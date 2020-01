El dopaje continúa dañando el perfil del deporte olímpico

Dos Notas Sueltas: N°1). Por motivo de espacio, con justificación muchas veces hay que cortar parte del “Coctel”. Esto pasó el miércoles 8 de enero 2020, cuando fue eliminado el último párrafo del escrito con título principal: “'Los Juegos 2022 avanzan muy bien', ¿'fake-news' o burla'?”. Decía: “Como en el deporte estamos rodeados de mitómanos, en vez de palabras del jefe del ¡Buen Gobierno!, un 'RRPP' tituló su escrito del lunes 6 de enero 2020 (Día de los Reyes Magos), “Juegos 2022 avanzan muy bien”, “En vez de palabras del Judas del COP, Camilo 'Madurito' Amado, o el Jefe de COPAN solo en papel, Henry Pozo recurrieron a una figura con '0' credibilidad, y cuestionado en el Tenis de Mesa, EMILIO WONG, 'DT' de COPAN, que dijo: “Gracias a la gestión del presidente Laurentino Cortizo y su equipo de trabajo, se ha adelantado mucho en estos días (julio de 2019)”.

El título del “Coctel” del viernes 3 de enero 2020, leía: “El Pres. Cortizo: 'Hay poco avance en los 24° JCC, Panamá, 2022'”. Sumario: “Fue parte de sus palabras en la 2ª Legislatura del 1er. Periodo de la 'AN'. “Tenemos un buen equipo, hay que hacer ajustes”. Transcurrieron solo tres (3), lo que prueba que se trata de 'FAKE-NEWS', la nueva epidemia que azota al país en todos los niveles. No se sabe nada concreto de las obras deportivas a construir que hablan de un costo de $338 millones, y un supuesto préstamo millonario de GBR. No se debe seguir engañando, y creo que Luisín Mejía, que preside Odecabe, sabe que esto 'huele mal'. Tomen nota de esto.

Nota N°2. Sin ser un letrado, pero con conocimiento de lo relacionado con la Ley que rige el Deporte Olímpico en Panamá (Ley 50 del 2007, con sus reformas, y el 'DE' 599 del 2008 que la Reglamenta, con mucho respeto, me atrevo a señalar a la distinguida fiscal Anticorrupción, LEYDA SÁENZ, que en las investigaciones que hace de las federaciones y asociaciones deportivas, usted debe analizar los informes financieros de cada una de ellas, principalmente del COP, que preside Camilo Amado Varela, que no se le menciona por nada, cuando su nombre, se menciona en el Sistema Penal Acusatorio de Panamá, lo mismo que a su distinguida esposa, Teresita Medrano de Amado, que desde el 28 de agosto de 2019, el Sr. JAIME ANTONIO PÉREZ hace una denuncia escrita por el presunto delito de FALSEDAD por parte de Teresita Medrano de Amado, al igual que el Sr. Carlos Herrera, hicieron una elección falsa de la Federación Panameña de Gimnasia, sin ser los dirigentes legítimos, usurparon los cargos de Presidente y Sec. General.

Se les acusa de una posible falsedad jurídica. Aún recuerdo la forma como Ud. Fiscal, trató esta 'NOTITIA CRÍMINIS'. Termino diciendo que en mi opinión se debe permitir ser asesorada de personas que saben de la materia; sin afirmar, la pudieran estar engañando.

Sobre el tema de hoy. Cuando la mayor atención de COI seguramente está en que Lausana, Suiza, donde está la sede del COI, tiene a todos su miembros presentes, pues, están por celebrarse los III Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno, Lausana 2020, que van del 9 de enero al 22 de enero, con la participación de 1,792 atletas de 79 países. No es llamativo para la mayoría de los países latinos en particular los de 'CA' porque no participan. En Lausana está el Pres. de ODECABE, Luisín Mejía como Miembro del COI. De los países Latinos están Arg. 16 atletas. Bra. 12, Chi. 8. Col.2 Ecu.1.Méx. Can. tienen una delegación numerosa y USA 96 atletas. La noticia un tanto 'amargo' para el Pres. del COI, Thomas, la confesión por parte del medallista de Bronce Femenina, en los XXX JO de Verano, Londres 2012, de RATTKAN GULNOI, y su entourage, sobre dopaje en la Federación de Levantamiento de Pesas.

Dentro de la autoridad del COI relacionado con los Juegos Olímpicos, ha creado una Comisión Disciplinario que preside uno de sus Miembros, DENIS OSWALD, para hacer un seguimiento INMEDIATO de la confesión de dopaje por la atleta femenina RATTIKAN GULNOI, ganadora de una medalla de Bronce en los XXX Juegos Olímpicos de Verano, celebrados en Londres, Gran Bretaña, del 27 de julio al 12 de septiembre 2012. La Agencia Mundial Anti-Dopaje (WADA/AMA) tiene documentos de la emisora ALEMANA ARD, que tiene una serie de ACUSACIONES relativas a la Federación Internacional de Halterofilia (levantamiento de pesas). WADA puede confirmar que es independiente, y el Departamento de Investigaciones (I&I) está al tanto, y continuará su investigación sobre posible incumplimiento del Código Mundial Antidopaje.

Si observamos con detenimiento, veríamos que gran parte de las violaciones antidopaje ocurren en las comunidades que practican los deportes populares, entre ellos el fútbol, béisbol, pesas, y otros. Con acierto señaló la colega y psicóloga clínica, Dra. Geraldine Emiliani, que muchos de estos atletas han nacido y se han criado donde el buen ejemplo es escaso, y es más fácil imitar lo malo. Tomen nota de esto.