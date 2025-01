Panamá, epicentro del primer foro económico de CAF sobre crecimiento en América Latina y el Caribe

Grandes voces globales

El foro contará con la participación de destacados expositores provenientes de 15 países, entre ellos altas autoridades de gobiernos latinoamericanos y caribeños, representantes de organismos multilaterales y personalidades influyentes del sector empresarial. Entre los participantes confirmados destacan: Santiago Peña, presidente de la República de Paraguay; Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF; Joseph Oughourlian, presidente del Grupo Prisa; Mateo Renzi, ex primer ministro de Italia; Helle Thorning-Schmidt, ex primera dama de Dinamarca; Jeremy Rifkin, reconocido sociólogo y economista; Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad); Laura Richardson, general retirada del ejército de los Estados Unidos; Rachel Adams, directora y fundadora del Global Center of AI Governance; Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe; José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal; Susan Segal, presidenta del Council of the Americas; Núria Vilanova, presidenta de CEAPI.

América Latina y el Caribe enfrenta vulnerabilidades significativas, como el bajo crecimiento económico (1,6 % promedio anual desde 2010), alta desigualdad, inseguridad y los efectos adversos de conflictos internacionales y crisis globales como la deuda y el cambio climático. Sin embargo, también cuenta con grandes oportunidades en sectores como: la minería responsable, la energía renovable, los agronegocios, la economía creativa y el turismo sostenible, que pueden convertirse en motores clave de desarrollo si se gestionan de forma estratégica y sostenible.