma en que aseguraba que cuando los hombres no se masturban durante siete días, sus niveles de testosterona experimentan un incremento del 45%.

Pero el número de miembros fue aumentando hasta alcanzar casi el millón de usuarios y fruto de esta comunidad nació 'NoNutsNovember', un desafío que consiste en dejar de masturbarse o tener un orgasmo durante el mes de noviembre, según una publicación del diario El Confidencial.

Desde que nació 'NoFap', se invita a abandonar la masturbación por un periodo de 90 días con la promesa de obtener innumerables beneficios. Pixabay

De hecho, este movimiento online sigue tomando fuerzas y es que en una publicación reciente del diario español El País, reseña que Grupos afines a Trump como los 'Proud Boys' (chicos orgullosos), figuras como David Duke, exjefe del Ku Klux Klan, o el psicólogo Jordan Peterson coinciden últimamente en predicar el abandono de la masturbación como método para” restaurar una masculinidad supuestamente debilitada por el auge de la conciencia feminista y la justicia social”.

Desde que nació 'NoFap' se invita a abandonar la masturbación por un periodo de 90 días con la promesa de obtener innumerables beneficios.

Sus creadores insisten en desvincularse de los discursos de extrema derecha, pero lo cierto es que tanto del foro de Reddit como de los comentarios en YouTube ha surgido una retórica fundamentalmente misógina que idealiza los rasgos masculinos asociados con altos niveles de testosterona.

Para muchos usuarios, las mujeres se convierten en un premio que alcanzarán si consiguen aguantar sin masturbarse durante un periodo concreto de tiempo y otros llegan al extremo de adoptar la abstinencia para curar su homosexualidad.

La nota continúa detallando que la filosofía antimasturbación ha logrado traspasar los límites del foro y ha empezado a formar parte del discurso de grupos tan radicales como los 'Proud Boys', acusados de haber participado en el asalto del Capitolio el pasado 6 de enero de 2021.

De hecho, para entrar en la banda ultraderechista es preciso participar en un ritual de iniciación que incluye recibir una paliza de otro miembro del grupo, pegar a un antifascista, hacerse un tatuaje y también masturbarse, como máximo, una vez al mes.

De ahí que, desde la creencia errónea de que se generará más testosterona hasta el miedo a no rendir en la cama con una mujer: varias razones explican la popularidad del movimiento antimasturbación y antiporno.