El ¡Buen Camino¡. Corregir las Leyes que rigen el deporte

Dos Notas Sueltas. N°1). Complace que la IAAF está resaltando a un puñado de atletas latinos con posibilidades de hacer un buen papel en los XXXII Juegos Olímpicos de Tokío Japón, 2020, y hasta ganar medallas. Entre ellos está el cubano Juan Miguel Echevarría, #1), en el Ranking Mundial de la IAAF, de enero 2020, de Salto de Longitud con 1,451 Puntos. Además es ‘CM’ Bajo Techo, con oro en Birmingham, GBR, 2018. Oro en los XVIII ‘JP’ Lima, Perú, 2019. Siendo favorito en ‘CM’ al Aire Libre, en Doha, Qatar, 2019, fue sorprendido por el jamaicano Tajay Gayle, y Echevarría terminó con la presea de bronce. El Cubano confirmó su participación, en la prueba de Villa Madrid, la 7ª parada del Tour Mundial Atlético Bajo Techa, del 21 de febrero 2020. Echevarría, también ganó la medalla de oro de la Liga Diamante, IAAF, 2019.

Nota N°2). Entristece que la IAAF resalta buenas noticias para atletas latinos de ambos sexos, y para los JO de Tokio, Japón, no hay una sola nota alentadora para nuestros atletas. En los 100 mts. planos, Alonso Edward no en el ránking de enero 2020, entre los primeros 590 clasificados. En los 200 metros planos, Edward está de #21 con 1223 Puntos. El #10 es Bernardo Baloyes, (Col) 1,288 Puntos. #15, Aldemir Junior, (Bra) Bra, 1261 Puntos. En la Marcha, hombres de 20 Kms, no está clasificado YASSIR CABRERA, (Pan). #9), Caio Bonfin, (Bra), 1,244 Puntos. #13), Col. Edgar Arévalo. #17), David Hurtado, (Ecu), 1,198. Puntos. Cabrera, tampoco está clasificado en los 50 Kms. Marcha. En la rama femenina, entristece, pues, hay un caos. La única panameña en una buena casilla en el Ranking de enero 2020, es Gianna Woodruff, #37, con 1177 Puntos. De #15), Laurean Hechevarría, (Cuba) #15).

En Lanzamiento de Disco, Aixa Middlenton, (Pan), no está entre las 700 clasificadas. Lo mismo que Andrea Ferris, que no está en el Ranking de 800 y 1500, mts. planos. De ‘CA’ complace que en los 100/Mts. Vallas, está Andrea Carolina Vargas de Costa Rica, de 24 años, que ya tiene su cupo para Tokío 2020 Está de #8), con 1335 Puntos.

Tema de hoy. En nuestro deporte los hechos demuestran que nada mejorará. Como resalto el título de hoy: “El ¡Buen Camino¡. Corregir las Leyes que rigen el deporte”. Coro de Martín Torrijos (2004-2009), con su Eslogan, “Patria Nueva”. De deportes: “El Programa de Alto Rendimiento de donde SALDRÁN LAS FIGURAS representativas en los escenarios nacionales e internacionales. Será atendida según las exigencias de convertir a Panamá en una potencia deportiva”. Durante cuatro (4) años el DG. Ramón Cardoze no tuvo un CEARE. Hizo uso gratis de “Kelly’s Fitness”. Recordarán que demandó a este servidor antes la ‘CSJ’, dizque por “lesionar su honra”. En los Gobiernos siguientes: Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela, y lo que van del ¡Buen Gobierno¡, de Don Nito Cortizo, todo corean lo mismo. “Hay que convertir a Pandeportes en un Ministerio con Autonomía y “DAR MÁS DINERO A LOS ATLETAS”.

No han querido por nada, corregir y modificar, el ‘DE’ 599 de 2008, que ha convertido a las Asociaciones Dep “en zánganos deportivos permanentes’, y exonerados de la masificación. Ludgardis Arrue es la Presidenta de la Unión Int. de Pentatlón Moderno, (UPIM), y ‘SG’ Luis Francisco Sucre. Siguen a pie de la letra, todo lo que dice, el ‘Mitómano’, ‘Madurito’ Amado Varela. Incurrieron en el error como la Fepat de mantener al Pentatlón Moderno como parte de ODESUR y no NORCECA. Cuenta con pocos atletas de ambos sexos y sin nivel, según el listado oficial de la UPIM, Hombres: Armando Abaunza, Luis Acevedi, Amílcar Adames, Marcos Agrazal, Abraham Aguado, Esteban Arborera, Carlos Alcázar, Missael Aguilar, Nehemías Aguilar Chapman. En Norceca están todos los países de ‘CA’. La Copa Mundial de la UPIM, por equipo será en Cairo, Egipto, del 25 de Feb. al 1 de marzo 2020’, ¿Panamá asistirá?. ¿Recibirá fondos del Cajero Automático del COP, que maneja Eduardo Cerda, Alías Rasputín, el Monje Loco?.

Siendo el Triatlón un deporte privilegiado que Maneja ‘Alán ‘Linton’ Baitel, que junto a ‘Madurito’Amado controlan la cuenta Bancaria del COP, que unieron fuerzas para botar a la ‘SG’ Estela Riley por denunciar que cambiaron la Cuenta Bancaria. También forma parte de ese ‘combo’ Ivette Bourette, que en forma’ inmoral’ es la Jefa de Misión per-

manente del COP, y está vinculada al Triatlón. Estoy haciendo mis pesquisas para saber qué cantidad de dinero reciben los Triatletas de las arcas de Pandeportes. Ningún atleta de ambos sexos está clasificado para Tokío, 2020.

El ranking de Unión Panameña de Triatlón 2019, refleja que solo tienen 14 atletas, que incluye Billy Gordón y Peter Vega, que participó en un evento en 2019. Hay pocas atletas femeninas. ¿Qué hará el jefe del ¡Buen Gobierno¡, ‘S.E’ Laurentino Cortizo Cohen?, para EXTIRPAR ese cáncer del Deporte Olímpico? Tomen Nota de Esto.