Usuarios reportan falla en la red social Twitter

Los usuarios indican que no pueden ingresar al sitio y, de lograrlo, las actualizaciones que suben no se reflejan

En las últimas horas, los usuarios de Twitter han reportado fallas. Desde las cuatro de la tarde de este jueves 15 de octubre, la plataforma impide a sus usuarios publicar contenido.

De acuerdo con los reportes de los usuarios, no pueden dar "me gusta", ni hacer retweets e incluso ha sacado de su sesión a muchos usuarios

Según el portal DownDetector, que analiza las fallas de diversos sitios de internet, la mayor parte de las fallas se están presentando en la versión de escritorio de Twitter, en menor media en la app de Android y en iPhone.

Hasta el momento Twitter no ha emitido ningún mensaje sobre este problema y se desconoce cuándo se restablecerá la red social.

Esta situación no es nueva. El 21 de mayo de 2020 los internautas reportaron fallos dentro de esta red, los cuales estuvieron acompañados de un mensaje de error durante un par de horas.

En este caso, la falla era que los tuits no cargaban en la plataforma y mostraban el mensaje: "Algo salió mal, pero no te preocupes. No es tu culpa". El problema afectó la navegación tanto en equipos de escritorio como en dispositivos móviles.