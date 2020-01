‘CA’ no está al día con los Cambio de la IAAF del 2020

Dos Notas Sueltas. N°1). Da la impresión de que el motivo podría ser el mismo, la búsqueda de Don Dinero, el USA$.

El llamado Coalición Panameña Pro-Deportes, cuyo Coordinador es un ‘Fantasma´ llamado Edgardo López, que dice que es un movimiento apolítico que nace de ex – atletas, dirigentes deportivos en práctica, y padres de familia vinculados al deporte por sus hijos. Lo más curioso es que no hay un solo nombre excepto el del Coordinador. Lo llamativo es que hay una carta, con dos fechas; viernes 24 de enero 2020, y Panamá 22 de enero 2020 que Dice: “ Con miras a que los atletas, clubes, ligas y la comunidad en general sean informados de la importante responsabilidad que cada Federación/Asociación participante en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022 a realizarse en Panamá, la Coalición PRO-DEPORTES, ha publicado en su web un cuestionario con preguntas base para que cualquier persona interesada, atleta, club deportivo, empresa privada, sea informada directamente por la Federación/Asociación Deportiva.

Sigue: “Esta carta modelo con el título “Cuestionario tras segunda fase de conversatorio con Pandeportes y JCC2022”, es una iniciativa de la Coalición Panameña Pro-Deportes con miras a aumentar la integridad, comunicación y ‘transparencia’ en los organismos deportivos. Da tristeza que Camilo ‘Madurito’ Amado, Edwardo Cerda, alias Rasputín el Monje Loco, Doña Ceci Pescao, y Mónika Boloboski, bajo el mandado del HD. Brands, han enredado a este grupo que ‘dicen’ que están conformado por padres de familia, atletas ex atletas, y dirigentes que buscan ‘mejorar la gobernanza y la transferencia’ en el deporte. A estos a que han recurrido, solo les interesa el USA$, y sus cuentas bancarias. Así es.

Nota N2). Si ven por allí al Letrado Ademir Montenegro, que era uno de las voces más escuchadas de CONFEDEPA, en oposición a modificación de los Estatutos Express del COP, para que puedan reelegirse, ya que el periodo actual vence en octubre del 2020, y no pueden estar manejando DON DINERO, de los XXIV JCC, Panamá 2022, me le de un efusivo saludo. Ademir que es Pres. de la Asociación Panameña de Hockey sobre césped, recibí una nota de prensa de la FI de Hockey que dice: “Aclaración sobre Reglas del Hockey Indoor”. Para la persona de la Federación Continental a cargo de Reglas y Oficiales. Para la persona de la Asociación Nacional a cargo de Reglas y Oficiales. (Si usted no es la persona a cargo de las –Reglas y Oficiales de la AN, estaremos profundamente agradecidos si reenvía este correo a la persona correspondiente). Con el fin de aclararle a los oficiales técnicos cuándo permitir que los jugadores suspendidos vuelvan a ingresar al campo de juego, se agrega el siguiente texto (en negrito y subrayado), a la nota explicativa R 14.1d: Desde que se detiene el tiempo cuando se adjudica un córner corto hasta que el juego se haya reiniciado, después que se haya completado el córner corto”. Por limitación de espacio, continuaré mañana. Tomen nota.

Tema de hoy. Al comenzar la década del 2020, tanto el COI como el Atletismo, Deporte Rey en los Juegos Olímpicos y Juegos Regionales, que otorga más medallas de oro, plata y bronce, ha iniciado una serie de eventos que otorgan más dinero a los atletas élites de las diferentes especialidades tanto de eventos de pista como de campo, maratones, etc. etc.

Uno de estos eventos nuevos se llama ‘Tour Mundial ‘Indoor Door’ (Bajo Techo), que tiene vinculación con el Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo, del 13 al 15 de marzo, 2020. El Tour Mundial de Atletismo Bajo Techo, tiene siete (7) fechas. La primera fue el 25 de enero en Boston, USA. #2), el 31 de enero, en Karlsruhe, Alemania. #3), Dússeldorf, Alemania, 4 de febrero. #4), 8 de febrero, Turún, Alemania, #5), 15 de febrero, Glasgow, Reino Unido. #6), 19 de febrero, Liévin, Francia. y #7, 21 de febrero 2020, en Madrid, España. Es el único evento que contará con la presencia de atletas latinos de ambos sexos. Estará compitiendo Yulimar Rojas de Venezuela, que por coincidencia entrena en España, y Salto Triple. También participará el cubano Juan Miguel Echevarría de 20 años, Campeón Mundial de Salto de Longitud. Otro evento, es el Tour Continental Mundial 2020 que tiene diferentes niveles, y los países Centro América, con muy pocas excepciones, no incluyo a Panamá, tienen atletas para participar. En el Tour Continental de Nivel de Oro, hay 10 eventos. El único en América es el 13 de junio 2020 en Kingston, Jamaica. El Tour de Nivel de Plata, también con 10 eventos, en América tendrá uno el 4 de abril, en América, Internacional de Granada por Invitación.

El 2 de Mayo, Internacional de Jamaica por Invitación. El 17 de mayo, Gran Premio Brasil Caixa, en Sao Paolo. Como pueden apreciar lectores Centro América, no tiene el nivel para estos eventos élites de 2020. Esto indica que los Gobiernos que incluye a Panamá, tienen que empezar a mirar, el desgaste de fondos en lo llamado Juegos del Codicader, que no ha mejorado, ni lo hará, el nivel de nuestro atletismo. Tomen Nota.