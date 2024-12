Ancelotti ‘vs’ Guardiola, laureles para el italiano

El fútbol profesional de Europa nos dejó un cierre emotivo e impensado con los técnicos Carlo Ancelotti y Pep Guardiola como figuras resonantes. Coinciden los dos en que tienen raíces que los atan al acontecer del fútbol español: a Ancelotti por pertenecer al Real Madrid, el buque trasatlántico insigne de la liga donde ha descollado; a Guardiola por su pasado como exjugador y entrenador del Barcelona, hoy conduciendo al Manchester City de la liga inglesa donde ha marcado época.

Se consideran en orillas contrarias a Ancelotti y Guardiola, por los conceptos tácticos que cada uno inculca y exige cumplir en el rendimiento de los jugadores en el campo de juego; exponentes de métodos diferentes de gestión, ambos exhibiendo un currículo plagado de títulos. Por ello, sobre la mesa siempre está la pregunta: ¿cuál es el mejor?

El año había puesto en primera línea para una disputa reñida, principalmente a cinco entrenadores: el alemán Jürgen Klopp, con el Liverpool; Ancelotti, estratega italiano, y a tres españoles: Guardiola, con el Manchester City, Xabi Alonso al mando del Bayer Leverkusen y Xavi Hernández con el Barcelona.

Klopp abandonó el Liverpool en mayo, tras un periplo en el que llevó al Liverpool a lo más alto; en la última temporada ocupó el tercer lugar en la Premier League, por debajo de las expectativas. Xavi Hernández, leyenda del club Barcelona como jugador, encadenó como entrenador una serie de reveses en el año que le llevaron a su destitución.

Xabi Alonso se presentó como la gran novedad en el banquillo: ganó la Bundesliga, también se coronó en la Copa y la Supercopa alemana. Mantuvo una racha inédita con su equipo al alcanzar el Leverkusen 51 partidos sin perder, con 42 triunfos y 9 empates. Pero en la final de la Europa League en mayo, ante el Atalanta, eran favoritos y cayeron derrotados 3-0. No ha perdido méritos su trabajo, ocupa actualmente el segundo lugar en la liga, aunque la caída en la Europa League le restó exposición internacional.

Quedaron entonces las miradas puestas en el duelo Guardiola-Ancelotti. De Guardiola, su periplo en el Barcelona- liderándolo con Messi en su momento cumbre- queda escrito para la historia en letras de relieve. Su trabajo con el Manchester City, desde que llegó en 2016, es más que elocuente: ha ganado seis Premier League, las últimas cuatro consecutivamente y conquistó con ellos la Champions League en 2023, la primera para el club inglés. Son actualmente los campeones de la Premier, sin embargo, en la culminación del año, el Manchester City solo ha ganado uno de los últimos doce partidos disputados. Un desastre para su reputación de entrenador ganador.

Ancelotti obtuvo la Champions League este año, su quinta como entrenador. En los cuartos de final se enfrentaron el Real Madrid y el Manchester City, Ancelotti vs Guardiola. Empataron los dos partidos y ganó el Madrid en los penales. Tras la derrota en la liga contra el Barcelona 0-4 y una irregular campaña en el nuevo formato de la Champions 2024-25, se puso en duda el trabajo de Ancelotti.

Ha callado las voces disonantes obteniendo la Copa Intercontinental, convirtiéndose en el entrenador con más títulos. Además está el triunfo ante el Sevilla, del pasado domingo, para ponerse a tiro de alcanzar el liderato en la liga. Obtuvo el premio de France Football y el The Best al mejor entrenador del año. Sin discusión es el año Ancelotti, pero no bastaría para concluir que Ancelotti es mejor entrenador que Guardiola. Son dos grandes técnicos.