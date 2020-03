Los ex púgiles Teófilo Alfonso Brown, Ismael Laguna, Roberto Durán, Eusebio Pedroza e Hilario Zapata, están entre los once ex monarcas istmeños que, en el mes de marzo, tuvieron actividad campeonil en sus carreras.

Monarcas istmeños han visto acción en marzo

Los cinco gladiadores, miembros del selecto grupo inscrito en el Salón de la Fama, están en una lista que apenas alcanza el 37% de los 30 campeones panameños, pero en el que, además, están matriculados otros grandes de esta actividad.

En el singular clan se encuentran Alfonso Frazer, Jorge Luján, Carlos Murillo, Mauricio Martínez, Santiago Samaniego y Anselmo Moreno.

Un detalle de estas actuaciones es que van desde 1933, con Brown, hasta el 2014, con Anselmo Moreno, y las mencionaremos por orden cronológico.

Los primeros cinco

Efectivamente, el morocho colonense “Panamá Al” Brown hizo una sola exposición en marzo, siendo ella frente al italiano Domenico Bernasconi, a quien venció por decisión en la disputa de su cetro mundial gallo, el 19 de marzo de 1933.

Luego estuvo el pleito exitoso del también colonense Ismael “El Tigre” Laguna, quien alcanzó su segundo cinturón ligero al vencer al californiano Armando “Mando” Ramos, en un pleito celebrado el 3 de marzo de 1970 en Los Ángeles, California.

El capitalino Alfonso “Pepermint” Frazer también tuvo su gran día en marzo, cuando en 1972 obtuvo el cetro welter junior de la AMB, al vencer por puntos al “Intocable” argentino, Nicolino Locche.

El ex cuatro veces campeón del mundo, Roberto “Mano de Piedra” Durán, hizo dos de sus doce defensas del cetro ligero, en este tercer mes del año.

El primero se celebró el 16 de marzo de 1974 y el segundo, el 2 de marzo de 1975, venciendo por nocaut técnico de manera respectiva al boricua Esteban De Jesús y el estadounidense Ray Lampkin.

Finalmente, el monarca colonense Jorge “Mocho” Luján defendió con éxito, el 18 de marzo de 1978, su título gallo de la AMB, al vencer por nocaut técnico al mexicano Roberto “Kid” Rubaldino.

Los otros seis

El súper campeón Eusebio “Alacrán” Pedroza efectuó apenas una de sus diecinueve exposiciones, en este tercer mes del año.

Pedroza venció por nocaut técnico en ese encuentro al argentino Juan Domingo Málvarez, en pleito celebrado el 29 de marzo de 1980 en el entonces gimnasio Nuevo Panamá, hoy arena “Roberto Durán”.

Después llegaron los dos encuentros del también miembro del Salón de la Fama, el capitalino Hilario “Bujía” Zapata, celebrados en Oriente.

En el primero de ellos, llevado a cabo el 24 de marzo de 1980, Zapata conquistó el cetro mundial minimosca del Consejo, al vencer al campeón japonés Shigeo Nakajima, en refriega celebrada en tierras niponas.

En esa oportunidad, Zapata se convirtió, además, en el primer panameño en obtener un triunfo en Japón, tras los fallidos intentos de los colonenses Antonio “Buchí” Amaya, Orlando “Django” Amores y Ernesto “Ñato” Marcel.

Tres años después, un 26 de marzo, el capitalino de guardia equivocada cedió su faja de las 108 libras, al caer por nocaut técnico ante el surcoreano Jung Koo-Chang.

Otro campeón de categoría pequeña que tuvo actividad en marzo, fue el capitalino Carlos “Púas” Murillo. El 26 de marzo de 1994, el púgil istmeño perdió por decisión frente al monarca tailandés Chana Porpaoin, en pleito por la faja mínima (105 libras) de la AMB.

No obstante, el 15 de marzo de 1996, Murillo hizo con éxito su primera exposición de la faja minimosca, al vencer por antes del límite al colombiano José García Bernal, en choque efectuado en Panamá.

Por otro lado, el colonense Mauricio “Ñáñara” Martínez perdió varios años después, su faja gallo de la OMB. El 15 de marzo de 2002 en Veracruz, México, cayó por nocaut técnico frente al mexicano Cruz Carbajal.

Otro que perdió su cinturón en este mes fue el capitalino Santiago “El Herrero” Samaniego, quien cayó por nocaut ante el mexicano Alejandro García, en la disputa del cetro welter de la AMB, el primer día de marzo de 2003.

Finalmente, el entonces súper campeón gallo de la AMB, el capitalino Anselmo “Chemito” Moreno, hizo dos exposiciones en marzo de 2010 y 2014.

En el primer compromiso, celebrado en La Guaira, Venezuela, venció por decisión dividida al local Nehomar Cermeño, y en el segundo, le ganó por la vía de las tarjetas al argentino Javier Chacón en la arena “Roberto Durán”.