Karin Sempf: 'Todos estamos llamados a ser emprendedores en la educación'

Sempf también es abogada, conferencista y líder comunitaria. Cedida

Karin Sempf es una precursora del liderazgo y el empoderamiento en niños y jóvenes. Como directora en Voces Vitales Panamá y fundadora de Innova-Nation, impulsa el desarrollo de nuevas habilidades en los emprendedores del futuro, abonando el camino para un ecosistema en el que la tecnología marca la pauta y el éxito de startups es cada vez más común. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en la educación “ha ido acompañada por la promesa de que estas nuevas herramientas contribuirán a enfrentar los principales retos que tienen los países de la región”. Actualmente, Innova-Nation es un laboratorio creativo que diseña y ofrece soluciones del siglo XXI a estudiantes de entre 7 y 18 años, con una metodología propia que combina el espíritu empresarial y el aprendizaje Steam, manteniendo un enfoque en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cuyo impacto en la sociedad ha sido destacado por diversas organizaciones. Con una visión que busca “despertar la chispa” y la curiosidad en los jóvenes, Sempf destaca que su motivación es estimular el pensamiento analítico, la resolución de problemas, la creatividad y el liderazgo en las generaciones de relevo. “Vivimos en un mundo volátil, cambiante, complejo, ambiguo, y necesitamos adaptar nuestra educación para que nuestros jóvenes estén preparados para enfrentar ese mundo”.

Innova-Nation ha operado en el escosistema emprendedor de Panamá, ¿cómo han logrado atraer e impactar a más de 5 mil jóvenes?

Innova-Nation es una empresa social que se ha convertido en un laboratorio educativo para el siglo XXI, lo cual significa que estamos creando programas, talleres, cursos, festivales y actividades, para promover el emprendimiento, la innovación y la sostenibilidad, enfocados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en niños desde los 7 hasta los 18 años. Hemos creado nuestra propia metodología, llamada 'Teoría del cambio', para entusiasmar e involucrar a estos chicos en temas que no son nada sencillos, sino que tienen su complejidad.

En todo este trabajo destaca la estimulación del pensamiento crítico, el desarrollo de la creatividad e innovación, ¿cómo se despierta el interés de los jóvenes en este nuevo modelo de educación?

Tocas un tema importantísimo porque la educación para el siglo XXI se trata precisamente de desarrollar este tipo de habilidades, como el pensamiento analítico, la resolución de problemas, la creatividad, el liderazgo. Vivimos en un mundo volátil, cambiante, complejo, ambiguo y necesitamos adaptar nuestra educación para que nuestros jóvenes estén preparados para enfrentar ese mundo y realmente lo que hemos creado, a través de los años, es esta metodología que llamamos 'Teoría del cambio', y consta de diferentes fases que hemos comprobado que tienen impacto y resultados. La primera fase es la de atención o spark, la chispa, y lo hacemos mediante un festival anual llamado Innova-Nation Fest, que celebramos desde 2018, y es una ruta para convertirte en un emprendedor social y tiene actividades de liderazgo, con Franklin Covey o coaches de fortalezas; pasas de ahí a la zona en la que utilizas la tecnología a tu favor, donde tenemos actividades interactivas con diferentes empresas que nos apoyan; luego pasamos a fomentar la creatividad con Steam y planeta; un área para talleres llamada 'Nunca pares de aprender', pues los emprendedores debemos estar siempre en constante actualización, y el cierre del festival es el Innova-Nation Big Challenge que es el concurso de emprendimiento social para jóvenes en Panamá, donde se presentan frente a un jurado de profesionales de diferentes empresas e instituciones que nos apoyan, les hacen preguntas y escogen a un equipo ganador. El festival me encanta, tenemos siempre una participación muy linda, no solo de niños, sino de familias que hacen la ruta con los chicos. De ahí pasan a la siguiente fase –hablando de la metodología de la 'Teoría del cambio'– donde quieren formar parte de algo y les ofrecemos programas y cursos formales con herramientas concretas de emprendimiento, donde utilizamos este último como catalizador para generar ideas que impacten de manera positiva nuestro planeta, que al final del día es lo que queremos. Luego forman parte del Concurso Intercolegial de Emprendimiento Social y quedan tan empoderados e involucrados que integran una comunidad denominada Innova-Nation Embassadors, que son jóvenes que ya pasaron por la metodología y se convierten en mentores juniors de otros estudiantes que están iniciando en este ciclo y son capacitadores, arman sus propios talleres y concursos. Así funciona y hay que manejar muy bien esas expectativas y llamar su atención de una manera totalmente diferente a través de toda esta metodología.

Entiendo que promueven la sostenibilidad entendida de sus tres aristas: económica, social y medioambiental, ¿cómo trasladamos esta visión al ecosistema de emprendimiento en la actualidad?

Definitivamente es importantísima la integración de esas tres dimensiones, y los chicos pasan de ser personas que no saben qué es la sostenibilidad o no entienden los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a no solo entender qué son, sino a crear soluciones alineadas a cualquiera de esos temas que tratan los ODS que son los cinco ejes de planeta, persona, paz, prosperidad y alianza. Esto se logra a través de los diferentes programas y del concurso; encenderles la chispa y las ganas de competir, y presentar sus ideas frente a un público y a un jurado, hace la diferencia. Todos los años se lanza una convocatoria que conlleva ciertas reglas y términos de referencia para que ellos puedan armar en equipo; y lo bonito es que muchas veces esos equipos están formados por estudiantes que no se conocían antes del programa; están integrados por estudiantes de escuelas particulares y oficiales, que presentan sus perspectivas diferentes a la programación y logran hacer un emprendimiento alineado a los ODS, y va a depender del año en el que estemos, siempre con el toque de innovación y tecnología dentro de cualquiera de las propuestas, entendiendo que vemos y les enseñamos el emprendimiento desde lo que es una startup, para que comprendan que estas tienen un mercado mucho más amplio que solamente Panamá, que deben pensar de manera expansiva y en grande para llevar a cabo sus ideas.

Sobre las 'startups', ¿cómo evalúas las posibilidades de financiamiento de estos proyectos en Panamá? o ¿la atracción de capital de riesgo?

Panamá todavía tiene un camino que recorrer, que está siendo liderado por la Ciudad del Saber, que está haciendo un excelente trabajo en estos temas y conectando al país con muchas oportunidades; de hecho, acaban de lanzar la nueva convocatoria para la incubación de startups lo que es muy positivo para nosotros. Debemos seguir articulándonos y trabajando como ecosistema, ver el emprendimiento como un todo. En Innova-Nation estamos trabajando con niños y jóvenes para prepararlos con la mentalidad que se necesita desarrollar para llevar a cabo un emprendimiento exitoso más adelante y de ahí ver cómo podemos seguir trabajando como equipo, para traer mayores oportunidades para Panamá. Lo cierto es que yo comencé a emprender hace 16 años, y era algo muy diferente lo que se vivía en aquel momento; creo que hemos avanzado mucho y tengo la esperanza de que todo siga mejorando.

Nuestro sistema educativo acaba de recién retomar la presencialidad. ¿De qué manera considera que podrían las escuelas públicas y privadas apalancarse en la tecnología para recuperar parte de lo perdido en estos dos años de pandemia?

La tecnología, en el sector educativo, llegó para quedarse y nos dimos cuenta de las herramientas que estaban allí y no habían sido utilizadas. La pandemia trajo muchos retos, pero nos permitió entender que la educación tiene muchas herramientas digitales que podemos seguir utilizando sin importar que estemos en la presencialidad. Las plataformas ya existen y nos pueden ayudar muchísimo a la planificación de las clases, a la organización, a tener estas aulas virtuales que complementan la educación presencial que es tan necesaria, sobre todo para los niños y jóvenes que están en la edad escolar, desde la básica hasta la media, y no debemos dejar a un lado todas las inversiones y avances que hemos tenido, desde el punto de la tecnología, para complementarlo.

“La tecnología, en el sector educativo, llegó para quedarse y nos dimos cuenta de las herramientas que estaban allí y no habían sido utilizadas. La pandemia trajo muchos retos, pero nos permitió entender que la educación tiene muchas herramientas digitales que podemos seguir utilizando sin importar que estemos en la presencialidad”.

El acceso a la tecnología precisa conectividad, sabemos de las brechas que existen en nuestra región y en el país, ¿cómo hacemos frente a este desafío?

Lo primero es que tiene que haber alianzas. Aquí hay una alianza público-privada importantísima. Si trabajar en alianzas es importante, aquí lo es mucho más. He sido partícipe de muchos programas en los cuales las alianzas del sector privado y público han tenido una incidencia en la conectividad y en la educación virtual. La educación para el siglo XXI tiene que definir un propósito, estas son las nuevas tendencias a nivel mundial. Todos estamos llamados a ser emprendedores en la educación; tenemos que tomar acción para llevar estos programas, poniendo como primer lugar la conectividad, sino seguiremos viendo esa brecha de desigualdad ampliarse; y es importante el acceso a la tecnología para todo el país.