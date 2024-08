Ahora es el turno de los Juegos Paralímpicos

Los Juegos Olímpicos París 2024 ya son cosa del pasado, sin embargo esta ciudad francesa seguirá de fiesta con la celebración de los Juegos Paralímpicos 2024.

Durante 12 días (del 28 de agosto al 8 de septiembre), más de 4,000 atletas estarán participando de estos juegos en 22 disciplinas diferentes, y por supuesto que Panamá dirá presente para este importante evento mundial. La delegación panameña está compuesta por tres atletas; Rey Dimas (parahalterofilia 72 kg.), Esteban Goddard (paraciclismo) e Iveth Valdés (paraatletismo).

Estos tres atletas intentarán buscar la gloria, traer a Panamá una medalla paralímpica y poner a vibrar a todo un país como lo hizo Atheyna Bylon en su momento. En entrevista con La Estrella de Panamá, el atleta Dimas nos habló de lo que serán sus segundos Juegos Paralímpicos, sus metas en esta competición y lo que lo llevó a practicar la halterofilia o llamado también el levantamiento de pesas.

El atleta de 38 años fue sincero con este medio y dio detalles sobre su discapacidad física. “Nací con una malformación en mi pierna izquierda, por lo cual tuvieron que amputármela”, relató Dimas. A pesar de este hecho, no fue impedimento suficiente para que el panameño pudiera superarse y cumplir uno de sus objetivos, que era llegar a unos Juegos Paralímpicos.

“Siempre me gustaron los deportes, el fútbol, el baloncesto, el béisbol, y sabiendo que por mi condición no podía ejercer esos deportes, supe compensarlo haciendo ejercicios. No alzaba pesas, solamente hacía ejercicios como abdominales y pechadas. Cuando llegué a los 20 años conocí el gimnasio y me gustó”, expresó Dimas, quien también será uno de los abanderados para Panamá en estos juegos.

En esa misma línea, el panameño mencionó que supo “aprender a vivir con sus limitaciones” y que esto lo llevó a practicar la halterofilia. “En el primer momento que lo conocí (el deporte) me gustó. Practicaba el levantamiento de pesas en gimnasios convencionales, lo hacía por estética, me gustaba, y por mi peso”.

“Cuando fui a mi primer evento, fue como el motivo para seguir mejorando; de ahí tomé esto como mi segunda profesión”. Vale la pena destacar que antes Dimas se dedicaba a la barbería.

Estos serán los segundos Juegos Paralímpicos de Dimas, anteriormente ha participado en diversas competencias, como la Copa Mundo en Tailandia este año en los que se llevó varias preseas (oro y plata). También Dimas se mantiene como el número uno en el ranking de América de su categoría y en el sexto escalón a nivel mundial.

Pero para llegar hasta este momento, la inspiración es un factor clave y para Dimas su motivación está en su familia. “Mi mayor motivación siempre ha sido mi madre. Es muy humilde, me enseñó el amor a todo lo que hago y a veces no entiende mucho de lo que se trata la disciplina, pero sabe que estoy haciendo algo muy bonito y se ha llenado de orgullo por lo que he hecho”.

“Siempre se regocija en enseñarle mis logros a mis familiares, a los vecinos, y eso me ha dado muchas más ganas de seguir trabajando por lo que me gusta a mí y a ella”, dijo con mucha emoción Dimas.

Como todo deportista en un torneo importante como unos Juegos Paralímpicos, Dimas tiene entre ceja y ceja dejar el nombre de Panamá en alto y traer una medalla a nuestro país. “Mi meta personal es siempre conseguir una presea. Dar lo mejor de mí, dejar la bandera lo más alto posible, seguir trabajando y motivar a otros deportistas”, dijo.

Dimas dio a conocer los esfuerzos que tuvo que hacer para llegar a París 2024. “Mi mayor reto fue llegar como clasificado directo. El ranking se mueve mucho por los atletas que tenemos; la meta era mejorar mi propia marca y pude romper el récord americano que estaba desde el 2015”, expresó.

El trabajo de Dimas también vino acompañado de una persona que lo ayudó mucho en su camino. Jafeth Linares, quien es dueño del gimnasio al que acude el atleta paralímpico en San Miguelito dio fe sobre el trabajo y el entrenamiento que hace Dimas para poder llegar hasta París.

“Rey es un fuera de serie natural en fuerza. Es simplemente un ‘monstruo’, tiene bastante fuerza”, expresó Linares para este medio. “Conozco a Rey hace poco más de dos años. Vino aquí poco después de pandemia porque no tenía un buen lugar para entrenar. Su entrenador personal le envía la rutina por hacer y aquí en el gimnasio la ejecuta”.

Linares también resaltó lo disciplinado que es Dimas en su competencia. “Siempre tiene como objetivo lograr su meta que tiene. Siempre está concentrado en su entrenamiento y está muy emocionado por los Juegos Paralímpicos”, afirmó.

Dimas realizará su debut en los Juegos Paralímpicos París 2024 el próximo viernes 6 de septiembre.