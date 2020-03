¿Sesión del 'CE' de Odecabe en Panamá, el 6-7 de marzo, 2020?

Dos Notas Sueltas. N°1. Los hechos demuestran que el Jefe del ¡Buen Gobierno¡, consciente del deterioro con que recibió el Instituto Panameño de Deportes, (Pandeportes), de su antecesor, Juan Carlos Varela, el 1º de julio 2019, en SEIS MESES y días en el Palacio Presidencial, lo ha empeorado. Como 'chistean' algunos, ahora lo apodan, 'Pandemonio'. No existe como señala la Ley 50 del 2007 que rige el Deporte en el país, el Art. 5. “Se crea el Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación, como organismo superior de Pandeportes”.

La Jefe del MEDUCA que debe estar al mando, no conoce ni le importa absolutamente, que el Deporte es sinónimo de cultura para guiar a nuestra juventud por el buen camino, quizás el país tendría menos delincuencia. S.E. Don Nito Cortizo Cohen, mantiene en ese cargo a Eduardo Cerda, 'Alias Rasputín el Monje Loco', que más incapaz no ha podido ser.

Lo acompañan un SDG, Luis Denis Arce, una 'SG' Mónika Boloboski, y un 'DT' de Deportes, Irving Saladino, con 'O' conocimiento de Metodología del Deporte. Un Jefe del COP, que más les interesa DON Dinero, el USA$. Como para ellos asistir a unos 'JO' de Verano, es como una 'Birria de Barrio' no razonan que si un atleta no tiene nivel de JCC, JP, no tienen ese nivel. En una nota, el Pres. de la Fede-Lucha, Ángel Reira, hizo alarde que enviaron a Rusia a los atletas hombres: Alvis Almendra, Richard García, David Pinilla, Julio Rodríguez, y William Pérez, y a las damas, Jezabel Rodríguez y Ashley Zárate, para un fogueo para participar en el Pre-Olímpico de Lucha, del 13 al 15 de marzo 2020, en Ottawa, Canadá. A diferencia de una dirigencia seria y conocedora, otros países de CENTRO-AMÉRICA, y cito Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, por negliencia de la Fede-Lucha, no sacaron la VISA DE CANADÁ, que lleva una serie de trámites y quedaron por fuera.

Sustento lo dicho con la Lista de Inscripción Oficial. La de GREGO, en que solo participan hombres. En 60 Kgs. hay Hay 10 atletas. Uno es de 'CA', (Gua.) Felipe Ordoñez. Los otros 9. Bra., Can., Col., Cub., Méx., Pur., USA, y Ven. En 67 Kgs. No hay atletas de Centro América. En 77 Kgs., No hay Atletas de 'CA', En 87 kilos donde compite Alvis Almendra, (Bronce en los JP de Lima), de 'CA' está inscrito Ariel A. Rodríguez , (Hun.) Agrego que en el Ranking de los 87 kilos, de América solo está en el Ranking, Daniel Greogorich, (Cub), #10, con 18 Puntos. En los 97 Kgs., de 'CA' compite Kevin Mejía Castillo, (Hon.) En 130 Kgs. No participa atletas de 'CA'. Está participando, Bra., Can, Cub, México, USA y Ven., en casi todas las divisiones, tanto de Greco, con Estilo Libre varones. Lo que Sí sorprende es la ausencia total de damas de 'CENTRO AMÉRICA, en la Luche Libre. Participan: Arg., Bra.,Can., Cub., Ecu., Méx., Pur, USA, y Venezuela.

Nota N° 2. La IAAF dedicó el JUEVES 5 de marzo a dos atletas. 1), HALIMAH NAKAAYI, (Sur. África), 'CM' de los 800 Mts. Planos, en el 'CM' al Aire Libre, en Doha, Qatar, 2019, con 1:58.04, superando a Raevyn Rogers, de USA con 1:58.18. En esa final no estaba su compatriota, Semenya Caster. También esta dedicación fue para HELENA DIEPLANTES, que rompió el Récord Mundial de Salto con Pértiga, el 8 de febrero 2020, con 6.17 metros. La mención honorífica de su progenitora es por un motivo especial; pues, es su Preparadora Física. Tomen nota de esto Tema de hoy. Como nota curiosa y llamativa, tuve a bien leer Un 'Tweet' de CONFEDEPA: “COPAN 2022 no Despega. Puro Cuento y Nada Concreto. Ni Pliego de Cargos ni MASCOTA NI LOGO”. Lo llamativo, y el Coctel lo divulgó en una Nota Suelta, el viernes 28 de febrero 2020: “Según mis pesquisas, el 6 y 7 de marzo, se estará reuniendo en Panamá. El 'CE' de ODECABE que preside Luisín Mejía, Presidente del COP de Rep. Dom., y Miembro del COI desde el 2017, elegido en la 'AG' el 30 y 31 de octubre 2019, en la ciudad de Panamá, que en uno de los Puntos de su 'MANIFESTO' dice: (CAMBIAR LA IMAGEN DE ODECABE), que aún no se ha visto, y estará entrando en el V mes de mandato, y aún no ha podido hablar personalmente con el Jefe del ¡Buen Gobierno¡.

En el Sumario del Coctel de hoy dije: “El Pres. Luisín Mejía, debe divulgar su equipo de trabajo, datos puntuales del status de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, 2022. Donde hay transparencia, y es una de las notas características del COI, y como Miembro activo a partir del 2017, la gente seria de Panamá, tenemos el derecho de conocer la verdad, sobre estos Juegos CA y del Caribe, como dice el refrán “La Carreta va detrás de los Bueyes, y no delante”. Ud. Presidente de Odecabe, debe frenar esa postura de Mitomanía en que se ha convertido estos Juegos, que tienen fecha del 9 al 24 de junio 2022. Estamos en el tercer mes del año 2020, y aún se divaga sobre el terreno donde se construirán, amén que no se conoce de la licitación y costos de las supuestas obras deportivas. Así es.