Google brinda lo más buscado por los panameños en 2022

Cada fin de año empiezan a llegar las listas de lo más buscado en distintas plataformas de internet, y la de Google es una de las más esperadas pues se trata de una de las empresas tecnológicas más reconocidas en el mundo. Esta vez, la empresa de Larry Page nos brinda en exclusiva los temas más buscados y los que han generado más curiosidad en los panameños durante todo 2022.

De acuerdo con Luis Ronces, gerente de comunicación de producto en Google, esta iniciativa de búsqueda es algo que “hacemos cada año con una temática diferente y este año el lema fue: 'El año de resurgir”; y eso es muy importante para “nosotros porque nos demuestra que la gente está volviendo a conectar con su entorno y los temas de salud no son los únicos protagonistas de las listas, sino que las personas se están reconectando con temas de entretenimiento, música, cine, deporte, entre otros”.

En Panamá, por ejemplo, según Ronces, el deporte dominó el espectro de interés en la población. “Las seis primeras búsquedas de los panameños relacionadas con el deporte fueron los términos: mundial, eliminatorias Concacaf y Panamá vs México, mientras que en el cuarto está “Panamá vs Costa Rica” y en el quinto “Liverpool”, resaltando la pasión por el fútbol que se vive a nivel local y la curiosidad por conocer todos los detalles de los encuentros más relevantes del año.

También añadió que en la parte del entretenimiento, los tres programas y series de televisión más buscados fueron 'Jeffrey Dahmer' la serie que estrenó Netflix este año y que generó interés en todos los panameños, así como también 'Ucrania' por el conflicto que se generó con Rusia a principios de este año, 'Euphoria' y 'Jurassic World' también forman parte de esas búsquedas. “Debido al entorno pospandémico también tenemos una lista con intereses en el ámbito de la salud, en las que no es extraño encontrarse con términos como 'viruela del mono'y 'ómicron', además de otras condiciones que despertaron interés como la 'alopecia', detalló el ejecutivo.

Otro de los temas que dominaron el ranking de los más buscados fue la de personajes como 'Shakira', que se posiciona en el top 1, 'Johnny Depp' y lo de su juicio con Amber Heard y 'Simon Leviev', el llamado estafador de Tinder, y le sigue Will Smith por su altercado con el comediante Chris Rock durante la ceremonia de los premios Óscar. Igualmente en esta categoría aparece el príncipe de Ghana, tras su reciente boda con la diputada Kayra Harding, y la reina Isabel aparece de número uno en la lista de los fallecimientos clave.

Según Ronces, para poder hacer esta clasificación reciben un entrenamiento de cinco semanas antes de hacer las listas. Un equipo de expertos de Google Trends entrena a cada país para poder hacer la curaduría de datos y a partir de eso “nos toma aproximadamente una semana tener las listas de lo más buscado”.

“Nos llamó la atención la reconexión que hicieron las personas fuera del tema de salud. Nos encanta saber que estas listas reflejan una realidad social de cada país y que todos podemos tomar la oportunidad de reflexionar e interiorizar lo que se ve en pantalla para situarnos en el entorno del que somos parte”, resaltó.

Esta lista abarca temas de enero hasta diciembre y se realizó de forma global y entre los países de América Latina.

Lo más buscado por los panameños en 2022

Trending (los términos más buscados del año): Mundial, eliminatorias Concacaf, Panamá vs México, Panamá vs Costa Rica, Liverpool, eliminatorias Conmebol, Jeffrey Dahmer, Ucrania, Panamá vs Honduras y reina Isabel.

Personas (solo contempla a personas vivas): Shakira, Johnny Deep, Simon Leviev, Amber Heard, Will Smith, Chris Rock, príncipe de Ghana, Clara Chia Marti, Kurt Russell y Putin.

In memoriam (personas que fallecieron en 2022): reina Isabel, Anne Heche, Aaron Carter, Freddy Rincón, Diego Verdaguer, Diego Bertie, Bob Saget, Taylor Hawkins, Ray Liotta y Olivia Newton.

Cine y televisión: 'Jeffrey Dahmer', 'Euphoria', 'Jurassic World', 'Black Adam', 'Moon Knight', 'Encanto', 'Eternals', 'Top Gun', 'The Sandman' y 'Minions'.

Salud: Síndrome mielodisplásico, viruela del mono, alopecia, ómicron síntomas, oxiuros, hepatitis, centro de vacunación Panamá, afasia, flurona y lepra.

Partidos: Panamá vs México, Panamá vs Costa Rica, Panamá vs Honduras, Panamá vs Jamaica, Argentina vs Arabia Saudita, Panamá vs Canadá, Costa Rica vs Nueva Zelanda, Portugal vs Ghana, México vs Polonia y Real Madrid vs Barcelona.

Las listas están formadas mediante la exploración y el análisis de las miles de millones de búsquedas realizadas cada año en el buscador. Para ello se utilizan datos de múltiples fuentes, incluida la herramienta pública Google Trends. Luego se filtra el spam y las búsquedas repetidas para construir las categorías que reflejen mejor el espíritu del año, explicó Ronces.