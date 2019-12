Finaliza el 2019 sin claridad de los 24° JCC 2022

Dos Notas sueltas. N°1). En el Coctel del jueves 19 de Dic. 2019, con un signo de interrogación dije: ¿Fallo ‘ex profeso de Panam-Sports del Atleta hombre, 2019?. Hoy lo haré de la elección de Prensa Latina de Cuba, que este año, 2019, hace su encuesta Anual N°56, en tanto que Illic Neven, electo Presidente de la ODEPA que cambió el nombre a ‘PANAM-SPORTS’, y con una aparente ´simpatía’ por Donald Trumph, Pres. de USA, que acaba de ser el tercer Pres. en la historia de dicho país, castigado por un ‘Impeachment’ (Moción de Censura, Acusación) del Congreso. En tanto que Neven avaló la selección de un atleta ‘Para-Límpico’, como el Atleta Masculino del 2019. Esta última elección, me hizo como hago con frecuencia, recurrir a una canción de Rubén Blades, SEGÚN EL COLOR’, y el coro que dice: “Todo es según el color del cristal con que se mira”.

Parte del contenido: “Dicen Chucho, Jacinto y Ramón, que la cosa está que arde, dicen que la situación no es buena para nadie”. Pero Pablo, Felipe y Simón no salen de fiestas y baile, y exclaman con emoción la cosa está mejor que antes. (en CO-Pandeportes, ‘Rasputín’ Cerda, Doña Ceci Pescao, Irving Saladino, Mónica Boloboski, HD. Héctor Brands, etc.). Algunos tienen dinero a montón, (Los del escándalo Wiki-Leaks), y otros solo dolor en la vida “Lo que a ti te parece bueno, ( Henry Pozo, Jefe de COPAN etc), asalariados en un edificio lujoso frente al ‘Price- Smart), para otros es una porquería.” (Los que viven permanentemente con escasez de agua, inundaciones de sus casas Etc.

Pues bien; por votación YULIMAR ROJAS (Ven) con 47 votos de los 113 medios de 22 países como la Atletas del 2019. Yulimar ganó la Medalla de oro en Salto Triple en el ‘CM’ de Atletismo al Aire Libre, Doha, Qatar, y también la dorada en Salto Triple en los XVIII JP, Lima, Perú, 2019, con 15.11 mts., un nuevo récord de JP. Shelly-Ann Fraser, oro en 200 mts. planos con 22.43 (RP). Roja finalizó por delante de la estrella Jamaicana.

La campeona de ambos torneos, YAIMÉ PÉREZ (Cuba), fue su rival más cercana. De lo hombres no hubo ese ‘disparate’, en mi opinión de escoger al atleta ‘Para-Límpico’, Francisco Barreto,( Bra) de la Gimnasia Artística, de atleta del año 2019. Claro, ganó 3 de oro porque en ese deportes hay distintas pruebas individuales. En la encuesta de Prensa Latina, masculina, (sin mezclar el Para-Límpico, el ganador fue el ciclista colombiano, EGAN BERNAL con 43 votos. Su hazaña, en el ‘Tour de Francia’ 2019, al cruzar la última línea de la meta en París. Tomen nota de esto.

Tema de hoy. Por el desorden imperante en la dirección y manejo del deporte en Panamá, donde no está funcionando el organismo rectora del Instituto Panameño de Deportes, (Pandeportes), y el Jefe del ¡Buen Gobierno¡ S.E. Laurentino Cortizo, no ha querido implementar los Artículos 5, 6 y 7 de la Ley 50 del 2007 que rige el deporte en el país, que mediante el Consejo Nacional de la Actividad Física, el Rep. la Recreación, y que la preside el Ministro (a) de Educación, cada cual hace lo que le conviene a sus intereses económicos y personales. El Pres. Podría estar en una situación de “Mano dura e investigación y estar separando a funcionarios, después de los hechos de la ‘masacre de la Joyita’. Está finalizando el año 2019, y como dice el título principal del Coctel de hoy:”Finaliza el 2019, sin claridad de los XXIV Juegos Deportivos Centro Americano y del Caribe, Panamá 2022.

Por un lado el Ministro del MEF, S.E. Héctor Alexander, está alertando de la situación económica del país, y en este espacio dije, que ocasionalmente me hace recordar las Fiesta del Cristo Negro de Portobelo, con sus pasos adelante y luego atrás. La situación ‘arde’ con el aumento salarial a los empleados, que no comparte la alta dirigencia de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, (APEDE), y por otro lado, hay ‘FI’ con problemas económicos para obtener sedes para sus Torneos Internacionales, y saben que Panamá le encanta figura, y está aceptando ser SEDE o SUB-SEDE de Tornees Int. Ya cité el caso del Alcalde de Colón donde no hay control de la delincuencia, que quiere ser Sede de un Torneo Juvenil. Esto lo está aplaudiendo el Mitómano Jefe del COP, Camilo ‘Madurito’, que tiene casos pendientes en los tribunales de Justicia.

El tiempo ni el reloj no se detienen para nada ni nadie. Repito que estamos a días de comenzar el año 2020, no sé si el Presidente está anuente de que de los XXXII JO de Verano conocen todos los datos de su organización, y en Panamá no se imita lo bueno, se habla de que el costo de los XXIV JCA y del Caribe, Panamá 2022, será de $338.0 míllones, y el pueblo no conoce con certeza cuáles son las obras deportivas que se construirán, lugar y costo. El Jefe del COP ha incluido en el manejo de la preparación de los atletas, a un personaje llamado RAMÓN CARDOZE que no es METODÓLOGO, para estar a cargo de la Preparación de los atletas para los 24° JCC 2022. Como es un devoto del nepotismo, incluirá a su distinguida esposa, que laboró de Dietista en la CSS de San-Francisco, que maneja su Centro de Preparación. Como es incontrolable la criminalidad en el país, y hay desafío directo a las autoridades. Pregunto; ¿ frente a la insistencia del hospedaje de atletas, delegados, en hoteles y no una VILLA CA y del CARIBE, y los criminales vendrán del exterior, y los incontables que están en el país; ¿quién, el !Buen Gobierno¡, se hará responsable de la vida de los atletas?. Tomen nota de esto.