Amazon sin Bezos: la nueva era del 'e-commerce' global

Bezos anunció que se dedicará a las organizaciones Bezos Earth Fund y Day One Fund, así como la empresa aeroespacial Blue Origin. Shutterstock

El espacio comercial en línea ha recibido un golpe con el reciente anuncio de la salida del magnate y CEO de Amazon, Jeff Bezos, quien el pasado martes anunció su retiro mediante una carta pública enviada a sus empleados. En la carta, Bezos explicó que su decisión fue impulsada por su necesidad “de tomar enfoque en diversos proyectos e iniciativas” dentro de la compañía líder de e-commerce en Estados Unidos.

Aun cuando la noticia hizo temblar un poco al panorama del comercio electrónico en el país estadounidense, Bezos puntualizó que no estará totalmente fuera del liderazgo en Amazon, sino que tomará el cargo de director ejecutivo para formar parte de la creación de “nuevos productos e iniciativas”. Además, tomará mayor fuerza en el apoyo a las organizaciones Bezos Earth Fund y Day One Fund, así como sus demás adquisiciones: The Washington Post y Blue Origin.

“Ser el CEO de una compañía como Amazon es una gran responsabilidad y te consume”, escribió Bezos en su carta, “cuando tienes una responsabilidad como esa es difícil concentrarte en otra cosa”. Bezos ha sido el líder de Amazon desde su fundación en 1995, convirtiéndola en la compañía más lucrativa de la industria del e-commerce en el mundo, valorada en más de $1,56 trillones, según un estudio de Bloomberg.

El CEO de Amazon Web Services (AWS), Andy Jassy, será quien releve a Bezos en el mando de la compañía, a quien el fundador señaló como “un gran líder” y que “tiene toda mi confianza”.

Jassy ha trabajado en Amazon desde 1997, cuando fue lanzada públicamente como una compañía de envíos internacionales, y rápidamente subió de rangos hasta encargarse del crecimiento de almacenamiento en la nube de AWS en 2003. La nube de AWS se ha convertido en líder del mercado generando más de $40 mil millones anualmente y tomando el 30% de acciones en el mercado.

Amazon pudo haber iniciado como un lugar de venta de libros, sin embargo, su legado y posición en el panorama del e-commerce actual han hecho que sea un ícono del emprendedurismo y de la innovación sobre la marcha. Tras hacerse pública la compañía en 1997, el ritmo de trabajo ha ido cuesta arriba, creando oportunidades de venta para socios terceros y generando competencia entre negocios, lo que ha representado un aumento en la economía de Estados Unidos desde el sector privado.

En 2006, Amazon comenzó a proveer servicios de almacenamiento en la nube a través de AWS, lo que se convirtió en un apoyo de gran valor para la compañía, ya que en 2019 superó los $40 mil millones en ventas y sirvió como un colchón de reajuste después de las pérdidas de ventas de artículos durante la pandemia. En 2018, Bezos superó a Bill Gates como la persona más rica del mundo con un valor neto de $196 mil millones a su nombre y en 2020 se convirtió en la primera persona del mundo en superar los $200 mil millones de valor neto.

Dados los cambios de hábito de consumo de los compradores durante la pandemia, las acciones de Amazon subieron un 80% en el mercado durante 2020, haciendo de la compañía un rival feroz para Microsoft y Apple. Sin embargo, construir un imperio digital de envíos y compras internacionales alrededor del mundo puede ser un reto que ni Bezos pueda enfrentar solo, por lo que la llegada de Jassy es clave para el mantenimiento y fortalecimiento de Amazon y su liderazgo mundial.

Una nueva era de liderazgo

Si bien Andy Jassy (Scarsdale, Nueva York, 1968) ha sido uno de los más cercanos confidentes de Bezos en las últimas dos décadas, no significa que será una copia del liderazgo de su mentor, sino que recae sobre sus hombros el llevar la batuta hacia el éxito de la compañía por los años que vendrán. La historia de éxito de Amazon no ha evitado algunos obstáculos en el camino, como la baja calificación de Amazon Marketplace por parte de los vendedores, quienes han enviado quejas acerca de fraudes y competencia injusta por parte de vendedores extranjeros.

Conforme la ganancia aumenta, así mismo la responsabilidad de hacer un buen trabajo y brindar excelencia al consumidor. Estos retos son los que deberá enfrentar Jassy a partir de su toma de posesión en julio de este año, cuando Bezos salga completamente del cargo de CEO de la empresa. Por esto, la expertise de Jassy al trabajar junto a Bezos desde 1997 le ha posicionado como “el hombre ideal” para hacerse cargo de mantener a la compañía en la cima.

“Jassy es uno de los líderes del sector, no solo del sistema de la nube y la tecnología, sino también en el mundo de los negocios”, comentó el analista de Wedbush Securities, Dan Ives al medio Business Insider, “Andy es el indicado para el cargo”. Tras ser promovido de vicepresidente a CEO de AWS en 2016, Jassy ha logrado que AWS comprenda el 67% de las ganancias de Amazon.

Apodado como el “hombre sombra” por siempre haber acompañado a Bezos en reuniones de trabajo y eventos públicos, Jassy se destaca como un trabajador leal, experimentado y conocedor de la industria tecnológica que sigue creciendo con cada año que pasa. Sus primeros pasos luego de graduarse de la Universidad de Harvard con honores, fueron trabajar para cadenas de televisión como ABC y Fox Tv, especializándose en deportes, ya que uno de sus sueños era ser locutor deportivo. Sin embargo, en una entrevista para The New York Times, indicó que “demoraría en obtener éxito” en aquel ámbito, por lo que se redirigió a Harvard para tomar un MBA con el que entró al departamento de mercadeo de Amazon antes de que saliera públicamente en la Bolsa.

Como hombre de familia, está casado con la diseñadora de moda Elana Rochelle Caplan (1997-presente) y tienen dos hijos, con quienes viven en el barrio de Capitol Hill en Seattle. Su fortuna personal se posiciona en 440 millones según Forbes: 275 millones en acciones de Amazon (cuyo porcentaje no supera el 0,02%) y el resto en inversiones y efectivo. En su puesto de CEO deberá afrontar las investigaciones por prácticas contra la competencia a las que se acusa a Amazon tanto en Europa como en EE.UU.

Con la popularidad y liderazgo de AWS, la presión es alta y también pueden surgir conflictos con los antimonopolio. Shutterstock

Pese al estratosférico éxito de Amazon, la empresa se enfrenta a los cada vez mayores problemas sindicales con los empleados dentro de Silicon Valley, lo que también recaerá en los hombros de Jassy y deberá encontrar solución para no afectar el futuro de la compañía. Pese a que el e-commerce alcanza récords, los costes de los envíos internacionales están al alza, y estando pasos lejos del fin de la pandemia, el aumento de costos puede perjudicar las ventas a distancia.

Con la popularidad y liderazgo de AWS, la presión es alta y también pueden surgir conflictos con los antimonopolio, lo que es una fina línea en la que el nuevo jefe deberá transitar para equilibrar los poderes de la empresa y los de los vendedores y colaboradores dentro de la jerarquía. Y Jassy ahora tendrá la lupa sobre él en un tiempo de reinvención y fortalecimiento empresarial.

Según un análisis de Bloomberg en cuanto a Jassy, los expertos señalaron que este ha internalizado totalmente la filosofía operativa de Bezos y los credos de toda la vida sobre la observación del cliente, el pensamiento a largo plazo y la necesidad de un constante autoexamen y cambio. “Es realmente difícil construir un negocio que se mantenga durante un largo período de tiempo”, dijo Jassy en el escenario virtual en la conferencia 'AWS Re: Invent' en diciembre pasado, recopilado por Bloomberg, “Para hacerlo, tendrás que reinventarte muchas veces”.

La reinvención es la clave de la nueva era de Amazon, su legado le precede y la expectativa para el futuro es alta, por lo que Jassy deberá mostrar la resiliencia que ha caracterizado al negocio por más de 25 años, así como la fuerza y la visión de un líder para lograr sus metas, dejar una huella imborrable y satisfacer a los inversores, compradores y colaboradores de Amazon en el mundo.