Al compás de 12 campanadas, cae el telón del 2019

Hoy, último día del año 2019, comienzo por elevar una plegaria al Todopoderoso que me ha permitido llegar a esta fecha gozando de buena salud para compartir en familia, y a la vez dialogar con ustedes, mis distinguidos y selectos lectores del país, y a los internacionales. También quiero aprovechar este momento para dar mi sincero agradecimiento a mis colegas de La Estrella de Panamá y del diario El Siglo, al presidente de GESE, y director de este diario, que creen en estos CUATRO PUNTOS: 1) La mentira dura hasta que la verdad florece. 2) Una verdad a medias es una MENTIRA COMPLETA. 3) Si dices LAS VERDADES pierdes las amistades. 4) El hombre recurre a las verdades solo cuando anda escaso de mentiras.

Tal como subrayé en el sumario, este abrazo amical de las dos manecillas del reloj, acompañado del ruido ensordecedor de los cohetes y voladores, bocinas de autos, y el repiqueteo de las doce campanadas de las iglesias, será para despedir el año viejo y dar un cordial recibimiento al nuevo año, el 2020. Igualmente este día me ofrece un momento propicio para evaluar desde mi óptica, advirtiendo que no soy ni pretendo ser el DUEÑO de la verdad, pero en forma justa y balanceada, lo que fueron los 365 días para el deporte panameño, más allá del 'show-deportivo'. El título del “Coctel” del 30 de Dic. 2019 decía: “Martinelli y Varela ignoraron errores de 'MT' en el deporte”. Sumario: “Sobre la Ley 50 que rige el deporte sólo les interesaba los ingresos que los eventos le producían a la Autoridad del Turismo”.

Hice el recorderis de las palabras de S.E. nuestro Pres. Laurentino Cortizo Cohen: “Tenemos un gran país pero no vamos por buen camino. No podemos seguir haciendo más de lo mismo. (Sr. Pres. esto está ocurriendo en el deporte, y Ud. no está al tanto). El ¡Buen Gobierno! tiene que liderar este proceso de transformaciones necesarias. El ¡Buen Gobierno! hace y no roba. Le recuerdo que creó un Nuevo Código de Conducta. 1) No mentir, 2) No hacer trampa, 3) No robar, y lo violó en el deporte con los nombramientos en los cargos directivos de Co-Pandeportes.

Todo presidente de una nación tiene que estar anuente de que el deporte es importante para su país, porque ofrece las siguientes posibilidades: 1) Fomentar la participación de NIÑOS Y JÓVENES en actividades socialmente adecuadas y muy necesarias. 2) Promueve hábitos de vida saludable que propenden el desarrollo de una sociedad más sana y espiritualmente. 3) Favorece la aplicación de programas deportivas (no la improvisación de cada dirigente de a 'real y medio' como estamos viendo, junto a Eduardo Cerda, CO-DG de Pandeportes, alias 'Rasputín, el Monje Loco'). 4) Afianza costumbre y valores sociales y culturales que forman parte de la identidad nacional. 5) Alcanza prestigio desde el punto de vista nacional e internacional. Esto se ha visto con algunos triunfos de atletas infantiles, juveniles y con discapacidad, en torneos nacionales e internacionales.

Es censurable la negligencia de la Jefa del Meduca, Maruja de Villalobos, y la 'VM' Sonia Smith, con el 'aval' del Jefe del ¡Buen Gobierno!, con sus funciones como Jefa del Consejo Directivo de Pandeportes, que ha ocasionado que allí es la 'tierra de nadie' y nos hace recordar , esa figura de ficción, 'Ali-Baba' y su Cueva. Se le ha dado una fuerte dosis de 'VENOCLISIS' a ese personaje 'Non-Grata' en el Deporte Olímpico RAMÓN CARDOZE, en un cargo de manejo en los XXIV JCC, 2022. Faltan poco para las 12 campanadas, y sigue siendo un misterio, pues, no se ha visto ni un bloque en cuanto a la construcción de coliseos para el 2022. Mientras la flamante Fiscal-Anticorrupción está pero apurada a que el 'Baby Valderrama', El 'Cacique' Mario Pérez, ocupen una SUITE, ya sea en La Joyita o el Renacer', nadie audita la Planilla Permanente y Transitorio de CO- Pandeportes, para ver cuántos de verdad están laborando o reciben sus cheques, en su cuenta personal. ¿Lo hará el nuevo contralor general, Gerardo Solís?

Doña Cecilia Pescao, con salario de $4,000 al mes. Parte de una glosa de 'EL ÁRBITRO, de Mi Diario, del lunes 30 de Dic. 2019 dice: “En los corrillos de Pandemónium que ya 'Chila Fish' tiene el camino allanado para llenar la Institución de su “New Generation” a partir de enero”. Con CERO, vergüenza, los 'RP' de 'Madurito' Amado, califican como un 'gran logro' deportivo del 2019. (¿Será que padecen de amnesia?) las CUATRO (4) Medallas de Bronce, de Panamá en los XVIII JP, del 26 de julio al 11 de agosto 2019, en Lima, Perú, y Panamá finalizó de #28, sin medallas de ORO y PLATA. En Deportes de Combates, en Judo KRISTINE JIMÉNEZ, ganó bronce en 52 kilos, y MIRYAM ROPER, bronce en Judo en los 57 kilos. En Lucha Greco, ALVIS ALMENDRA, bronce en 87 kg y HÉCTOR CENCIÓN, bronce en Kata (formas).

En los XVII JP Canadá 2015, Panamá fue #24, con 1 de plata y una de bronce. Pese a que las estadísticas no mienten, veremos que en el 2020, la irresponsabilidad del COP de pedir dinero para la asistencia de atletas y deportes a torneos para buscar Marcas Mínimas para los 32° JO Olímpicos, Tokio 2020. CO-Pandeportes iniciará el año 2020, con su mismo papel de Cajero Automático del COP y Federaciones. El COP recibe fondos del COI y PANAM-SPORTS, y será un secreto cómo se invierten y en qué deportes, el 2020. Lo cierto es que esta noche las 12 campanadas, indicará el fin del 2019, y el inicio del año 2020. Estaré en espera de las palabras al inicio del 2020, del jefe del ¡Buen Gobierno!