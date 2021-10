Esteban Paba: 'Buscamos democratizar el acceso a la pauta publicitaria'

Paba se ha destacado en el sector comercial y publicitario. Hoy es fundador y 'country manager' de la compañía. Cedida

“Nacemos para ser disruptivos en la forma de pautar y darle voz a los pequeños anunciantes, bajo un modelo low cost”, explica Esteban Paba, fundador y country manager en Panamá de la startup Mi Megáfono, una compañía que opera en la nube y permite a cualquier persona o empresa pautar en medios tradicionales. En una conversación con Espacio Gente desde Bogotá, Paba, líder de negocios regional de la empresa comparte las expectativas en torno a la penetración de este emprendimiento que no solo ha logrado expandirse a Panamá, sino que también ha obtenido un crecimiento de 1,300% en ventas y ha evidenciado un aumento del 480% de usuarios en su plataforma. Antes de finalizar el año en curso, la compañía proyecta llegar a Brasil, Perú y Honduras, además de fortalecer su presencia en suelo canalero.

Mi Megáfono es la primera 'startup' de compra de medios tradicionales en la región. Háblanos sobre el modelo de negocio.

Somos como bien dices, el primer marketplace o herramienta tecnológica que le permite a cualquier empresa en Colombia y en Panamá, y más adelante en varios países, pautar como históricamente lo han hecho los grandes. Nuestro modelo es muy sencillo: ingresan a la plataforma mimegafono.com y ahí pueden encontrar medios impresos, tradicionales, y de radio para hacer sus campañas de una forma muy fácil, rápida y sobre todo muy económica. Con esta plataforma llevamos un poco más de un año tratando de ayudar a las empresas que se han visto afectadas a raíz de la pandemia, permitiéndoles pautar en medios.

Entiendo que esta plataforma en la nube refuerza la necesidad de familiarizarnos con las nuevas tecnologías. También busca abrir canales para que cualquier mediano y pequeño emprendedor pueda pautar a precios más bajos, pero ¿cómo cambian las reglas del juego al elegir pautas en medios tradicionales, que suelen ser las más costosas?

Yandira, esa es una pregunta que me encanta que me hagas porque creo que ahí está nuestro diferencial versus cualquier otra plataforma o versus los medios de manera directa. Con los medios tenemos negociaciones internas que nos permiten ser entre 70% y 80% más económicos, entendiendo quiénes son nuestros clientes, como las pymes, los emprendedores, los trabajadores independientes y todos aquellos usuarios o anunciantes que nunca han podido pautar en medios tradicionales por básicamente una o dos razones: uno, porque eran hipercostosos y atendían a clientes muy grandes; y dos, por los tiempos de producción que esto requería. Vendemos pautas poco producidas versus lo que uno conoce en los medios, pero les permitimos a todos pautar en los principales medios de Colombia y de Panamá.

Vivimos en un mundo 100% digitalizado en todos los ámbitos, donde se nos ha obligado además a tomar este tren. ¿Qué los lleva a apostar por los medios tradicionales?

Llevo más de cinco años trabajando en el mundo de los medios tradicionales. Trabajaba antes en una consultora de comunicaciones. Soy fiel creyente, junto con mis socios, de que los medios tradicionales son el mejor aliado para construir marca y para llevar nuestro mensaje masivamente a un universo de clientes que, a través de herramientas digitales posiblemente no recibirían. Los clientes de muchos negocios no están en digital; te voy a poner un ejemplo: si yo vendo carteras o abrigos de piel, posiblemente mis clientes, que son, mujeres, están leyendo La Estrella de Panamá o están viendo un canal de televisión y no navegando en Instagram o en Facebook. Por eso le apostamos a esto; las marcas tienen todo un poder de generar recordación con sus publicidades y con aliados como los medios tradicionales. Sin duda alguna, estamos seguros de que a través de la tecnología les podemos ayudar a los medios tradicionales a vender las sillas vacías, como se conocen los espacios que no están vendiendo a través de la tecnología, con procesos muy rápidos, optimizando tiempos, procesos administrativos y todo este tema que conlleva el uso de tecnología en diferentes negocios.

La manera en que la pandemia ha afectado la industria publicitaria en Panamá y el mundo ha sido evidente. Según la plataforma española especializada Dirconfidencial, los efectos del SARS-CoV-2 tardarán años en remitir en la industria publicitaria en España, que carga hoy un hueco de nada menos que de 2,400 millones de euros. Esta es la cantidad de inversión publicitaria esfumada el año pasado, según los datos de Infoadex. ¿De qué manera podrían ser parte de la reactivación económica?

Eso es lo que nosotros buscamos. Les voy a dar una cifra: tan solo el 5% o 7% del tejido empresarial en Latinoamérica, por no irme más puntual a cada uno de los países, son empresas grandes y los medios están dejando, entre comillas, de atender, al 93% de las empresas. Sin duda, a través de una plataforma tecnológica como Mi Megáfono, podemos ayudar a los medios y ser sus aliados estratégicos para atender a toda esta base de clientes que naturalmente están buscando qué hacer y dónde invertir en publicidad.

Entre los planes de la compañía está tener cerca de 2,500 clientes mensuales en los próximos dos años y cerrar 2023 con un aumento en sus ventas del 3,000%. ¿Cómo ha estado el flujo en Panamá?

Lo que queremos lograr con esto es una cifra bastante chévere y que sin duda estamos seguros de que podemos cubrir. En Panamá tenemos varios anunciantes que generan recompra y que han encontrado el valor en Mi Megáfono; son anunciantes desde plataformas online, tiendas de colchones, hasta restaurantes; sin duda hemos logrado una atracción muy importante y contamos con varios medios aliados. Estamos construyendo una plataforma muy robusta que les permita a estos anunciantes pautar y crecer naturalmente en sus negocios. La idea o el foco de Mi Megáfono es apoyar la recuperación de todas las empresas que se han visto afectadas durante este año y medio que llevamos de pandemia. Les queremos dar voz a todos estos empresarios.

La compañía ha evidenciado un aumento del 480% de usuarios en su plataforma. Antes de finalizar 2021 proyectan llegar a Brasil, Perú y Honduras. ¿Qué oportunidades han encontrado en este nuevo mercado?

Pues mira, yo sin duda soy un fiel creyente de que todas las crisis nos traen oportunidades para crecer en los diferentes aspectos; entre esos, el mundo empresarial. Nosotros, como bien dices, hemos crecido más de 400% en clientes. Pasamos de tener en enero un cliente o dos en la plataforma, a contar con más de 30 y 40 mensuales, lo cual es bastante interesante y nos demuestra que es un modelo escalable. Estamos abriendo Brasil en el próximo mes, también de la mano de un par de medios aliados allá, bastante importantes; estamos muy próximos a abrir Perú y Honduras también. Esto naturalmente nos dice que, tanto los medios, como los anunciantes quieren y están buscando herramientas diferentes para conseguir los objetivos de sus empresas; ya sea en ventas, en darse a conocer, en cerrar nuevos clientes, y más. La idea es seguir creciendo con todos los números nuestros; entre enero y hoy hemos crecido en un 1,300% en ventas, tanto en Colombia, como en Panamá. Tenemos una oportunidad muy grande de cara a ofrecerles a todos estos anunciantes la posibilidad de pautar en medios tradicionales.

¿Han hecho un mapeo de cuáles son los mercados más atractivos y apetitosos para el modelo de negocio de Mi Megáfono dentro de la región?

Sí. Sin duda hemos hecho ese ejercicio. hemos estado presentándonos en varios eventos de la Sociedad Interamericana de Prensa, agremiaciones de medios; y no hay un país o un medio que no necesite una herramienta para vender más; por eso nosotros nos estamos posicionando como el aliado de los medios de comunicación en toda Latinoamérica. Nos encantaría poder contar con un equipo gigante para abrir todos los países al tiempo y desarrollar las tecnologías. Contestando puntualmente tu pregunta, para cualquier empresa es súper interesante llegar a países como México, Brasil, eventualmente Argentina por la cantidad de gente que tienen, pero nosotros somos fieles creyentes de que en países como Panamá, Perú, y Honduras, podemos probar muy bien el negocio, atender a mercados que no son tan atendidos usualmente, crecer de la mano con ellos y de los aprendizajes que tengamos con estos pequeños jugadores del continente.