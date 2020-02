El !Buen Gobierno¡ con otro 'show' de los 24 JCC, 2022

La Nota Suelta de hoy. Para los días 21 al 23 de Febrero 2020, será el 'Gran Slam' de judo 2020, en Dusseldorf, Alemania, con la participación de 427 atletas de 120 países. Hombres 427. Damas 291. En la categoría de los 52 kilos, aparece Kristine Jiménez, (Pan), en la casilla #34. También aparece Miryam Roper, que competirá en los 57 kilos, en la casilla #12. Si hay algo que nos debe complacer a todos los panameños, en especial los seguidores del judo, es que al parecer, por el sistema de clasificación de la 'FIJ', estas dos atletas, aunque no tienen posibilidades de ganar medallas, estarán participando en los XXXII Juegos Olímpicos de Verano, Tokío, 2020. Sustento, primero con Kristine Jiménez de los 52 kilos. En la competencia de Judo de los 52 kgs, las latinas y atletas de América que están entre los 18 atletas con cupos, son: Larissa Pimenta, (Bra) con 3,510 Puntos. Angélica Delgado, (Usa), con 2,462 Puntos.

Fueron objetos de Cuota Continental, Ecaterina Guica, (Can), con 1,825 Puntos, KRISTINE JIMÉNEZ, (PAN), con 222 Pts., recibieron CUOTAS CONTINENALES, para la cita Olímpica, Tokío, 2020. De Miryam Roper, que compite en los 57 kilos damas, señalo que aparece en la lista de Clasificados de casi 20 cupos, para estar en los 'JO' de Tokío, pese a que tiene 1982 Puntos. Mejores clasificadas. 1), Christi Deguchi, (Can), 6456, Puntos. 2), Jessica Klimkait (Can). 3), Yoshida Tsukasa, (Jap), 4450 Puntos. 4), Tamaoki Momo, (Jap), 4475 Puntos.5), Jakova Nova, (Kos), 4450 Puntos, y de América, #6) Rafaela Silva de Brasil con 4319 Puntos. Las pruebas de nuestras dos atleta, será como sigue en Tokío. En los 52 kilos damas, el domingo 26 de julio. Pruebas eliminatorias. Repechaje 52 kgs., Semi-Finales.

Lucha por las dos preseas de bronce, y finalmente, la lucha por las medallas de oro y plata.

Pasando a los 57 kilos damas donde competirá Miryam Roper, será el lunes 27 de julio en la Ronda Eliminatoria, Cuartos de Finales. Pasan al Repechaje donde lucharán por las dos medallas de bronce. Termina con la lucha por la medalla de oro y plata. Lo más que puedo desearle es surte a estas dos atletas.

Tema de hoy. Para que haya una especie de coordinación con el título principal del Coctel de hoy, y desde luego el Sumario, comienzo por citar ese refrán dicen que se originó en España que advierte que: “Todas nuestras acciones en la vida generan consecuencias. En este sentido “sembrar vientos y cosechar tempestades”, hace referencia a la idea de los resultados negativos que producen acciones mal encaminadas”. Antes de asumir las riendas presidenciales el 1° de julio de 2019, S.E. Laurentino Cortizo, y ahora estamos en la segunda fase del mes de febrero 2020, en su Plan de Acción 'Uniendo Fuerzas'. En el Punto 6 de Transformaciones necesarias”. En parte afirmó que: “El Buen gobierno tenemos que liderar ese proceso de transformaciones necesarias”.

Pregunto: ¿Cree Don Nito que está haciendo esto en el firmamento deportivo?. En una encuesta seria, la respuesta sería un NO, claro con la excepción de los 'YES-MAN. Todo país serio tienen leyes que rigen el deporte, con la excepción de Panamá, que el ¡Buen Gobierno¡ ha ignorado, y Pandeportes, es la tierra de nadie, y si dudan, basta con ver los Salarios de las Planillas Permanentes y Transitoria. Panamá logró la sede de los XXIV JCC, en febrero de 2017 en Barranquilla, Colombia, en base a informaciones falsas. La bandera de los 24° JCC 2022 fue recibido por el entonces Alcalde de la ciudad de Panamá, José I. Blandón que está apartado, y el de torno José Luis Fábrega, hace tiempo hizo su papel de 'Poncio Pilatos', y no quiere saber de estos Juegos. En los Diarios, y en forma respetuosa a los ciudadanos, en especial las personas serias, y que no son militantes del partido en el poder. Dice: “Los avances de los preparativos de los XXIV JCC 2022, el cual contará con un presupuesto asignado de $310 millones. La Primera cifra que cantaba el Henry 'El Pirata Morgan' Pozo, Jefe de COPAN, era en el renglón de $220 millones. Esa cifra que ahora ha vuelto a bajar, había subido a $338 millones, cuando los de la Embajada de GRB, prometeo los millones que quería Panamá de préstamo. En esta nota está de 'cantalante' del Pres. Don Nito, el 'VM' Juan Carlos Muñóz, y no la voz de la “Unidad Coordinador de Infraestructura Pública' (UCIP). Ahora quedó en el paquete de obras 'UN VELÓDROMO' que había rechazado, S.E. JCV'. Su construcción tiene que ser con las especificaciones FIC. La IAAF es estricto con la construcción de un Estadio de Atletismo, que tienen que incluir todos los eventos de pista y Campo, y lugares de calentamiento etc.

En forma irresponsable y demagógico, el SD de Pandeportes, Luis Denis Arce, un simple 'Yes- Man', señala que se está trabajando de manera conjunta en el PLAN PANAMÁ 2022, que no existe, y fue y es un engaño de 'Gurú Paísa', Fabio Ramírez, desde el 2017. Aún no han podido enseñar los lugares en que construirán las obras, el costo de cada uno. Esto Mitómanos dan risa, pues, también dicen: “El tiempo es corto y hay mucho que hacer. Si creen que en el poco tiempo que faltan puede hacer atletas para ganar medallas de oro, es una gran mentira. Tomen nota de Esto.