Gil Garrido: el panameño que debutó en las Grandes Ligas como un Gigante

Oriundo de la ciudad de Panamá, Gil Gonzalo Garrido nació el 26 de junio de 1941. Fue uno de los peloteros panameños que logró abrirse camino hasta las Grandes Ligas en una época en la que el talento istmeño apenas comenzaba a ganar presencia en el béisbol organizado de los Estados Unidos. Su carrera es recordada por su disciplina y versatilidad defensiva.

Garrido fue firmado por la organización de los Gigantes de San Francisco en 1960, cuando apenas tenía 19 años. Como muchos peloteros latinoamericanos de su generación, debió recorrer un largo camino por ligas menores antes de recibir una oportunidad en el máximo nivel. Durante esos años se desarrolló principalmente como jugador del cuadro interior, destacando por su defensa en el campocorto, segunda y tercera base.

Debutó en las Grandes Ligas con los Gigantes de San Francisco el 24 de abril de 1964. Su estreno se produjo como bateador emergente en la parte alta del séptimo episodio, reemplazando a Willie McCovey. En ese primer juego tuvo una actuación perfecta al conectar de 1-1, con una carrera anotada, una impulsada y una base por bolas, dejando una grata impresión inicial.

Sin embargo, la competencia dentro del equipo limitó sus oportunidades en esa temporada, en la que participó en solo 14 juegos antes de regresar nuevamente a ligas menores. Permaneció dentro de la organización de los Gigantes hasta 1966, cuando fue cambiado a los Bravos de Atlanta junto con una suma de dinero (15 mil dólares) a cambio del infielder Marv Breeding.

A partir de su llegada a Atlanta, continuó su desarrollo en las sucursales del equipo hasta 1968, año en el que regresó a las Grandes Ligas con los Bravos. A partir de ese momento se mantuvo en el nivel de MLB hasta la temporada de 1972, consolidándose como un jugador utility dentro del roster.

Durante su etapa con Atlanta, Garrido siempre aportó versatilidad defensiva en el cuadro interior. Su capacidad para cubrir varias posiciones lo convirtió en una pieza clave dentro de los equipos de los Bravos en una era donde los rosters eran más limitados.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 1969, cuando formó parte del equipo de los Bravos que avanzó a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. En esa ocasión enfrentaron a los Mets de Nueva York, quienes los vencieron en la serie. Garrido participó en la postemporada donde bateó para un promedio de .200, producto de dos imparables en diez turnos.

La temporada de 1970 fue la mejor de su carrera en las Grandes Ligas. Ese año vio acción en 101 juegos, donde conectó 97 imparables, dejando su promedio de bateo de .264. Anotó 38 carreras y empujó 19. Fue también el año en el que conectó su único cuadrangular en MLB. Ese jonrón ocurrió el 27 de mayo de 1970 en el Atlanta Stadium frente a los Astros de Houston, ante los lanzamientos del izquierdo Denny Lemaster. A pesar de no ser un bateador de poder, ese momento quedaría grabado en su memoria y la de los asistentes a ese compromiso.

Jugó seis temporadas en las Grandes Ligas, participando en 334 juegos, con 872 turnos oficiales, 207 imparables, 81 carreras anotadas, 51 impulsadas y un promedio de bateo de .237. Su producción ofensiva fue modesta, pero constante dentro de su rol como jugador utility.

Más allá de sus números, su principal aporte siempre fue la buena defensa. Su solidez en el cuadro interior y su capacidad para desempeñarse en múltiples posiciones lo mantuvieron durante varios años en el béisbol de las Grandes Ligas, algo reservado para jugadores altamente consistentes en su rol.

El último juego de su carrera en MLB fue el 3 de octubre de 1972, donde solo jugó a la defensiva en la segunda base, en la derrota de los Bravos de Atlanta 6-5 ante los Dodgers de Los Ángeles en el Atlanta Stadium, cerrando así una trayectoria de seis temporadas en el mejor béisbol del mundo.

Además de su carrera en Estados Unidos, Garrido también tuvo participación en la Liga Profesional de Béisbol de Panamá, jugando en la primera etapa del circuito con el equipo de Cerveza Balboa, contribuyendo al desarrollo del béisbol profesional panameño.

Gil Gonzalo Garrido forma parte de ese grupo de peloteros panameños que ayudaron a consolidar la presencia del país en las Grandes Ligas durante las décadas de 1960 y 1970. Su trayectoria representa el esfuerzo de una generación que abrió camino para el crecimiento del béisbol panameño a nivel internacional.