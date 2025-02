La taekwondista panameña Carolena Carstens anunció su retiro oficial de la disciplina luego de no poder continuar preparándose en la élite por falta de fondos.

Carstens, quien antes residía en España, tuvo que mudarse a Panamá, ya que según la propia atleta, ya no podía costear la calidad de vida en el viejo continente. En sus redes sociales anunció en esa misma línea que no recibió apoyo suficiente en los torneos pasados, forzando así su retiro profesional del taekwondo.

“Hoy me retiro del taekwondo, una decisión que me duele profundamente. Me duele porque durante años entregué mi vida a este deporte, con la esperanza de representar dignamente a Panamá y de recibir el respalda que cualquier atleta de alto rendimiento merece. Pero, lamentablemente, el amor y la pasión no bastan cuando el sistema te da la espalda”, empezó relatando Carstens en sus redes sociales.

En el mensaje, señaló que solicitó equipo adecuado para preparase de la mejor manera para los pasados Juegos Olímpicos París 2024, sin embargo, al momento de lesionarse, según Carstens, le pidieron “devolver” el dinero.

“Solicité un sistema de petos electrónicos para poder entrenar y prepararme adecuadamente para los Juegos Olímpicos 2024, porque sabía que era una herramienta clave para clasificar. Pero cuando me lesioné, en lugar de recibir apoyo, me pidieron que devolviera el dinero. ¿ Acaso no entendían que, si me recuperaba, podía seguir luchando por un Mundial o por cualquier otro gran evento?”, expuso la atleta panameña.

Pero no se detuvo aquí y reveló otro episodio que vivó durante los Juegos Sudamericanos de Bolivia 2017.

“Recuerdo cómo, tras ganar la medalla de plata en los Juegos Sudamericanos de Bolivia 2017, todos querian fotos conmigo, todos celebraban mi logro, pero nadie reconoció que lo había pagado todo de mi bolsillo. Cubrí los boletos de avión, la preparación en altitud, los gastos de mi compañera, todo con la esperanza de dejar el nombre de Panamá en alto. Y, al final, jamás me devolvieron ese dinero”.

“Mi federación me ha tratado con un nivel de abuso imperdonable. Me hicieron competir apenas cinco meses después de romperme el ligamento cruzado de la rodilla solo para justificar un evento en Panamá. Tuve que viajar desde España, aún lesionada, para enfrentarme a una rival sin nivel internacional, solo para ‘asegurar’ mi cupo para los Juegos Panamericanos de Lima. Pagué mi entrenadora, mi boleto de avión, mi estadía...todo con mi propio dinero”, dijo Carstens.

La panameña también se refirió al Comité Olímpico de Panamá (COP) y aseguró que intentó conseguir una oportunidad en el mismo, pero no tuvo una respuesta positiva para ella.

“Fui al COP y la presidenta me dijo que, si quería, podría hacer un curso de entrenadora gratuita, pero que no me aseguraban un trabajo. Y aunque lo pasara, tampoco mi federación podría darme una plaza porque ‘no había dinero’. Me dijeron que debí haber estudiado otra cosa. Fui al alcalde a pedir ayuda, me prometieron apoyo, pero otra vez fui ignorada”, señaló la atleta panameña.

Carstens también mencionó que al momento de ganar la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos, vio como su beca de Pandeportes paso de 4$ mil dólares a $3 mil dólares “sin ninguna explicación”.

“Me dieron largas con excusas absurdas, diciendo que los papeles se habían perdido en un accidente de tránsito del director de Pandeportes. Me sentí manipulada, como si estuvieran jugando con mi mente, haciéndome creer que mi sacrificio no tenía valor”, expresó Carstens.