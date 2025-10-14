Kyocera Roadshow 2025: Innovación y transformación digital

En un entorno empresarial cada vez más competitivo, la digitalización se ha convertido en un factor esencial para optimizar procesos, reducir costos y adaptarse a los cambios del mercado. En este contexto, el Kyocera Roadshow 2025, reafirmó la solidez de la alianza entre Kyocera Document Solutions América y Omicron Panamá Corporation, una relación estratégica que ya supera los 40 años de historia. Este evento sirvió como un espacio para conocer las soluciones tecnológicas de vanguardia que ambas compañías ofrecen, enfocadas en la gestión documental, la automatización de procesos y la eficiencia operativa, pilares fundamentales para las empresas del siglo XXI. Durante la jornada, representantes de diversos sectores productivos pudieron experimentar de primera mano cómo la tecnología puede integrarse de manera efectiva con las necesidades locales. Las soluciones presentadas permiten gestionar documentos, automatizar flujos de trabajo y garantizar seguridad en el almacenamiento y distribución de la información, aspectos que son cada vez más relevantes para organizaciones que buscan mantenerse competitivas en un mercado globalizado. La combinación de tecnología japonesa y soporte local ha permitido que más de 4,000 clientes en Panamá optimicen sus procesos y mejoren su productividad, consolidando la confianza que estas empresas depositan en la alianza.

Kyocera Roadshow 2025: innovación con respaldo local

El Roadshow destacó la oferta tecnológica de Kyocera Document Solutions, mostrando cómo sus equipos multifuncionales y plataformas de software corporativo integran tareas de impresión, digitalización, almacenamiento y distribución de documentos en un solo sistema. Estas soluciones permiten reducir errores administrativos, mejorar la eficiencia interna y ofrecer mayor control sobre la información, al tiempo que fomentan la sostenibilidad mediante el ahorro energético y la reducción del uso de papel.

El evento reunió a líderes empresariales y representantes de distintos sectores, quienes pudieron constatar cómo el soporte local proporcionado por Omicron Panamá Corporation asegura que la implementación y el mantenimiento de estas soluciones se adapten a la realidad del país. La experiencia de Omicron permite acompañar a cada cliente desde la identificación de oportunidades de mejora hasta la ejecución de las soluciones, garantizando que la tecnología no solo sea adquirida, sino utilizada de manera efectiva.

Una alianza consolidada que supera los 40 años

Desde su fundación en 1983, Omicron Panamá Corporation ha evolucionado de ser un distribuidor de productos informáticos a convertirse en un integrador tecnológico de referencia, ofreciendo soluciones completas que incluyen infraestructura tecnológica, gestión documental y automatización de procesos. El gerente general de la compañía, Aquiles Ow Young, explicó que la transformación digital ya no es solo una tendencia, sino una necesidad estratégica. Señaló que las empresas que no se adapten a los nuevos modelos tecnológicos corren el riesgo de quedarse atrás en un entorno donde la rapidez y la eficiencia son clave.

Ow Young destacó que la fortaleza de la alianza radica en la atención cercana al cliente. Con un equipo especializado en soporte técnico y consultoría, Omicron se asegura de comprender la realidad de cada organización y diseñar soluciones a medida. Esta metodología ha permitido mantener relaciones de confianza con más de 4,000 clientes en todo el país, consolidando una trayectoria que ya supera las cuatro décadas. La historia de la alianza demuestra que la combinación de tecnología de clase mundial con conocimiento local es un modelo de éxito probado y sostenible.

Soluciones adaptadas a todos los sectores

Kyocera y Omicron ofrecen soluciones escalables que no se limitan a grandes corporaciones. Empresas pequeñas y medianas, instituciones educativas, hospitales, entidades financieras y organismos gubernamentales pueden acceder a tecnologías que permiten optimizar procesos internos, digitalizar documentos físicos, controlar el acceso a la información y reducir errores administrativos. Estas herramientas facilitan la creación de un entorno laboral más ágil, colaborativo y eficiente, aumentando la capacidad de las organizaciones para enfocarse en actividades que realmente generan valor.

Además, Omicron garantiza que cada equipo mantenga un rendimiento óptimo mediante programas de capacitación, mantenimiento preventivo y asesoría técnica continua. Esto asegura que las empresas puedan maximizar su retorno de inversión y mantener la continuidad operativa, elementos esenciales para adaptarse a un mercado que exige rapidez y confiabilidad.

Impacto en sostenibilidad y eficiencia

El Kyocera Roadshow 2025 también destacó la contribución de la digitalización a la sostenibilidad empresarial. La reducción del uso de papel y el ahorro energético que promueven los equipos multifuncionales se traducen en prácticas más responsables con el medio ambiente. Por su parte, Omicron aporta la experiencia acumulada a lo largo de cuatro décadas, asegurando que las tecnologías implementadas respondan a las necesidades concretas del mercado panameño y a los objetivos de eficiencia y productividad de cada organización.

Ow Young subrayó que la propuesta de valor no se limita a lo tecnológico, sino que incluye un acompañamiento estratégico durante todo el proceso de transformación digital. “Queremos ser un aliado para nuestros clientes, no solo un proveedor. Acompañamos desde la identificación de oportunidades hasta la implementación de soluciones efectivas”, destacó.

Capacitación y acompañamiento constante

Además de ofrecer tecnología de punta, la alianza Kyocera-Omicron enfatiza la importancia de la capacitación continua. Cada cliente cuenta con programas de formación para maximizar el uso de los equipos y sistemas implementados, asegurando que el personal esté familiarizado con todas las funcionalidades de los dispositivos y plataformas de gestión documental. Este acompañamiento constante permite a las empresas adaptar la tecnología a sus procesos internos de manera eficiente, evitando interrupciones en la operación y asegurando un retorno de inversión tangible y medible.

Experiencia comprobada y confianza del mercado

Con más de 40 años de trabajo conjunto, Kyocera y Omicron han consolidado una reputación sólida en Panamá. Su trayectoria ha permitido atender a una gran cantidad de clientes en distintos sectores, desde pequeñas y medianas empresas hasta instituciones educativas, hospitales y corporaciones multinacionales. Esta experiencia acumulada garantiza que la implementación de soluciones digitales no solo sea tecnológica, sino también estratégica, adaptándose a la realidad local y fortaleciendo la competitividad de cada organización.

Kyocera: liderazgo global con visión local

Kyocera Document Solutions América forma parte del conglomerado japonés Kyocera Corporation, reconocido mundialmente por su innovación, eficiencia y sostenibilidad. Su portafolio incluye impresoras inteligentes, equipos multifuncionales y software de gestión documental, desarrollados con un enfoque centrado en el usuario y con estándares que garantizan durabilidad, seguridad y eficiencia energética. En Panamá, estas soluciones se complementan con el respaldo local de Omicron, ofreciendo un servicio integral que asegura la correcta implementación y el funcionamiento óptimo de cada equipo.

La combinación de experiencia global y conocimiento local permite a las empresas panameñas acceder a soluciones de clase mundial con soporte nacional, asegurando continuidad, confiabilidad y resultados tangibles. El Kyocera Roadshow 2025 reafirma que la digitalización no es opcional, sino un requisito para competir y modernizar las operaciones empresariales en todos los sectores.

Un camino sólido hacia la digitalización

Con más de 40 años de trayectoria conjunta y un portafolio que atiende a más de 4,000 clientes en todo Panamá, la alianza entre Kyocera Document Solutions y Omicron Panamá Corporation se consolida como un referente en la transformación digital del país. La combinación de innovación, soporte local y enfoque sostenible fortalece la competitividad de las organizaciones y contribuye a un ecosistema empresarial más eficiente y moderno.

El Kyocera Roadshow 2025 demuestra que la digitalización va más allá de la tecnología: implica cambiar la manera en que se gestionan los procesos internos, aprovechar la información y garantizar que cada inversión en tecnología genere valor real para las empresas. Gracias a esta alianza, las compañías panameñas cuentan con un aliado confiable para transitar este camino, asegurando eficiencia, productividad y sostenibilidad.