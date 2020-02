Notas sueltas anotadas en mi libro de apuntes

Primera nota: Si hay un Miembro del COI, que se caracteriza por decir las cosas por su nombre, es decir, 'al pan, pan, y al vino, vino, es sin duda alguno Richard 'Dick' Pound, oriundo de Canadá, y hoy es el Decano del COI, o sea, es miembro Activo desde 1978. Fue el primer presidente de WADA/AMA. También no me canso de repetir, que fue el 'genio' financiero del COI, que logró durante la presidencia de S.E, Juan Antonio Samaranch, que a partir de los XXIII Juegos Olímpicos de Verano, celebrado en el Coliseo Memorial de los Ángeles, del 28 de julio al 12 de Ago. 1984, con la presencia de 140 CONs, que compitieron en 221 eventos, y 23 deportes. De esa fecha el COI, comenzó a fortalecer sus ingresos por patrocinio económico etc. En una noticia de la 'AP' originado el 'Tokío, Japón dice: “Un Miembro Senior del COI, se refería a Richard 'Dick' Pound, dijo que el martes, que si resulta peligroso, celebrar los Juegos Olímpicos en Tokío, debido al brote de coronavirus, es más probable que los organizadores lo cancelen por completo, que posponerlo o moverla. Dick Pound estima que han una ventana de TRES (3) MESES; tal vez una de DOS (2) MESES , para decidir el destino de los Juegos Olímpicos de Tokío a finales de mayo”. Tomen nota de esto. Algo tiene 'un olor fétido'. Quizás algunos recuerdan que circulaba una carta que supuestamente fue enviada por NICOLÁS BOUMPANE, Secretario General al 'DG' de Pandeportes, Eduardo Cerda, 'Alias Rasputín el Monje Loco', en donde le dijo que tenía que respetar los Estatutos de la 'FI' de Gimnasia, y que esperaba su pronta respuesta a su Carta. Recordó a 'Rasputín, que la 'FIG' es reconocido por el COI, y fue enfático de que era ilegal su afiliación al TADPAN. Buompane dijo que esperaba su pronta respuesta a su MISIVA. Según mis pesquisas, y como si 'Madurito' Amado Varela, y Damaris (USD$) dueños del TADPAN, controlan sus actuaciones, no ha contestado la misiva. Paso a otra nota. Como algunos deportes han pasado a un segundo plano, hay pocas informaciones de la actuación de los Atletas de los países latinos, pese a que se acercan los XXXII Juegos Olímpicos de Verano. Ayer hablé de la participación masculina en la Copa Mundial de Gimnasia Artística, en Melbourne, Australia, que otorga puntos para clasificar a la cita de Tokío 2020. Lo más agradable para la comunidad latina, fue la medalla de plata ganada por JORGE VEGA, de Guatemala, en Salto de Potro, con 14,783 Puntos. Joshua de México fue #7), con 14,066 Puntos, y Audry Nin Reyes, de República Dominicana #8) 13,603 Puntos. Ha sido un tanto difícil seguir este torneo de Gimnasia Artística de Melbourne, Australia. Aún no conozco los resultados del 'All-Around' Por Equipo, y tampoco Individual. Veamos los resultados de las damas en sus cuatro modalidades en donde las atletas tuvieron poca presencia entre las ocho (8) finalistas. Barras Asimétricas: #1), Diana Varinska, (Ucr), 13,733 Puntos. #2), Glorgia Godwin, (Aus), 13,633 Puntos. #3), S. Daria, (Rus.), 13,533 Pts. #4) G. Rose Brown, (Aus), 13,466 Pts. #5), Aoka Mori, (Jap), 13,366 Pts. #6), II Anastasia (Rus), 13,100 Pts. #7), B. Anastasia, (Ucr), 11,566. Pts. #8), Kokoro F. (Jap.) 10,500 Pts. SALTO DE CABALLO. #1), Jade Carey, (USA), 14,866, Pts. #2), D. Coline, (Fra), 14,249, Pts. #3), Shoko Myata, (Jap), 14,149, Pts. #4), R. Angelina, (Ucr), 13,983 Pts. #5), Tjasa Kyrseief, (Slo), 13,716. #6), Ahtzin Sandoval Pérez, (Méx) 13,650 Pts. #7) Teja Belak, (Slo), 13,466 Pts. #8), María Paseka, (Rus), 13,233 Pts. Ejercicio de Piso. #1), Jade Carey, (Usa), 14,366. Pts. #2), Vanessa Ferran (Ita), 13,700, Pts. #3). Lara Mon, (Ita), 12,900, Pts. #4, A. Odine, (Gbr), 12,700 Pts. #5), Isabel Maria Onyshiko, (Can), 12,533 Pts. #6), Breanna Scott, (Aus.), 12,400, Pts. #7), Georgia Godwin, (Aus), 12,333, Pts. #8), Urara Ashikawa, (Jap), 13,300 Pts. BARRA DE EQUILIBRIO, la única atleta de América fue Emma Spence de Canadá con 11,600 Puntos. La nota triste, y envuelve a nuestro Béisbol, que está participando en la Ronda Clasificatoria del PreMundial de Béisbol Sub- 23, y que pasamos a la SUPER RONDA Y FINALES, del 27 de febrero al 1° de marzo 2020, será en Managua, Nicaragua, del 27 de febrero al 1° de marzo. TRES PAÍSES DE AMÉRICA, pasará a la Copa Mundial, en México, en octubre de 2020. Panamá estará entrando a Esta Super-Ronda con el 'pies izquierdo', porque lleva dos derrotas, la primera fue ajustada, al perder frente a Cuba 3-2. Pero la segunda derrota, encendió UNA LUZ AMARILLA, por no decir, 'ROJA', al ser aplastado por Colombia, 8-0. Debo recordar que Cuba y Nicaragua son favoritos con 2 victorias y 0 derrotas. Venezuela y Colombia tienen 1 triunfo y una derrota. Rep. Dom. y Panamá tienes 2 reveses. Las otras novenas como Perú, El Salvador, Brasil, Honduras, Guatemala, y Argentina, estarán disputando la Ronda de Consolación, en Honduras, Tegucigalpa. Suerte a nuestro equipo de béisbol Sub-23.