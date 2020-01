Eventos en que Panamá tiene que buscar cupos para Tokio 2020

Dos Notas Sueltas: N°1). Enero, el primer mes del año 2020, hoy martes entra en su día 28, indicando que faltan tres días para finalizar. Por ello me llama la atención el silencio sepulcral del 'CE' del COI, respecto al estatus del presidente de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ACNO), Ahmad Al-Fahad Al Sabah, de Kuwait. ACNO fue fundada el 26 de junio de 1979 en San Juan, Puerto Rico, con Don Mario Vázquez Raña, Pres. del CON de México y de la ODEPA. ACNO es la Asociación de CONs de los cinco continentes: 1) África, 2) América, 3) Asia, 4) Europa y 5) Oceanía. Lo presidió de 1979 hasta 2012, cuando renunció por jugadas 'sucias' del kuwaití Ahmad Al Fahad, que fue electo presidente, que se autosuspendió temporalmente de sus funciones, por la presunta vinculación de sus funciones con una conspiración política en su país. Para ser más específico, de todos sus derechos, prerrogativas y funciones hizo alarde de que sería absuelto ipso facto, por las autoridades de Suiza.

Esto fue en el 2018, y ya estamos en la parte final de enero 2020. En la elección de ACNO del Comité Ejecutivo 2018-2022, en algo casi inédito dejó el cargo de presidente (guardado para el privilegiado Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah de Kuwait. ROBIN MITCHEL, (Fiyi) fue elegido 'VP', y Pres. Interino. ¿Hasta cuándo seguirá esto?

Nota N°2). En el 'Coctel' del lunes 22 de enero 2020, con los primeros resultados de ambos sexos. Del nuevo evento de la IAAF, Tour Mundial 'Indoor Tour' (bajo techo), que fue en Boston, USA, en el resultado del SALTO TRIPLE, señalé que el ganador se llama PABLO TORRIJOS NAVARRO, es de nacionalidad española. Tiene 27 años, es de la capital Castelló de la Plana. Idioma Oficial, castellano y valenciano. La población es de 576,898 habitantes. Es parte del Club Playas de Castellón, y es entrenado por Juan Carlos Álvarez. ¿Tendrá parentesco con los Torrijos de Panamá? La segunda prueba de este 'Tour Mundial 'Indoor Tour' (bajo techo), será el viernes 21 de enero en Karlsruhe, Alemania, que otorga 'Wild-Card' a los ganadores para participar en el 'CM' de Atletismo Bajo Techo, en Nanjing, China del 13 al 15 de marzo 2020. Estaré pendiente para ver cuántos latinos compiten, y si habrá uno de Centroamérica. Tema de hoy. Aunque el Jefe del COP, Camilo 'Madurito' Amado, un mitómano incurable. Edwardo Cerda, DG. de Pandeportes, alias, “Rasputín el Monje Loco”, y los Pres. de Federaciones y Aso. Deportivas saben la realidad, que para los XXXI JO de Verano, Brasil 2016, disfrutaron de todos los beneficios que otorgaron la Comisión Tri-Partita del COI, para esa cita olímpica, para los XXXII JO de Verano, Tokio, Japón 2020, tendrán que lograr cupo en las distintas competencias clasificatorias, que mantienen como un secreto, que el 'Coctel' compartirá con sus lectores. TAEKWONDO. La prueba clasificatoria será del 10 al 15 de marzo 2020, en SAN JOSÉ, COSTA RICA. El mitómano de esta federación no ha dicho en voz alta que solo ha inscrito a una atleta, CAROLENA CARSTENS, en 57 kilos, porque no tiene más atletas. Hace alarde de que para los 24° JCC, Panamá 2022, tendrá atletas para ganar medallas.

LUCHA. Preside Ángel Reira, el clasificatorio para los JO, Tokio, 2020, será del 10-16 de marzo en, Ontario, Canadá. La Lucha en los XVIII JP, Lima, Perú, 2019, a última hora ganó una de las dos medalla milagrosa en los 87 kilos del estilo greco con Alvis Almendra. Algo que podría estar a su favor, es que en los 'JP' algunos atletas ya ganaron sus cupos para Tokio en esto lo podría favorecer para clasificar. La lucha no tiene más atletas de nivel en ambos sexos. En greco hay 6 categorías hombres. En Lima, Perú 2019, Ecu. oro en 60 kg. Cuba, oro en 67, 97 y 130 kilos. USA, oro en 67 kg. En lucha libre hombres: USA: oro, 57, 74, 97 y 125 kg. Cuba: 65 y 86 kilos. DAMAS en las 5 Divisiones del Estilo Libre, 50, 53, 57, 68 y 76, Panamá no tuvo un buen nivel. KARATE. Tendrá su clasificatorio del 8 al 10 de marzo en, París Francia. Es un deporte que por petición del país sede, Tokio, Japón, hará su debut en Juegos Olímpico. En Panamá dicha Asociación está bajo la batuta de Eduardo Frías. Kumite que es el deporte principal porque es de combate, tiene tres categorías de ambos sexos, 67 kilos, 75 y +75 kilos. No tiene nivel para Juegos Olímpicos. Más bien han logrado cobijarse bajo la modalidad, de KATA, que significa Formas, que practica HÉCTOR CENCIÓN. Tengo mis dudas que clasifique para los JO de Tokio, pero le deseo suerte.

Paso a hablar del judo, que busca su cupo con dos damas. Kristine Jiménez, en los 52 kilos, y la veterana Miryam Roper, en los 57 kilos. Como la clasificación está basada en puntos, tienen que combatir en varias pruebas. El #1 es del 6-9 de marzo, en Argentina. Del 13-16 de marzo en Chile. Del 20-23 de marzo en Perú, y del 16-20 en Canadá. Le deseo mucha suerte a nuestras atletas. El levantamiento de pesas tendrá su torneo de clasificación, del 14 al 21 de marzo en Bucarest, Rumania. Mañana hablaré en detalle de la clasificación del boxeo olímpico. Tomen nota.