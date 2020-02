En Panamá por Const., y Ley, Pandeportes, es la Máxima Aut. del Deporte

'Rasputín' Cerda, 'DG', no puede Desprenderse de su mandato Constitucional, So pena de cometer un 'Delito'

Las Notas Sueltas, N°1), Según mis pesquisas, el 6 y 7 de marzo de 2020, se estará reuniendo en Panamá, el Comité Ejecutivo de la Organización deportiva Centroamericana y del Caribe, (Odecabe), que preside Luisín Mejía, Presidente del CON de Rep. Dominicana, y Miembro del COI, desde el 2017, elegido en la 'AG' el 30 y 31 de octubre 2019, En la ciudad de Panamá, que uno de los Puntos de su MANIFESTO, dice (CAMBIAR LA IMAGEN DE ODECABE), que aún no se ha visto, y estará entrando en su V° Mes de mandato, y aún no ha podido hablar personalmente con el Jefe del !Buen Gobierno¡. Según el Art. 26 de Estatutos, (Comité Ejecutivo). Estará integrado por 10 miembros electos. (ya existen, y auguro que estén presentes) Art. 27: “Las Reuniones del 'CE' de Odecabe, previa a la realización de los Juegos, deberán celebrarse en la ciudad sede de los mismos.

Correrá a cargo del 'CO', (COPAN), de los Juegos, el gasto de transporte aéreo, alojamiento, alimentación, y transporte local, para el Comité Ejecutivo, el Canciller, Secretario Ejecutivo, las COMISIONES Técnica, Médica, y Personal adjunto de Odecabe , Ojalá ya todo este personal han sido nombrados, incluyendo el Jefe de Prensa. Recuerden que el tiempo no se detiene para nada. La AUDITORÍA está programada para el mes de abril 2020. Tomen Nota de esto.

Nota Suelta N°2. En mi correo fechado el miércoles 26 de febrero 2020, recibí un nota firmado por MANUEL ESCUDERO, que normalmente dice. PRENSA FEPABA.COM.PA. En esta oportunidad no lo decía, por lo que me llamó la atención. “Leía: Miembros de los medios de comunicación: “Por medio de la presente, reciban un cordial saludo, y a la vez queremos invitarles mañana, jueves 27 de febrero del presente año a las 16:00 horas, a una rueda de prensa en el restaurante Hooters de Calle 50, con motivo de la visita que harán a nuestro país tres de los más conocidos 'Head Coaches' del fútbol americano universitario de México, (entrenadores del fútbol americano). Ipso Facto, me auto-prequnté, ¿qué hace el Jefe de Comunicaciones y 'RP', del baloncesto, haciendo esa promoción, si los 'dueños del FÚTBOL AMERICANO en Panamá, es el CLUB KIWANIS. Allí estaba la prueba irrefutable. La otra página tenía un documento con el membrete del 'KFL' (Club Kiwanis) pero sin firma responsable.

Recuerden que en la Ciudad Dep. Irving Saladino, Pandeportes, bajo la batuta de 'El Cacique' Mario Pérez, y el SDG, Alberto Guerra, aprobaron la construcción del Estadio de Fútbol Americano, (Rugby), Emilio Royo, por un costo de $, 7 millones, 320,549, + una ADENDA de $280, 563, que aumentó el costo a $7 millones, 520,112., y el que va a recibir todos los beneficios de los cobres de entrada a los desafíos, el 'KFL', y los magnates de la Ciudad Deportiva, no pagarán ni el centavo de mantenimiento. Esto es una muestra de que Jair Peralta, que es parte de una Imputación de de cargos, por la Fiscal-Anticorrupción de Malversación de fondos en Pandeportes, y tiene una medida cautelar, de notificarse cada 30 días, tiene problemas con su TRANSPARENCIA. También estuvo vinculado al 'Baby' Valderrama.

Tema de hoy. En mi escrito del jueves 27 de Feb. 2020, con Título: “Notas Sueltas Anotadas en mi Libro de Apuntes”.

Dije: “Algo tiene 'un olor fétido: Quizás algunos recuerdan que circulaba una carta que supuestamente fue enviada por Nicolás Boumpane, 'DG' de la 'FIE', al 'DG' de Pandeportes, Eduardo Cerda, 'Alias Rasputín el Monje Loco, en donde le dijo que tenía que respetar los Estatutos de la 'FI' de Gimnasia, y que esperaba su pronta respuesta a su carta. Recordó a 'Rasputín, que la 'FIG' es reconocido por el COI, y fue enfático de que era ilegal su afiliación al TADPAN.

Boumpane, le dijo que esperaba su pronta RESPUESTA a su MISIVA. Según mis pesquisas. Y como si 'Madurito' y Damaris (USA$) Young, dueños del TADAN, controlan sus actuaciones no ha contestado la misiva.

Aunque no soy Letrado, el poco tiempo que estuve en la Facultad de Derecho, y mi consulta permanente a los Diferentes Códigos de nuestras leyes, y a Letrados con una gran solvencia ética y moral. Hoy le aconsejo a Rasputín Cerda, una vez que Pandeportes emitió la Resolución en que reconoció al Señor PÉREZ CÁCERES y su Junta Directiva como los nuevos regentes del deporte de la Gimnasia en la Rep. de Panamá, intrínsecamente reconocía también que las ELECCIONES en el que se escogió esa DIRECTIVA erá VÁLIDA, y por tanto LEGAL. De la misma manera se hace Insustancial, por PANDEPORTES, el atender cualquier IMPUGNACIÓN que contra el proceso electoral se hubiese promovido, pues, se produjo el fenómeno jurídico conocido como 'SUSTRACCIÓN DE MATERIA'. Por todo lo anterior, JAIME ANTONIO CÁCERES PÉREZ, es Presidente de esa Federación, y no cabe pronunciarse de lo accesorio.

En cuanto al TADPAN es una situación jurídicamente comprometedora los que abogan por esa 'FICCIÓN JURÍDICA'. Reitero que en Panamá por Constitución y Ley la Autoridad suprema en materia deportiva es Pandeportes. No se puede desprender del Mandato Constitucional así dispuesto. Aunque hay algún documento que diga que Pandeportes autorizó alguna Fede. o Asociación Dep., a incluir esa figura mediadora en sus Estatutos y así dirimir sus diferencias como federación, tal documento es nulo de nulidad absoluta, por INCONSTITUCIONAL E ELIGAL, por las razones expuestas. Tomen nota permanente de esto.