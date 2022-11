El cubano José Abreu dice estar listo para hacer mejores a los Astros

El inicialista cubano José Abreu se declaró este martes listo para ayudar a que los Astros de Houston sean un mejor equipo para la temporada 2023 de las Grandes Ligas.

"Venimos a trabajar y dar el máximo. Vengo a poder ayudar a que sea mejor", dijo Abreu al referirse al conjunto campeón de la Serie Mundial en la pasada temporada.

El potente bateador cubano fue presentado hoy de manera oficial como nuevo miembro de los Astros, con quienes llegó a un acuerdo por tres años a cambio de 58.5 millones de dólares.

El jugador, de 35 años, reveló que su plan y el de su agente estaba enfocado en lograr unirse a la franquicia de Houston.

"Creo que desde el último out de la Serie Mundial, mi enfoque y el de mi agente fue ser parte de esta gran familia", precisó Abreu, quien agradeció al dueño de los Astros, Jim Crane, quien lo acompañó en la presentación de hoy, la oportunidad de unirse a la que el cubano define como "una gran familia".

"Lo importante de todo esto es que yo quiero estar en una gran familia, en seis años los Astros han hecho una gran familia y yo quiero ser parte de una gran familia", puntualizó el Jugador Más Valioso de la temporada 2020 de la Liga Americana.

Abreu viene de una temporada en la que tuvo un buen promedio de bateo (.304), pero solo conectó 15 jonrones y remolcó 75 carreras, estadísticas que mostraron una gran disminución en su producción con el madero.

En este sentido, el jugador admitió que su desempeño no estuvo a la altura de lo que se espera de él, pero a pesar de ello se mostró seguro de que regresará a ese estatus con el bate.

"He acostumbrado mal a las personas a dar 30 (jonrones) todos los años, pero no es menos cierto que no estuvieron ahí (sus estadísticas acostumbras), pero eso no quiere decir que no estarán", afirmó Abreu.

En su presentación, Abreu también se refirió a su compatriota Yuli Gurriel, quien fue parte del equipo por los últimos siete años y quien ahora se encuentra en la agencia libre.

"Le tengo mucho respeto a Yuli (Gurriel). Ha sido un hito de esta gran familia y al cual tuve mucho tiempo en Cuba jugando con la selección nacional. Entiendo que es parte de un negocio y de parte mía le deseo que la vida le dé la oportunidad de seguir en Grandes Ligas", dijo.

Sobre sus nueve temporadas con los Medias Blancas de Chicago, Abreu entiende que dio el máximo en el terreno en cada juego que disputó con el equipo de la División Central de la Liga Americana.

"Dejé mucho legado de respeto al juego con los Medias Blancas", indicó.

Sobre si se siente complacido con lo que ha logrado hasta ahora, señaló que vive complacido "con lo que me da la vida".

En sus nueve años de carrera en las mayores, Abreu posee un promedio de bateo de .292, ha fletado 243 cuadrangulares y ha remolcado 863 vueltas.

En su vitrina cuenta con dos lideratos de carreras remolcadas y uno de hits, además de los premios Novato del Año (2014) y Jugador Más Valioso (2020).

Abreu, ganador de tres Bates de Plata, también ha asistido a tres Juegos de Estrellas.

Por otra parte, los Piratas de Pittsburgh oficializaron hoy el acuerdo suscrito con el inicialista y bateador designado dominicano, Carlos Santana.

El acuerdo con Santana, de 36 años, es por una temporada y le reportará al bateador de ambas manos, la suma de 6.7 millones de dólares.

La pasada temporada Santana dividió su tiempo de juego entre los Reales de Kansas City y los Marineros de Seattle, finalizando la campaña con 19 jonrones y 60 carreras producidas, con un bajo promedio de bateo de .202.