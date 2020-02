Aún no está claro en nuestro deporte qué es un CEARE

Dos Notas Sueltas: N°1.Para el día 23 de febrero, se escenificará la Copa Panamericana de Triatlón en la Habana, Cuba, donde se repartirá los premios así: 1), 750.00 USD$. 2), $ 625.00. 3), $500.00. 4), $375. 5), $250.0. En la rama masculina, hay una lista de 34 participantes, y no aparecen las 'super-estrellas' masculinas de 'Linton Bay' Baitel, la que enforma inmoral como es el caso de Ivette Burrete, que es la Jefa vitalicia de Misión a todos los Juegos Olímpicos y Regionales, y a la vez está vinculada al triatlón. Entre la lista de participantes hombres menciona a Diego Moya, (Chile), Collin Chartier, (Usa). Carlos Javier Quinchara Forero, (Col) Luciano Taccone, (Arg), Juan José Andrade Figueroa (Ecuador). Dan Smith, (Usa). Miguel A. Márquez, (Méx). Sigue hasta llegar a 34 competidores masculinos.

En la rama femenina están inscritas 22, y no aparece en lista el nombre de ninguna panameña. He algunas damas en la lista. Elizabeth Bravo, (Ecuador). Romina Biagoli, (Arg). Leslie Amar Álvarez, (Col). Lina María Raga, (Col). Veamos el Ranking Continental de la Unión Internacional de Triatlón, (UIT), al 17 de febrero 2020. Peter Vega, está de N° 67 con 515.64. y Billy Gordón, #78) con 368.94. Estos son los atletas, sin nivel que aspiran a estar en los 33° JO de Verano, en Tokío, Japón. Como Pandeportes es una nave a la deriva, lo único que se hace es pedir dinero a la 'Caja Registradora.

Nota N°2. Los que creen que el 'Coctel' está en contra de las actuaciones del Jefe del ¡Buen Buen¡, tan solo tienen que seguir las glosas que publica todos los lunes, la Columna 'El Árbitro', en el periódico 'Mi Diario'. Una dice: “El Diputado manda: “Una árbitra bien informada nos confirmaba en la semana que en Pandemónium el que nombra al nuevo personal es el nuevo diputado del barrio. “A él le dieron esta institución y es el que hace los nombramientos”, dijo la fuente. Sigue: “Los mismos errores: Los árbitros de Pandemónium comentan que el 'GobierNito' está cometiendo los mismos errores que el 'Tortugón', que nombró a uno de sus empleados sin experiencia y ahora está subiendo y bajando escalera y el deporte hasta la 'wacha'. Señor Presidente, saque el partidismo de la administración pública”.

Tema de hoy: En el Coctel del lunes 17 de febrero 2020, que solo apareció en el Sitio Web, Instagram etc., leía: ¿'Discriminación' Abierto con el Deporte Olímpico?. Resaltando en el Sumario el gasto de casi $8 millones de USD$, para construir un Estadio de 'Fútbol Norteamericano, que evidentemente no se practica en los barrios populares por muchos motivos”. Hay un silencio casi sepulcral de 'no me importa', con es el caso del Baloncesto, y muchos otros deportes que no tienen coliseos, para practicar, y menos la masificación de sus deportes. Mi pregunta ahora. ¿Quién y cuánto costará el mantenimiento de este Estadio, en la Ciudad Dep. Saladino?. ¿Los dineros que reciben de las entradas a los espectáculos, a que cuenta del Club Kiwanis serán depositados?.

Estamos en medio de una confusión, de un número elevados de la dirigencia deportiva que no tienen claro qué es un Centro de Alto Rendimiento, (CEARE), y qué es su funcionamiento primordial. No estoy seguro, si la visita del Primer Vice-Presidente del INDER de Cuba, Raúl Fornés Valenciano, acompañado de la Embajadora de Cuba en Panamá, Leyda González, y otras persona, que incluye a los locales, a las oficinas del Instituto Panameño de Deportes, y fueron recibidos por el 'DG' Eduardo Cerda, 'Alías Rasputín El Monje Loco', asimilaron la explicación que seguro recibieron de la Dirigencia del INDER, l que juegan en el Deporte de América Latina. En Panamá de sobra están los dirigentes que hablan sobre un Centro de Alto Rendimiento, sin entender que no es para 'birria', sino, para un proceso que comienza con los atletas preseleccionados (y no de a dedo).

Comienza con una Evaluación Física Médica, en este caso del altamente cuestionado CEMED, que ni siquiera cuenta con laboratorio para un examen completo a los atletas. En Panamá es un misterio lo que hacen con los atletas que residen en el exterior. Un CEARE es una instalación deportiva, cuya finalidad es el de mejorar el rendimiento proporcionando a los deportistas de alto nivel (tomen nota, de alto nivel), las mejores condiciones posibles. En Cuba está el 'CEARE' con el nombre de 'Giraldo Córdova Cardín'. Allí está centrado unos 40 deportes, 17 categorías mayores, y 23 juveniles. Allí se ha formado grandes estrellas del deporte cubano, muchos que ahora son formadores de la generación del relevo deportivo cubano, y de otros países de América y Europa. Nombres como Javier Sotomayor, siguen no solo preparando nuevos valores deportivos, sino algunos son estrellas ya clasificados para participar en los Juegos Olímpicos, de Tokío, Japón.

También hay que mencionar el nombre de Iván Pedroso, que sigue preparando relevos de la nueva generación. El otro Centro de Alto Rendimiento en la Habana Cuba, que rinde una gran labor es el Cerro Pelado. Es una lastimo que mucho de nuestros atletas destacados, no han hecho un esfuerzo por estudiar Metodología del Deporte, para pasar a ser formadores de nuevos valores del deporte, y que los 'Gurús Paísas', que no los quieren en Colombia, está recibiendo salarios de $,4,000.00 y $5,000.00 al mes, y no se ve el progreso en nuestro deporte, para los 24° Juegos 'CA' y del Caribe, Panamá, 2022. Muchos prefieren 'una chambita' en la Planilla Transitoria de Pandeportes. Tomen nota de esto.