Memes: comunicación más allá de la comedia

Si hay algo que han demostrado las redes sociales, es que no existe un límite al momento de soltar rienda a la creatividad para hacer reír a los demás con un meme. Y es que estas expresiones de comedia vienen en cualquier formato ya sea texto, video o imagen y se pueden encontrar en diferentes apps, foros, sitios web y plataformas como Instagram, Twitter o Tiktok, entre otras.

Según estadísticas del último 'Reporte de Cultura y Tendencias de Youtube 2022', lanzado en octubre, el 63% de la Generación Z siguió al menos una cuenta de memes en los últimos 12 meses, demostrando lo necesaria que se han vuelto estas expresiones de comedia contemporánea dentro lo que se consume por medio de redes sociales. Estos datos fueron analizados durante una mesa redonda con periodistas de la región, en la que estuvo presenta La Estrella de Panamá.

El primer meme apareció en 1996, y de ahí en adelante estas ideas cómicas que se han vuelto parte de nuestra comunicación básica en el mundo virtual, solo han evolucionado.

Aunque al inicio solo se trataba de cosas fuera de lo común y hasta perturbadoras, como un bebé bailando chachachachá en formato 3D o la tira cómica de un periódico que se encontró recientemente, actualmente todos y todo puede ser un meme.

Lo del momento

Un gran ejemplo de todo esto, es uno de las creaciones graciosas más virales de este año: 'Mi bebito fiu fiu' de los peruanos Tito Silva y Tefi C. Utilizando como base el instrumental de 'Stan', tema del rapero norteamericano Eminem, la canción de los artistas es una mofa a la supuesta infidelidad del expresidente del país suramericano, Martín Vizcarra. La letra se basa en los chats entre el exmandatario y su posible amante.

Este tema se hizo popular entre los adolescentes y jóvenes adultos de Tiktok y de ahí solo siguió subiendo como espuma: streamers hispanos como Ibai Llanos, cuentas oficiales de franquicias reconocidas como Marvel y artistas del momento como Bad Bunny también corearon la canción en algún momento volviéndola parte de lo mainstream.

En Tiktok, los vídeos con el audio del tema tienen varios millones de vistas, el más reproducido en esta plataforma supera los 50 millones de visitas. Mientras tanto, en Youtube el vídeo original de la canción tiene 2.2 millones.

¿Qué representan en la actualidad?

Como señala el 'Reporte de Cultura y Tendencias de Youtube 2022', los memes son esenciales en los círculos cibernéticos.

En Instagram y Twitter existen cuentas dedicadas a esto para nichos en específico, ya sea fans de bandas de kpop hasta seguidores de deportes como el fútbol, todos podrán encontrar páginas de imágenes o vídeos graciosos sobre sus gustos.

Algo muy particular es que cada meme utiliza un lenguaje y sentido del humor diferente dependiendo de la demográfica a la que quiera apelar.

Otro fenómeno importante dentro de la cultura del meme, es la llegada de los stickers a Whatsapp y otras plataformas de comunicación. Ya sean gatitos, caras graciosas o los que ya conocemos, Whatsapp ha impulsado estas expresiones cómicas como parte de las interacciones diarias con familia y amigos.

Además, los usuarios puede seguir compartiendo memes por medio de otros formatos como gifs, vídeos e imágenes.

De hecho, un estudio alemán realizado en 2018 concluyó que al 70% de los usuarios de Whatsapp le parece que la herramienta más útil de la aplicación es enviar y recibir cualquier tipo de contenido multimedia, lo que propicia la difusión de estas expresiones jocosas.

Más que comedia

Aunque a simple vista no parezca, además de hacernos reir, los memes también sirven como fuente de información graciosa sobre hechos de actualidad.

Utilizándose para expresar las opiniones colectivas a veces, hasta sin necesidad de palabras y de manera sencilla, pueden volverse una herramienta dentro de las comunicaciones y la difusión cultural.

Para el año 2019, cuando Chile tuvo una explosión social, los memes eran los mensajes en las pancartas de los protestantes para comunicar su inconformidad con el gobierno de turno.

Mensajes con referencia a frases icónicas de Los Simpsons y otros diseños populares fue lo que utilizaron chilenos para expresar su disconformidad.

Según la investigadora y catedrática en Teorías de la Comunicación, Pavla Fuentes, el meme “es ideal para la democratización de la información, porque transmite un mensaje de forma masiva y con una velocidad sin precedentes”, aunque también resalta que este fenómeno trae consigo algunos contras como la falta de contexto que pueda mejorar el entendimiento del mensaje y su fácil multiplicación, que puede propiciar la información falsa.

“El meme trae consigo representaciones de algo que puede o no ser cierto y esencializa el mensaje. En otras palabras, todo el mundo puede tener una información mínima frente a algo que se refleja en la imagen, pero eso no quiere decir que realmente entienda el contexto que la rodea y por tanto su interpretación, así como divulgación rápida, puede no estar mediada por una verdadera reflexión sobre el tema de la imagen”, también señaló la experta.