'Pirata Morgan' Pozo, y Combo, imponen el Logo para los 24° JCC

La Nota Suelta. A diferencia del caos y contradicciones en el firmamento del deporte, en el país, producto del aumento de los casos de afectados por el COVID-19, un escrito en el Diario Grand-Ma de Cuba, escrito por el periodista, Yosel E. Martínez Castellanos el 13 de marzo de 2020, con un criterio más calmado dice: “Deporte cubano toma medidas frente a Covid-19: “Hasta el presente, los deportistas cubanos que se encuentran compitiendo fuera de nuestro país, así como los colaboradores internacionales del sector, no han sido afectados por la Covid-19, según dieron a conocer en rueda de prensa este jueves, funcionarios del Inder y del Instituto de Medicina Deportiva. Para enfrentar este pandemia global, el Consejo de Dirección del Inder tomó y actualiza un grupo de medidas, bajo la supervisión del Grupo de Trabajo Temporal Central, los cuales buscan reducir el máximo las afecciones que pueden surgir dentro del Movimiento Deportivo Cubano”.

Según el doctor Pablo Castillo, director del Instituto de Medicina Deportiva, (En Panamá, ¿quién dirige la Medicina Deportiva?), se identificaron y aseguraron varios locales para las consultas diferenciadas de casos sospechosos. En este sentido, se conoció que se intensificó la vigilancia de los síndromes respiratorios. También se evalúa por el Grupo de Trabajo Temporal Central la pertinencia de realizar eventos deportivos en el país. Además, se ha organizado todo el sistema médico deportivo, para dar seguimiento ante posibles caos. El galeno enfatizó en que, entre las acciones desarrolladas, se han realizado audiencias sanitarias preventivas para ofrecer información a trabajadores, estudiantes atletas y funcionarios.

Ante la posibilidad de cancelar o mantener la realización de eventos deportivos en nuestro país, José Antonio Miranda, Director de Alto Rendimiento del Inder, notificó que hasta ahora no se ha decidido la suspensión del XXI Torneo Internacional de Bádminton Giraldilla de La Habana, y de la Tercera Media Maratón de Varadero, aunque se analiza diariamente qué medida tomar. Miranda precisó que solamente viajarán en los próximos días aquellos atletas que tengan previstos asistir a los torneos preolímpicos que todavía no han sido cancelados. Al resto de eventos internacionales no se acudirá por ahora, ya que la prioridad es garantizar la salud de jugadores y entrenadores. Con los deportistas compitiendo en diferentes torneos internacionales, sea a nivel de clubes o de selecciones, se mantiene contacto permanente para conocer su estado de salud”. ¿Por qué en 'Pan-Demonio' no pueden imitar esos buenos ejemplos?-

Tema de hoy. En cuanto a la celebración de los XXIV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, que no tiene los detalles reales de las obras deportivas que se construirán, licitaciones, aprobación de las 'FI', pero si la fecha de celebración, 9 al 24 de junio 2022. Participarán 37 países, ahora dicen en 36 deportes. Algo también sufren cambios, es el costo. Primer el costo era alrededor de 225, millones, subió a $338 millones, y ahora habla de $310 millones. Lo que sí persiste, y se dejó entrever en la Sesión del 'Comité Ejecutivo' de Odecabe, los días 5 y 6 de marzo en Panamá, la ANARQUÍA entre los 'organizadores' de los 24° JCC, y la dirigencia de la Odecabe, por una serie de debilidades que está demostrando, el Pres. Luisín Mejía, que pese a su 'MANIFESTO', de cambios positivos, va a paso de 'CANGREJO'; no ha nombrado todo su equipo de trabajo.

En la reunión del 5-6 de marzo, el 'Mitómano' Henry 'Pirata' Morgan, NO CONSULTÓ NI HABLÓ sobre el tema del LOGO DE LOS XXIV JCC, 2022. Sobre LOGO, según mis pesquisas, fue lo que dijo el Pres. Luis Mejía Oviedo, que quiere cambiar el LOGO DE ODECABE. Tradicionalmente sobre el Logo, se somete a un Concurso Público, y se escoge el mejor. Como 'Pirata Morgan' Pozo, el Mitómano que preside el cuestionado COPAN, solo en papel, escuchó la idea del Jefe de Odecabe, sorprendió con la publicación en todos los Diarios, que nunca hacen cuestionamientos, si no copian a pie de la letra lo que les informa. Dice el Título. “El Comité Organizador reveló que estudiaron 25 DISEÑOS de logo (esto refleja que no hubo concurso), y que el escogido y presentado se aplicará a todo, (nombres de los que escogieron el logo), desde decoraciones de estadios hasta uniformes de voluntarios y a publicaciones impresas”.

Y sigue. “El 'CO' de los JCA y del Caribe Panamá 2022, (Copan), reveló este viernes en un EVENTO VIRTUAL, dado la pandemia de COVID-19, la imagen del certamen: La flor del espíritu santo, una especie originaria del país, y símbolo del mismo. Henry Pozo, Presidente de Copan, y Alexandra Mezquita, funcionario de Comunicaciones del Comité, (¿qué salario mensual devenga, y por qué fue nombrado si 'Pan-Demonio' tiene periodistas deportivos?). También elogió a la empresa publicitaria que creó la imagen. ¿Cuánto fue el Costo?. Que viva el ¡Buen Gobierno¡. Agregó que “Ahora se debe escoger LA MASCOTA DE LOS JUEGOS, (ahora sí hace una invitación pública), una tarea en que están invitados a participar cualquier panameño dentro y fuera del país”. Por falta de espacio, mañana explicaré en detalle cómo se maneja estos temas en el firmamento del Deporte Olímpico, y hablaré del Eslogan. Tomen nota.